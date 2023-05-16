Boynunda kedisi ile Türkiye'yi dolaşıyor: 'Keyifli bir yer gördüğünde miyavlamaya başlıyor'

© İHA Çevresinin tepkilerine de değinen hayvansever Erçetin, gezdiği şehirler hakkında da bilgi verdi. İnsanlara adeta hayvan sevgisi aşıladığının altını çizen Erçetin, “İnsanlar beni omuzunda kedi ile gezen biri olarak görünce genelde tebessümle karşılayıp, şaşırıyorlar. En çok sordukları soru da ‘Ağabey nasıl alıştırdın, nasıl geziyor böyle? Benim kedim evden dışarı çıkmıyor' sorusu oluyor. Ben de biraz cesaret ve tatlı zorlama ile kedilerini alıştırabileceklerini söylüyorum. Bir de ‘Kediler özgür ruhludur, o özgür ruha uygun hareket etmek gerekir' diyorum. İnsanlar gerçekten çok büyük ilgi gösteriyor, özellikle hanımlar alıp sevmeye çalışıyor. Gerçekten müthiş derecede dikkat çekiyor, Eskişehir'in fenomeni olduk. İnsanlara hayvan ve kedi sevgisi aşılamaktan dolayı da çok mutluyum. Böyle arada bir canı sıkıldığında omuzumda keyifle dolaşır, nasıl rahatsa öyle hareket etmeye çalışır. Tüyü de bakın elleyince ipek gibidir. Slyvia ile Aydın, Kuşadası, İzmir, Çeşme, Alaçatı, Karşıyaka, Bursa ve bütün o sahil kesimlerini gezdik. Bu ay içerisinde de İstanbul'a gitmeyi planlıyoruz. Orada hem arkadaş ziyareti yapacağım hem de İstanbul'un böyle bir gezenti kediyi görmesini istiyorum. Benim için gerçekten can dostu. Özellikle şunu söylemek istiyorum, bugün aileler çocukları belli bir yaşa geldiğinde; o çocukların psikolojik gelişimi açısından bir yavru kedi edinsinler. Sokaktan bulsunlar hiç önemli değil, psikolojik olarak gelişimine büyük katkısı oluyor. Paylaşımı ve insani değerleri öğreniyorlar” ifadelerini kullandı.