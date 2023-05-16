Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hep söyledim, yine söylüyorum, biz kazanınca bu ülkede kimse kaybetmeyecek

Böyle bir programı seçimden sonra sizinle yapıyoruz. 14 Mayıs'ta rekor katılımla milli iradeyi sandığa yansıtan vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Türkiye'mize yakışır demokrasi şöleni yaşadık. Dünyada eşi benzeri yok, yüzde 90'a varan katılım. Siyasal katılımı artırmak için çaba serf eden adaylara ve görev yapan kamu personeline teşekkür ediyorum. Böyle bir programı seçimden sonra sizinle yapıyoruz. 14 Mayıs'ta rekor katılımla milli iradeyi sandığa yansıtan vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Türkiye'mize yakışır demokrasi şöleni yaşadık. Dünyada eşi benzeri yok, yüzde 90'a varan katılım. Siyasal katılımı artırmak için çaba serf eden adaylara ve görev yapan kamu personeline teşekkür ediyorum.

28 Mayıs için çalışıyoruz. 12 günü iyi değerlendireceğiz, rehavete kapılmayacağız. 28 Mayıs için çalışıyoruz. 12 günü iyi değerlendireceğiz, rehavete kapılmayacağız.

"Deprem bölgesinin belli bir bölümünü bu hafta sonunda ziyaret edeceğim. Miting düşünmüyorum, deprem bölgesinde miting benzeri toplantılar yapabiliriz. Çok hakaret ettiler, çok çok yanlış ve çirkin. Devlet Bey ile yaptığım görüşmede, 'Ben gelmeye hazırım' dedi. Belki Fatih Bey de gelecek. Hatay Defne'de malum hastane konusunda 'Yapamazlar' deniyordu. Devlet Hastanesi bitme noktasına geldi. Orayı belki açma durumumuz olacak. Sadece iç kısmının aksamı değil, çevre ve peyzaj yapma suretiyle vatandaşı psikolojik olarak etkilemesini önemsiyorum. "Deprem bölgesinin belli bir bölümünü bu hafta sonunda ziyaret edeceğim. Miting düşünmüyorum, deprem bölgesinde miting benzeri toplantılar yapabiliriz. Çok hakaret ettiler, çok çok yanlış ve çirkin. Devlet Bey ile yaptığım görüşmede, 'Ben gelmeye hazırım' dedi. Belki Fatih Bey de gelecek. Hatay Defne'de malum hastane konusunda 'Yapamazlar' deniyordu. Devlet Hastanesi bitme noktasına geldi. Orayı belki açma durumumuz olacak. Sadece iç kısmının aksamı değil, çevre ve peyzaj yapma suretiyle vatandaşı psikolojik olarak etkilemesini önemsiyorum.

Bekledikleri oyları almadıkları için 'Buralara destek, yardım yok' gibi ifadeler. Kampanyamızı samimiyet üzerine kurduk. Daima dürüst olduk, yalan söylemedik. Milletimizin aklını irfanını hiçbir zaman hafife almadık. Tüm sözlerin arkasındayız. İnşallah 28 Mayıs'tan sonra hepsini hayata geçireceğiz. Milletimiz kumpas ve kaset siyasetini reddettiğini göstermiştir. Bekledikleri oyları almadıkları için 'Buralara destek, yardım yok' gibi ifadeler. Kampanyamızı samimiyet üzerine kurduk. Daima dürüst olduk, yalan söylemedik. Milletimizin aklını irfanını hiçbir zaman hafife almadık. Tüm sözlerin arkasındayız. İnşallah 28 Mayıs'tan sonra hepsini hayata geçireceğiz. Milletimiz kumpas ve kaset siyasetini reddettiğini göstermiştir.

