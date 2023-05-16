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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230516/ekrem-imamoglundan-ilk-2-tur-toplantisi-1071147075.html
Ekrem İmamoğlu'ndan ilk 2. tur toplantısı
Ekrem İmamoğlu'ndan ilk 2. tur toplantısı
Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili açıklama yapan İBB Başkanı İmamoğlu, "Bu akşam, 28 Mayıs için ilk toplantımızı yaptık. Burada olan bir kısım yönetici... 16.05.2023, Sputnik Türkiye
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2023 türkiye seçimleri
ekrem imamoğlu
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 28 Mayıs'ta düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için değerlendirme toplantısı yaptıklarını söyledi.Twitter üzerinden bir video paylaşan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:İmamoğlu, videoda şunları söyledi:
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ekrem imamoğlu

Ekrem İmamoğlu'ndan ilk 2. tur toplantısı

00:50 16.05.2023 (güncellendi: 01:29 16.05.2023)
© AA Ekrem İmamoğlu
 Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2023
© AA
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Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili açıklama yapan İBB Başkanı İmamoğlu, "Bu akşam, 28 Mayıs için ilk toplantımızı yaptık. Burada olan bir kısım yönetici arkadaşlarımla değerlendirmeyi gerçekleştirdik" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 28 Mayıs'ta düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için değerlendirme toplantısı yaptıklarını söyledi.
Twitter üzerinden bir video paylaşan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:
28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi için ilk toplantımızı İstanbul’da yaptık. Süreçte emeği geçen ve yine geçecek olan tüm yol arkadaşlarıma ve kamu personellerine teşekkür ederim.
İmamoğlu, videoda şunları söyledi:
"Bu akşam, 28 Mayıs için ilk toplantımızı yaptık. Burada olan bir kısım yönetici arkadaşlarımla değerlendirmeyi gerçekleştirdik. Burası İstanbul Seçim Koordinasyon Merkezimiz, Cumhurbaşkanı adayımız adına.
Öncelikle şunu söyleyeyim: Yaşadığımız seçimde görev alan, kampanyamızda görev alan, sadece İstanbul değil Türkiye'nin her yerinde görev alan herkese, parti görevlilerine, ittifakın bütün görevlilerine, tabi ki Türkiye Gönüllüleri’ne, siyasi arkadaşlarımıza, milletvekili adaylarımıza, herkese yürekten teşekkür ediyorum.
Ama aynı zamanda sandık sürecinde görev alan bütün siyasi partilerin orada görevini layıkıyla yapan vatandaşlarımıza ve o günün sorunsuz geçmesine katkı sunan başta güvenlik güçlerimize, sandık memurlarımıza, ilçe seçimden başlayarak il seçim, Yüksek Seçim Kurulu’na kadar herkese teşekkür ediyoruz.
Demokrasi günüydü, o günü geride bıraktık. Şimdi önümüzde 28 Mayıs var. Detayları konuşuyoruz. Yarın Ankara’da konuşmaya devam edeceğiz.”
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