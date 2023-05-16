https://sputniknews.com.tr/20230516/dolarda-secimden-sonra-yukselis-suruyor-1071154659.html

Dolarda seçimden sonra yükseliş sürüyor

Dolarda seçimden sonra yükseliş sürüyor

İstanbul serbest piyasada dolar 19,6940 liradan, euro 21,4070 liradan güne başladı. 16.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-16T09:25+0300

2023-05-16T09:25+0300

2023-05-16T09:25+0300

ekonomi

dolar

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euro

euro/tl

altın

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Serbest piyasada 19,6920 liradan alınan dolar 19,6940 liradan satılıyor. 21,4050 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 21,4070 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 19,6730 lira, euronun satış fiyatı ise 21,4030 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 270 lira, çeyrek altın 2 bin 57 lira, Cumhuriyet altını 8 bin 204 liradan el değiştiriyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 4.501 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 75.33 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 75.33 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 27056 dolar seviyesinde.

https://sputniknews.com.tr/20230512/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1070985701.html

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