Seçimin sosyal medyada estirilen sahte rüzgarlarla değil meydanlarda kazanılacağını göstermiş oldu. Muhalefetin artık rakiplerini baskıyla sindirerek, terör örgütünün uzantılarıyla iş birliği yaparak seçimi kazanamayacağını anlaması gerekiyor. Bu millet terör örgütüne oy vermiyor. Bu millet kendisine hizmet edene oy veriyor. Kılıçdaroğlu'ndan önümüzdeki 12 gün boyunca temiz siyaset yürütmesini temenni ediyoruz. Seçimin sosyal medyada estirilen sahte rüzgarlarla değil meydanlarda kazanılacağını göstermiş oldu. Muhalefetin artık rakiplerini baskıyla sindirerek, terör örgütünün uzantılarıyla iş birliği yaparak seçimi kazanamayacağını anlaması gerekiyor. Bu millet terör örgütüne oy vermiyor. Bu millet kendisine hizmet edene oy veriyor. Kılıçdaroğlu'ndan önümüzdeki 12 gün boyunca temiz siyaset yürütmesini temenni ediyoruz.

Devletin kurumlarını yıpratmayı halen sürdürüyorlar. Devletin kurumları görevini bilir. Bu jakobenler, kifayetsizler CHP'nin başında olduğu sürece millet ne cevabı verirse versin yeterli olmayacaktır. Benim için Defne'de ölen ve yaralanan insanlar önemli. Devletsem oraya yapılacak hizmeti en yüksek seviyede yapmam gerekiyor. Bana oy çıkmasaydı oraya hizmet yapmayacağım böyle bir şey düşünülebilir mi? Devletin kurumlarını yıpratmayı halen sürdürüyorlar. Devletin kurumları görevini bilir. Bu jakobenler, kifayetsizler CHP'nin başında olduğu sürece millet ne cevabı verirse versin yeterli olmayacaktır. Benim için Defne'de ölen ve yaralanan insanlar önemli. Devletsem oraya yapılacak hizmeti en yüksek seviyede yapmam gerekiyor. Bana oy çıkmasaydı oraya hizmet yapmayacağım böyle bir şey düşünülebilir mi?

Van Depremi'ni hatırlayın. Van bizim yüksek oy aldığımız yer değil. Ama Van Depremi'nde daha ikinci akşam orada oldum. Büyükşehir muhalif belediye başkanına ait. Sular kesildi adam müdahale etmiyor. Hemen talimat verdim su için. Burada bize oy çıkmıyor falan demedik. Şu anda bile biz Van'da yine maalesef ikinci parti konumundayız. Ama bu demek değil ki ben Van'ı ihmal edebilirim. Batı'da neyse ben, Doğu'da, Güneydoğu'da da aynı hizmeti vermek zorundayım. 780.bin km2'nin tamamına hizmet vermekle mükellefiz. Van Depremi'ni hatırlayın. Van bizim yüksek oy aldığımız yer değil. Ama Van Depremi'nde daha ikinci akşam orada oldum. Büyükşehir muhalif belediye başkanına ait. Sular kesildi adam müdahale etmiyor. Hemen talimat verdim su için. Burada bize oy çıkmıyor falan demedik. Şu anda bile biz Van'da yine maalesef ikinci parti konumundayız. Ama bu demek değil ki ben Van'ı ihmal edebilirim. Batı'da neyse ben, Doğu'da, Güneydoğu'da da aynı hizmeti vermek zorundayım. 780.bin km2'nin tamamına hizmet vermekle mükellefiz.

Ben yerelden başlayayım. İstanbul'da belediye başkanlığı CHP'de. Meclis bizde. Ankara'da durum aynı. Meclis kahir ekseriyetle bizde. Sağlıklı yönetim isterseniz, gerek yürütme gerek yasama. Bu uyumlu olursa netice çok daha farklı olacaktır. Parlamentoda sağlıklı yapı ortaya çıkmazsa sıkıntı olacaktır. Yürütme ve yasamanın uyumlu çalışması, hükümetin kalkınmasına hizmet eder. İstikrar ve güven çok önemli. İstikrarlı yönetim varsa ülkede huzur ve refah olur. Geçmişteki koalisyon hükümetlerinde ne çileler çektik. Cumhur İttifakı'nın parlamentodaki güçlü duruşu hükümet olarak bizi de güçlü kılıyor. Ben yerelden başlayayım. İstanbul'da belediye başkanlığı CHP'de. Meclis bizde. Ankara'da durum aynı. Meclis kahir ekseriyetle bizde. Sağlıklı yönetim isterseniz, gerek yürütme gerek yasama. Bu uyumlu olursa netice çok daha farklı olacaktır. Parlamentoda sağlıklı yapı ortaya çıkmazsa sıkıntı olacaktır. Yürütme ve yasamanın uyumlu çalışması, hükümetin kalkınmasına hizmet eder. İstikrar ve güven çok önemli. İstikrarlı yönetim varsa ülkede huzur ve refah olur. Geçmişteki koalisyon hükümetlerinde ne çileler çektik. Cumhur İttifakı'nın parlamentodaki güçlü duruşu hükümet olarak bizi de güçlü kılıyor.

