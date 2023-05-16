https://sputniknews.com.tr/20230516/cumhurbaskani-erdogan-mhp-lideri-bahceli-ile-gorusecek-1071167843.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ittifak ortaklarıyla ayrı ayrı görüşecek. Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile bugün Ankara'da saat 16.00'da bir araya... 16.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-16T13:22+0300
2023-05-16T13:22+0300
2023-05-16T13:42+0300
2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
devlet bahçeli
cumhurbaşkanı
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14 Mayıs seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın 5 lideri ile bir araya gelecek.Erdoğan ile Bahçeli'nin görüşmesi ise saat 16.00 civarı planlanıyor.Görüşmede, 28 Mayıs sürecine doğru giderken atılacak adımlar yapılacak çalışmalar ve 14 Mayıs seçimlerinin değerlendirmesi yapılması bekleniyor. Görüşme sonra ise açıklama yapılması beklenmiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230516/121-kadin-mecliste-kadin-vekil-orani-5te-1-oldu-1071165668.html
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recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, cumhurbaşkanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
13:22 16.05.2023 (güncellendi: 13:42 16.05.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ittifak ortaklarıyla ayrı ayrı görüşecek. Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile bugün Ankara'da saat 16.00'da bir araya gelecek.
14 Mayıs seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın 5 lideri ile bir araya gelecek.
Erdoğan ile Bahçeli'nin görüşmesi ise saat 16.00 civarı planlanıyor.
Görüşmede, 28 Mayıs sürecine doğru giderken atılacak adımlar yapılacak çalışmalar ve 14 Mayıs seçimlerinin değerlendirmesi yapılması bekleniyor. Görüşme sonra ise açıklama yapılması beklenmiyor.