https://sputniknews.com.tr/20230516/dolarda-secimden-sonra-yukselis-suruyor-1071154659.html
Dolarda seçimden sonra yükseliş sürüyor
Dolarda seçimden sonra yükseliş sürüyor
İstanbul serbest piyasada dolar 19,6940 liradan, euro 21,4070 liradan güne başladı. 16.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-16T09:25+0300
2023-05-16T09:25+0300
2023-05-16T09:25+0300
ekonomi
dolar
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euro
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altın
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Serbest piyasada 19,6920 liradan alınan dolar 19,6940 liradan satılıyor. 21,4050 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 21,4070 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 19,6730 lira, euronun satış fiyatı ise 21,4030 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 270 lira, çeyrek altın 2 bin 57 lira, Cumhuriyet altını 8 bin 204 liradan el değiştiriyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 4.501 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 75.33 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 75.33 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 27056 dolar seviyesinde.
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
Dolarda seçimden sonra yükseliş sürüyor
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İstanbul serbest piyasada dolar 19,6940 liradan, euro 21,4070 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 19,6920 liradan alınan dolar 19,6940 liradan satılıyor. 21,4050 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 21,4070 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 19,6730 lira, euronun satış fiyatı ise 21,4030 lira olmuştu.
Gram altın ne kadar?
Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 270 lira, çeyrek altın 2 bin 57 lira, Cumhuriyet altını 8 bin 204 liradan el değiştiriyor.
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 4.501 puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 75.33 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 75.33 dolardan işlem görüyor.
Bitcoin'de son durum ne?
Bitcoin bugün 27056 dolar seviyesinde.