Erken seçime gitme durumu yok. Cumhur İttifakı 322 ile parlamentoda olduğu sürece böyle bir adım olmaz. 28 Mayıs çok çok farklı olacak. Bu bir sinyal olacak. 29 Mayıs'a çok farklı uyanacağız diye düşünüyorum. Çok oy alacağımıza inanıyorum. 1. turdaki yol haritasını aynen uygulayacağız diyemem. Onun benzerini deprem bölgesinde uygulayacağız. İstanbul ve Ankara'da teşkilatımız şehri ziyaretlerle geçecek. Hemşehri dernekleriyle iç içe olacağız. Gençlikle yapacağımız görüşmelerle bu süreci farklı bir şekilde işleyeceğiz. 2. turda 1. turda olduğu gibi sandıklara koşacağına inanıyorum. Mayıs ayındayız. Özellikle Karadeniz'de çaya gidenler, fındığa gidenler olabilir. Ne olur bunu erteleyelim. Önce oyunuzu kullanın sonra bu seyahatleri yapın. Bu zamanı iyi değerlendirin. Millet bize daha çok gönül alalım diye 2 hafta verdi. Erken seçime gitme durumu yok. Cumhur İttifakı 322 ile parlamentoda olduğu sürece böyle bir adım olmaz. 28 Mayıs çok çok farklı olacak. Bu bir sinyal olacak. 29 Mayıs'a çok farklı uyanacağız diye düşünüyorum. Çok oy alacağımıza inanıyorum. 1. turdaki yol haritasını aynen uygulayacağız diyemem. Onun benzerini deprem bölgesinde uygulayacağız. İstanbul ve Ankara'da teşkilatımız şehri ziyaretlerle geçecek. Hemşehri dernekleriyle iç içe olacağız. Gençlikle yapacağımız görüşmelerle bu süreci farklı bir şekilde işleyeceğiz. 2. turda 1. turda olduğu gibi sandıklara koşacağına inanıyorum. Mayıs ayındayız. Özellikle Karadeniz'de çaya gidenler, fındığa gidenler olabilir. Ne olur bunu erteleyelim. Önce oyunuzu kullanın sonra bu seyahatleri yapın. Bu zamanı iyi değerlendirin. Millet bize daha çok gönül alalım diye 2 hafta verdi.

Güçlü bir kabineyle yeni dönemde mevcut eksikleri gidermek suretiyle, Türkiye Yüzyılı'nı güçlendirerek yola devam etmek istiyoruz. CHP gibi 'Rusya'ya meydan okuyayım' böyle bir şey yok. Rusya ile de Amerika, Çin ve Batı ile irtibat halinde olduk. Bundan sonra da aynı şekilde yapacağım. Siz bir ülkeyi kenara attığınızda kaybedersiniz. Güçlü bir kabineyle yeni dönemde mevcut eksikleri gidermek suretiyle, Türkiye Yüzyılı'nı güçlendirerek yola devam etmek istiyoruz. CHP gibi 'Rusya'ya meydan okuyayım' böyle bir şey yok. Rusya ile de Amerika, Çin ve Batı ile irtibat halinde olduk. Bundan sonra da aynı şekilde yapacağım. Siz bir ülkeyi kenara attığınızda kaybedersiniz.

