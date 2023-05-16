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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230516/chpde-2-tur-hazirligi-basladi--1071154195.html
CHP'de 2. tur hazırlığı başladı
CHP'de 2. tur hazırlığı başladı
Seçimlerin ikinci tura kalmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Merkez'de kurmaylarıyla bir araya geldi. 14 Mayıs seçimlerinin masaya... 16.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-16T08:32+0300
2023-05-16T08:32+0300
2023 türkiye seçimleri
chp
seçim
ikinci tur
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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 15.00 sıralarında CHP genel merkezine gitti. Kurmaylarıyla toplantı yaptı.İkinci tur seçimlerinin stratejisinin ele alındığı toplantıda 14 Mayıs seçimlerine yönelik değerlendirmede yapıldı.NTV'nin haberine göre, MYK üyelerinin tek tek söz aldığı toplantıda, seçimlerde nerede hata yapıldı sorusuna yanıt arandı.MYK üyeleri kampanya sürecinde Saadet Partisi dışında alanda diğer partilerin etkin olmadığına dikkat çekti.Cumhur İttifakı'nın PKK ile işbirliği propagandasının işe yaradığı, bu durumun seçimlere olumsuz yansıdığı vurgulandı.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masadan kalkması süresinin oylarda düşüşe neden olduğunun altı çizildi.CHP listelerinden aday gösterilen bazı isimlere partililerin tepki göstermesinin de seçime olumsuz olarak yansıdığı belirtildi.Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde Sinan Oğan ile bir araya geleceği de öğrenildi. Ancak, CHP'li kurmaylar bu görüşmeden umutlu değil.
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chp, seçim, ikinci tur
chp, seçim, ikinci tur

CHP'de 2. tur hazırlığı başladı

08:32 16.05.2023
© AAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2023
© AA
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Seçimlerin ikinci tura kalmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Merkez'de kurmaylarıyla bir araya geldi. 14 Mayıs seçimlerinin masaya yatırıldığı toplantıda, seçimlende nerede hata yapıldı sorusuna yanıt arandı. MYK toplantısında 28 Mayıs seçimlerine ilişkin yol haritası da ele alındı.
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 15.00 sıralarında CHP genel merkezine gitti. Kurmaylarıyla toplantı yaptı.
İkinci tur seçimlerinin stratejisinin ele alındığı toplantıda 14 Mayıs seçimlerine yönelik değerlendirmede yapıldı.
NTV'nin haberine göre, MYK üyelerinin tek tek söz aldığı toplantıda, seçimlerde nerede hata yapıldı sorusuna yanıt arandı.
MYK üyeleri kampanya sürecinde Saadet Partisi dışında alanda diğer partilerin etkin olmadığına dikkat çekti.

Cumhur İttifakı'nın PKK ile işbirliği propagandasının işe yaradığı, bu durumun seçimlere olumsuz yansıdığı vurgulandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masadan kalkması süresinin oylarda düşüşe neden olduğunun altı çizildi.

CHP listelerinden aday gösterilen bazı isimlere partililerin tepki göstermesinin de seçime olumsuz olarak yansıdığı belirtildi.
Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde Sinan Oğan ile bir araya geleceği de öğrenildi. Ancak, CHP'li kurmaylar bu görüşmeden umutlu değil.
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