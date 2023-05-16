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https://sputniknews.com.tr/20230516/dolarda-secimden-sonra-yukselis-suruyor-1071154659.html
Dolarda seçimden sonra yükseliş sürüyor
Dolarda seçimden sonra yükseliş sürüyor
İstanbul serbest piyasada dolar 19,6940 liradan, euro 21,4070 liradan güne başladı. 16.05.2023, Sputnik Türkiye
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Serbest piyasada 19,6920 liradan alınan dolar 19,6940 liradan satılıyor. 21,4050 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 21,4070 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 19,6730 lira, euronun satış fiyatı ise 21,4030 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 270 lira, çeyrek altın 2 bin 57 lira, Cumhuriyet altını 8 bin 204 liradan el değiştiriyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 4.501 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 75.33 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 75.33 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 27056 dolar seviyesinde.
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın

Dolarda seçimden sonra yükseliş sürüyor

09:25 16.05.2023
© AFP 2023 / DANIEL MUNOZDolar ve euro
Dolar ve euro - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2023
© AFP 2023 / DANIEL MUNOZ
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İstanbul serbest piyasada dolar 19,6940 liradan, euro 21,4070 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 19,6920 liradan alınan dolar 19,6940 liradan satılıyor. 21,4050 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 21,4070 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 19,6730 lira, euronun satış fiyatı ise 21,4030 lira olmuştu.

Gram altın ne kadar?

Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 270 lira, çeyrek altın 2 bin 57 lira, Cumhuriyet altını 8 bin 204 liradan el değiştiriyor.

Borsada günün ilk rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 4.501 puandan başladı.

Brent petrolün varil fiyatı 75.33 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 75.33 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin'de son durum ne?

Bitcoin bugün 27056 dolar seviyesinde.
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2023
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Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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