Seçim sonucuna göre Cumhur İttifakı olarak 322 vekile ulaştık. Muhalefette böyle bir çoğunluk söz konusu değil. Partimde maalesef bir düşüş var, az olsa bir eksiklik söz konusu. Dün yaptığımız toplantıdan sonra çalışıyorlar. Nerede ne tür eksiklerimiz oldu bunları gidermek üzere hazırlığımızı yapmamız lazım. İç muhasebemizi yapacağız ve gereken adımları atacağız. Seçim sonucuna göre Cumhur İttifakı olarak 322 vekile ulaştık. Muhalefette böyle bir çoğunluk söz konusu değil. Partimde maalesef bir düşüş var, az olsa bir eksiklik söz konusu. Dün yaptığımız toplantıdan sonra çalışıyorlar. Nerede ne tür eksiklerimiz oldu bunları gidermek üzere hazırlığımızı yapmamız lazım. İç muhasebemizi yapacağız ve gereken adımları atacağız.

Ücretsiz otobüs dediler olmadı, traktör dediler verilmedi, süt dediler verilmedi. Verdikleri hiçbir sözü bunlar tutmadılar. İstanbul, Ankara, İzmir. Bunlar Türkiye'nin özetinin özeti. Biz hangi sözleri verdiysek tuttuk. Ben bunlara deprem turisti diyorum. Bunlar şimdi deprem yerlerine turist gibi gittiler. Herhangi bir şey yok, destek yok. Ücretsiz otobüs dediler olmadı, traktör dediler verilmedi, süt dediler verilmedi. Verdikleri hiçbir sözü bunlar tutmadılar. İstanbul, Ankara, İzmir. Bunlar Türkiye'nin özetinin özeti. Biz hangi sözleri verdiysek tuttuk. Ben bunlara deprem turisti diyorum. Bunlar şimdi deprem yerlerine turist gibi gittiler. Herhangi bir şey yok, destek yok.

Ben de aynı yerlere gittim. Antalya yangınında. Bir amca dedi ki, 'benim bir traktörüm vardı o yandı benim halim ne olacak' ve ben kendisine dedim ki, 'Amca ben sana bu hafta traktörünü göndereceğim'. Aynı şekilde bir vatandaş CHP'li. 'Evim yandı ne yapacağım' dedi. Ben de süratle evleriniz yapılacak. Sonra anahtar teslimine gittik kulağıma eğilip, 'Ben sizin yapacağınıza inanmıyordum' diyerek ben 'CHP'liyim' dedi. Biz anında dedik ki köy evlerini süratle yapıp size teslim edeceğiz. Yaptık. Köy evlerini Devlet Bey ile beraber gidip teslim ettik. Devlet Bey bir nükte yaptı. Dedi ki, 'bunlar nasıl köy evleri ki yanlarında ineği de var.' Sütünü, peynirini oradan temin ediyorlar. Ben de aynı yerlere gittim. Antalya yangınında. Bir amca dedi ki, 'benim bir traktörüm vardı o yandı benim halim ne olacak' ve ben kendisine dedim ki, 'Amca ben sana bu hafta traktörünü göndereceğim'. Aynı şekilde bir vatandaş CHP'li. 'Evim yandı ne yapacağım' dedi. Ben de süratle evleriniz yapılacak. Sonra anahtar teslimine gittik kulağıma eğilip, 'Ben sizin yapacağınıza inanmıyordum' diyerek ben 'CHP'liyim' dedi. Biz anında dedik ki köy evlerini süratle yapıp size teslim edeceğiz. Yaptık. Köy evlerini Devlet Bey ile beraber gidip teslim ettik. Devlet Bey bir nükte yaptı. Dedi ki, 'bunlar nasıl köy evleri ki yanlarında ineği de var.' Sütünü, peynirini oradan temin ediyorlar.

