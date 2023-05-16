https://sputniknews.com.tr/20230516/bosna-hersek-ve-hirvatistanda-siddetli-yagislar-sele-neden-oldu-1071180327.html
Bosna Hersek ve Hırvatistan'da şiddetli yağışlar sele neden oldu
Bosna Hersek ve Hırvatistan'da şiddetli yağışlar sele neden oldu
Bosna Hersek ve Hırvatistan’da etkili olan yağışlar nedeniyle nehirlerde su seviyesi yükseldi, birçok kentte sel ve taşkınlar meydana geldi. 16.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-16T16:44+0300
2023-05-16T16:44+0300
2023-05-16T16:44+0300
dünya
video
bosna hersek
hırvatistan
yağış
sel
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Bosna Hersek’in Una-Sana kantonunda son günlerde etkisini gösteren aşırı yağışlar seli beraberinde getirdi. Su seviyesinin yükseldiği Una Nehri taşarken, Bihaç şehrinde çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.Sanski Most kentinde ise sel nedeniyle doğal afet durumu ilan edildi. Hırvatistan’da ordu seferber oldu.Komşu Hırvatistan’da da şiddetli yağış sele yol açtı. Dünden bu yana yüzlerce asker, selden etkilenen bölgelerdeki halka yardım için seferber edildi.
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Bosna Hersek ve Hırvatistan'da şiddetli yağışlar sele neden oldu
Bosna Hersek ve Hırvatistan'da şiddetli yağışlar sele neden oldu
2023-05-16T16:44+0300
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video, bosna hersek, hırvatistan, yağış, sel, видео
video, bosna hersek, hırvatistan, yağış, sel, видео
Bosna Hersek ve Hırvatistan'da şiddetli yağışlar sele neden oldu
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Bosna Hersek ve Hırvatistan’da etkili olan yağışlar nedeniyle nehirlerde su seviyesi yükseldi, birçok kentte sel ve taşkınlar meydana geldi.
Bosna Hersek’in Una-Sana kantonunda son günlerde etkisini gösteren aşırı yağışlar seli beraberinde getirdi.
Su seviyesinin yükseldiği Una Nehri taşarken, Bihaç şehrinde çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.
Sanski Most kentinde ise sel nedeniyle doğal afet durumu ilan edildi.
Hırvatistan’da ordu seferber oldu.
Komşu Hırvatistan’da da şiddetli yağış sele yol açtı. Dünden bu yana yüzlerce asker, selden etkilenen bölgelerdeki halka yardım için seferber edildi.