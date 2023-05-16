https://sputniknews.com.tr/20230516/ekrem-imamoglundan-ilk-2-tur-toplantisi-1071147075.html

Ekrem İmamoğlu'ndan ilk 2. tur toplantısı

Ekrem İmamoğlu'ndan ilk 2. tur toplantısı

Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili açıklama yapan İBB Başkanı İmamoğlu, "Bu akşam, 28 Mayıs için ilk toplantımızı yaptık. Burada olan bir kısım yönetici... 16.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-16T00:50+0300

2023-05-16T00:50+0300

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2023 türkiye seçimleri

ekrem imamoğlu

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 28 Mayıs'ta düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için değerlendirme toplantısı yaptıklarını söyledi.Twitter üzerinden bir video paylaşan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:İmamoğlu, videoda şunları söyledi:

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2023

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ekrem imamoğlu