Bunları duyup mutlu oluyorum. Vatandaş bunu teyit ettiğine göre demek ki yapmışız. Daha da yapacağız. Defne Hastanesi bunun örneğidir. 3 ayda yapacağız dedik. Hemen çıktı birisi dedi ki 'Neye göre yapıyorsun?' Ya adam zavallı. Bunlar inşaat mühendisi ya da müteahhit değil ki. Anlamaz bunlar işten. Biz Atatürk Havalimanında 1006 odalı Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesini yaptık Kovid döneminde. Bunları duyup mutlu oluyorum. Vatandaş bunu teyit ettiğine göre demek ki yapmışız. Daha da yapacağız. Defne Hastanesi bunun örneğidir. 3 ayda yapacağız dedik. Hemen çıktı birisi dedi ki 'Neye göre yapıyorsun?' Ya adam zavallı. Bunlar inşaat mühendisi ya da müteahhit değil ki. Anlamaz bunlar işten. Biz Atatürk Havalimanında 1006 odalı Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesini yaptık Kovid döneminde.

Her şeyden önce bir defa yurtdışında 1 milyon 800 bine yakın oy kullanıldı. Bunlardan şahsıma 1 milyonun üzerinde oy çıktı. Bize oy versin veya vermesin yurtdışındaki tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Çünkü onların ne çileler çektiğini biliyorum. Bazı yerlerde engellenmeye çalıştılar. Her şeyden önce bir defa yurtdışında 1 milyon 800 bine yakın oy kullanıldı. Bunlardan şahsıma 1 milyonun üzerinde oy çıktı. Bize oy versin veya vermesin yurtdışındaki tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Çünkü onların ne çileler çektiğini biliyorum. Bazı yerlerde engellenmeye çalıştılar.

Özellikle gurbetçilerimiz Türkiye'de 21 yıl içinde yaşanan değişimleri çok güzel anlıyor. Bizde yurtdışındaki vatandaşlarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Emeklilikten, mavi karta birçok konuda yanlarında olduk. Devletimizin gücünü onlara hissettirdik. Tabii yurtdışındaki vatandaşlarımızda bütün bunları görerek inanarak büyük bir katılımla 28 Mayıs'ta sandığa gideceklerdir. Özellikle gurbetçilerimiz Türkiye'de 21 yıl içinde yaşanan değişimleri çok güzel anlıyor. Bizde yurtdışındaki vatandaşlarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Emeklilikten, mavi karta birçok konuda yanlarında olduk. Devletimizin gücünü onlara hissettirdik. Tabii yurtdışındaki vatandaşlarımızda bütün bunları görerek inanarak büyük bir katılımla 28 Mayıs'ta sandığa gideceklerdir.

Gençlerimize gelince. İlk turda elde ettiğimiz başarıda gençlerimizin çok büyük payı var. 6 milyon genç var. Gençlerimizin teveccühü bizden Cumhur İttifakı'ndan oldu. 30 yaştan 18 yaşa oy kullanma ve seçme, seçilmeyi 18 yaşa indirmekle gençlerimizi motive etmiş ve onların önünü açmış bir siyasetçiyim. Şu andaki siyasette benim gibi kalkıp ta gençlik kollarından gelen bir siyasetçi yok. Şu anda benim İzmir 2. Bölge'de liste başı olan Eyyüp Kardeşimiz Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı. Onu İzmir'de liste başı yaptık. Gayreti var, koşturuyor. Bunun karşılığını bulması lazım. Gençlerimize gelince. İlk turda elde ettiğimiz başarıda gençlerimizin çok büyük payı var. 6 milyon genç var. Gençlerimizin teveccühü bizden Cumhur İttifakı'ndan oldu. 30 yaştan 18 yaşa oy kullanma ve seçme, seçilmeyi 18 yaşa indirmekle gençlerimizi motive etmiş ve onların önünü açmış bir siyasetçiyim. Şu andaki siyasette benim gibi kalkıp ta gençlik kollarından gelen bir siyasetçi yok. Şu anda benim İzmir 2. Bölge'de liste başı olan Eyyüp Kardeşimiz Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı. Onu İzmir'de liste başı yaptık. Gayreti var, koşturuyor. Bunun karşılığını bulması lazım.

Gençlerimizin önünü açacağız ki parlamento bu noktada dinamik bir parlamento olsun. Bunlarla beraber de Türkiye'nin ufkunu da farklı kılacağız. Kılıçdaroğlu tabi böyle bir adım atmadı. Atamadı. Bir defa gençlere umutsuzluk vaat ediyor. Biz umut vaat ediyoruz. Gençlerimizin önünü açacağız ki parlamento bu noktada dinamik bir parlamento olsun. Bunlarla beraber de Türkiye'nin ufkunu da farklı kılacağız. Kılıçdaroğlu tabi böyle bir adım atmadı. Atamadı. Bir defa gençlere umutsuzluk vaat ediyor. Biz umut vaat ediyoruz.

