https://sputniknews.com.tr/20230516/cumhurbaskani-erdogan-mhp-lideri-bahceli-ile-gorusecek-1071167843.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ittifak ortaklarıyla ayrı ayrı görüşecek. Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile bugün Ankara'da saat 16.00'da bir araya... 16.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-16T13:22+0300

2023-05-16T13:22+0300

2023-05-16T13:42+0300

2023 türkiye seçimleri

recep tayyip erdoğan

devlet bahçeli

cumhurbaşkanı

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14 Mayıs seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın 5 lideri ile bir araya gelecek.Erdoğan ile Bahçeli'nin görüşmesi ise saat 16.00 civarı planlanıyor.Görüşmede, 28 Mayıs sürecine doğru giderken atılacak adımlar yapılacak çalışmalar ve 14 Mayıs seçimlerinin değerlendirmesi yapılması bekleniyor. Görüşme sonra ise açıklama yapılması beklenmiyor.

https://sputniknews.com.tr/20230516/121-kadin-mecliste-kadin-vekil-orani-5te-1-oldu-1071165668.html

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recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, cumhurbaşkanı