https://sputniknews.com.tr/20230516/ekvadorda-meclis-cumhurbaskani-lassonun-gorevinden-azledilmesi-talebiyle-toplanacak-1071188938.html

Ekvador'da meclis, Cumhurbaşkanı Lasso'nun görevinden azledilmesi talebiyle toplanacak

Ekvador'da meclis, Cumhurbaşkanı Lasso'nun görevinden azledilmesi talebiyle toplanacak

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da Ulusal Meclis, Cumhurbaşkanı Guillermo Lasso'nun görevden azledilmesi talebiyle oturum düzenleyecek. 16.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-16T21:52+0300

2023-05-16T21:52+0300

2023-05-16T21:53+0300

dünya

ekvador

guillermo lasso

yolsuzluk

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Lasso'ya yönelik yolsuzluk suçlamaları nedeniyle muhalefetin gensoru vereceği oturumda, anayasa gereği 92 oya ulaşılırsa Cumhurbaşkanı görevinden alınacak.Devlet petrol şirketi ile bir tanker firması arasında yapılan sözleşmede zimmetine para geçirmekle suçlanan Lasso, iddialara meclis kürsüsünden cevap verecek.Polisin meclis civarında yoğun güvenlik önlemleri aldığı ve Lasso'yu destekleyenler ile protesto edenler arasında güvenlik bariyeri oluşturduğu belirtildi.Anayasa Mahkemesi, hakkında yolsuzluk suçlamaları yapılan Lasso için 30 Mart 2023'de mecliste azil soruşturması yürütülebileceğine karar vermişti.Azil talebi daha önce reddedilmiştiLasso'ya yönelik Haziran 2022'de yolsuzluk suçlamaları nedeniyle mecliste gensoru verilmiş ancak 92 oya ulaşmadığı için görevden alınma talebi reddedilmişti.Cumhurbaşkanı Lasso'nun muhtemel bir azil durumunda yargılanmak yerine meclisi feshederek ülkeyi erken seçime götürme yetkisi var.Bir süredir Lasso'ya ve aile bireylerine yönelik çok sayıda yolsuzluk suçlamasında bulunan muhalefet, Cumhurbaşkanı'nın görevinden azledilmesini talep ediyor.

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ekvador, guillermo lasso, yolsuzluk