"Hep söyledim, yine söylüyorum, biz kazanınca bu ülkede kimse kaybetmeyecek. Bu, iki kere iki dört. "Hep söyledim, yine söylüyorum, biz kazanınca bu ülkede kimse kaybetmeyecek. Bu, iki kere iki dört.

Gençlerimizin önünü açacağız ki parlamento bu noktada dinamik bir parlamento olsun. Bunlarla beraber de Türkiye'nin ufkunu da farklı kılacağız. Kılıçdaroğlu tabi böyle bir adım atmadı. Atamadı. Bir defa gençlere umutsuzluk vaat ediyor. Biz umut vaat ediyoruz. Gençlerimizin önünü açacağız ki parlamento bu noktada dinamik bir parlamento olsun. Bunlarla beraber de Türkiye'nin ufkunu da farklı kılacağız. Kılıçdaroğlu tabi böyle bir adım atmadı. Atamadı. Bir defa gençlere umutsuzluk vaat ediyor. Biz umut vaat ediyoruz.

Bütün bunlar klasik CHP ve Bay bay Kemal davranışı derim. Milleti aldatma çabalarına seçim gecesi bile ne yazık ki ara vermediler. Yalan söylemeden duramıyorlar. Sabah yalan akşam yalan. Bütün bunlar klasik CHP ve Bay bay Kemal davranışı derim. Milleti aldatma çabalarına seçim gecesi bile ne yazık ki ara vermediler. Yalan söylemeden duramıyorlar. Sabah yalan akşam yalan.

Bizim önde olduğumuzu bal gibi bildikleri halde Sayın Kılıçdaroğlu ve şürekası 'öndeyiz, kazandık' açıklaması yaptılar. Kendi seçmenlerini kandırmaktan yüzleri kızarmıyor. Bunlar kendi çapsızlıklarını beceriksizlerine kılıf bulma çabalarıdır. Milletimiz bunlara gereken cevabı 28 Mayıs'ta tekrardan verecektir. Bizim önde olduğumuzu bal gibi bildikleri halde Sayın Kılıçdaroğlu ve şürekası 'öndeyiz, kazandık' açıklaması yaptılar. Kendi seçmenlerini kandırmaktan yüzleri kızarmıyor. Bunlar kendi çapsızlıklarını beceriksizlerine kılıf bulma çabalarıdır. Milletimiz bunlara gereken cevabı 28 Mayıs'ta tekrardan verecektir.

Meclis Başkanlığı için aklımda hafıza kayıtları olanlar bende kalsın ki arada biliyorsun geçici olarak bir meclis başkanı gelecek. Şu anda en yaşlı isim olarak Devlet Bahçeli bey ile geçirmiş olacağız. Meclis Başkanlığı için aklımda hafıza kayıtları olanlar bende kalsın ki arada biliyorsun geçici olarak bir meclis başkanı gelecek. Şu anda en yaşlı isim olarak Devlet Bahçeli bey ile geçirmiş olacağız.

(Meclis Başkanlığı seçimlerinde) Devlet Bey'in 'devlet' anlayışı içerisindeki suhuletiyle süreci atlatır, başkanlık seçimlerini rahatlıkla geçirmiş oluruz (Meclis Başkanlığı seçimlerinde) Devlet Bey'in 'devlet' anlayışı içerisindeki suhuletiyle süreci atlatır, başkanlık seçimlerini rahatlıkla geçirmiş oluruz

Kaybetmenin sorumluluğunu hiçbir zaman Kılıçdaroğlu üzerine almaz. Masa arkadaşlarına laf söylemek yerine hıncını masadan alıyor. Kaybetmenin sorumluluğunu hiçbir zaman Kılıçdaroğlu üzerine almaz. Masa arkadaşlarına laf söylemek yerine hıncını masadan alıyor.