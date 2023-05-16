https://sputniknews.com.tr/20230516/bosna-hersek-ve-hirvatistanda-siddetli-yagislar-sele-neden-oldu-1071180327.html

Bosna Hersek ve Hırvatistan'da şiddetli yağışlar sele neden oldu

Bosna Hersek ve Hırvatistan'da şiddetli yağışlar sele neden oldu

Bosna Hersek ve Hırvatistan’da etkili olan yağışlar nedeniyle nehirlerde su seviyesi yükseldi, birçok kentte sel ve taşkınlar meydana geldi. 16.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-16T16:44+0300

2023-05-16T16:44+0300

2023-05-16T16:44+0300

dünya

video

bosna hersek

hırvatistan

yağış

sel

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/10/1071179852_0:274:1052:866_1920x0_80_0_0_317453eba212a9558c5aac5950a64fed.png

Bosna Hersek’in Una-Sana kantonunda son günlerde etkisini gösteren aşırı yağışlar seli beraberinde getirdi. Su seviyesinin yükseldiği Una Nehri taşarken, Bihaç şehrinde çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.Sanski Most kentinde ise sel nedeniyle doğal afet durumu ilan edildi. Hırvatistan’da ordu seferber oldu.Komşu Hırvatistan’da da şiddetli yağış sele yol açtı. Dünden bu yana yüzlerce asker, selden etkilenen bölgelerdeki halka yardım için seferber edildi.

bosna hersek

hırvatistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Bosna Hersek ve Hırvatistan'da şiddetli yağışlar sele neden oldu Bosna Hersek ve Hırvatistan'da şiddetli yağışlar sele neden oldu 2023-05-16T16:44+0300 true PT0M40S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

video, bosna hersek, hırvatistan, yağış, sel, видео