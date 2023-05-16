DEVA Partisi lideri Babacan'dan 28 Mayıs mesajı: Tüm Türkiye kazanacak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:01
18 dk
SEÇİM ÖZEL
Radyo Sputnik Seçim Özel
00:20
190 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları şekillenmeye başladı!
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
5 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Seçim ikinci tura kalacak mı? Oy sayımı devam ediyor.
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Embriyoda genetik test nedir?
14:05
54 dk
ANLAT BANA
14 Mayıs Seçim sonuçları hangi mesajları veriyor?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Dünyanın kilitlendiği seçim
16:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Birinci turun analizi
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
İkinci tur
18:33
87 dk
Z RAPORU
Meclis dağılımı
20:45
41 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Aysel Alp'le Ankara'dan Haber Var
09:01
59 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
3 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
21 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
59 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230516/deva-partisi-lideri-babacandan-28-mayis-mesaji-tum-turkiye-kazanacak-1071148002.html
DEVA Partisi lideri Babacan'dan 28 Mayıs mesajı: Tüm Türkiye kazanacak
DEVA Partisi lideri Babacan'dan 28 Mayıs mesajı: Tüm Türkiye kazanacak
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "28 Mayıs'ta tüm Türkiye kazanacak. Ülkemizi özgürlükle, adaletle, zenginlikle, huzurla ve tam demokrasiyle... 16.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-16T01:11+0300
2023-05-16T01:11+0300
2023 türkiye seçimleri
ali babacan
kemal kılıçdaroğlu
deva partisi
demokrasi ve atılım partisi (deva)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/06/1070728381_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3b43274a63025933a6e41ab0218cb050.jpg
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan,, sosyal medya hesabından yaptığı videolu açıklamada, 14 Mayıs seçimlerinin ülkenin siyasi tarihine damga vuran kıymetli bir demokrasi yarışına sahne olduğunu söyledi.Seçimlerde görev alan sandık müşahitlerine ve partililere teşekkür eden Babacan, milyonlarca vatandaşın oylarıyla seçimin ikinci tura kaldığını anımsattı.13 gün sonra aynı heyecan ve kararlılıkla sandık başına gideceklerini belirten Babacan, "28 Mayıs seçimlerinin şimdiden ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.İlk turda cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen vatandaşları da dinleyeceklerini kaydeden Babacan, "Bu yolda Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir an dahi yalnız bırakmayacağız. Yan yana, omuz omuza birlikte yürüyeceğiz. Endişeye mahal yok. Milletimiz her zaman demokrasiyi sandıkla güçlendirmiştir, yine güçlendirecektir. 28 Mayıs akşamı Sayın Kılıçdaroğlu inşallah 13. cumhurbaşkanımız olacaktır" diye konuştu.Meclise girmeye hak kazanan 600 milletvekilini tebrik eden Babacan, seçim kampanyasını barış ve huzur içinde geçirmeyi temenni ettiklerini söyledi.İlk günkü heyecanla tempoyu artıracaklarını vurgulayan Babacan, "Biz hangi partiye, hangi cumhurbaşkanı adayına oy verirse versin bir arada yaşayan insanlarız. Ülkemizin gücüne, halkımızın birlikteliğine inanan insanlarız. Bu güçle çalışacağız" açıklamasında bulundu.28 Mayıs'ta oy farkının kapanacağını savunan Babacan, "28 Mayıs'ta tüm Türkiye kazanacak. Ülkemizi özgürlükle, adaletle, zenginlikle, huzurla ve tam demokrasiyle taçlandıracağız" değerlendirmesini yaptı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/06/1070728381_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_94b6d76186cb3e556722bd4d7fb960bc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ali babacan, kemal kılıçdaroğlu, deva partisi, demokrasi ve atılım partisi (deva)
ali babacan, kemal kılıçdaroğlu, deva partisi, demokrasi ve atılım partisi (deva)

DEVA Partisi lideri Babacan'dan 28 Mayıs mesajı: Tüm Türkiye kazanacak

01:11 16.05.2023
© CHP/ ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2023
© CHP/ ALP EREN KAYA
Abone olTelegram
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "28 Mayıs'ta tüm Türkiye kazanacak. Ülkemizi özgürlükle, adaletle, zenginlikle, huzurla ve tam demokrasiyle taçlandıracağız" dedi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan,, sosyal medya hesabından yaptığı videolu açıklamada, 14 Mayıs seçimlerinin ülkenin siyasi tarihine damga vuran kıymetli bir demokrasi yarışına sahne olduğunu söyledi.
Seçimlerde görev alan sandık müşahitlerine ve partililere teşekkür eden Babacan, milyonlarca vatandaşın oylarıyla seçimin ikinci tura kaldığını anımsattı.
13 gün sonra aynı heyecan ve kararlılıkla sandık başına gideceklerini belirten Babacan, "28 Mayıs seçimlerinin şimdiden ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.
İlk turda cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen vatandaşları da dinleyeceklerini kaydeden Babacan, "Bu yolda Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir an dahi yalnız bırakmayacağız. Yan yana, omuz omuza birlikte yürüyeceğiz. Endişeye mahal yok. Milletimiz her zaman demokrasiyi sandıkla güçlendirmiştir, yine güçlendirecektir. 28 Mayıs akşamı Sayın Kılıçdaroğlu inşallah 13. cumhurbaşkanımız olacaktır" diye konuştu.
Meclise girmeye hak kazanan 600 milletvekilini tebrik eden Babacan, seçim kampanyasını barış ve huzur içinde geçirmeyi temenni ettiklerini söyledi.
İlk günkü heyecanla tempoyu artıracaklarını vurgulayan Babacan, "Biz hangi partiye, hangi cumhurbaşkanı adayına oy verirse versin bir arada yaşayan insanlarız. Ülkemizin gücüne, halkımızın birlikteliğine inanan insanlarız. Bu güçle çalışacağız" açıklamasında bulundu.
28 Mayıs'ta oy farkının kapanacağını savunan Babacan, "28 Mayıs'ta tüm Türkiye kazanacak. Ülkemizi özgürlükle, adaletle, zenginlikle, huzurla ve tam demokrasiyle taçlandıracağız" değerlendirmesini yaptı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала