https://sputniknews.com.tr/20230516/borsada-dalgalanma-1071163588.html
Borsada dalgalanma
Borsada dalgalanma
Borsa İstanbul'da BIST 100 güne yüzde 2.12 azalışla 4.405,99 puandan başladı. Ardından 4.508 puana çıkarak kayıplarını sildi. 16.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-16T12:10+0300
2023-05-16T12:10+0300
2023-05-16T12:10+0300
ekonomi
borsa
borsa istanbul
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün seçimin ardından ilk işlem gününde yüzde 6.14'lük düşüşle 4.501 puana gerilemişti.Bugün açılışta BIST 100 güne yüzde 2.12 azalışla 4.405,99 puandan başladı. Ardından kayıplarını silerek 4.508 puana çıktı. Günlük yükselişi yüzde 0.12'ye ulaştıBankacılık endeksindeki düşüş ise sabah saatlerinde yüzde 7.9 oldu.Bu arada seçim öncesi 19.58 seviyesinde olan ve dün 19.65'e yükselen dolar/TL sabah saatlerinde 19.70'in üzerine tırmandı.
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Borsada dalgalanma
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Borsa İstanbul'da BIST 100 güne yüzde 2.12 azalışla 4.405,99 puandan başladı. Ardından 4.508 puana çıkarak kayıplarını sildi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün seçimin ardından ilk işlem gününde yüzde 6.14'lük düşüşle 4.501 puana gerilemişti.
Bugün açılışta BIST 100 güne yüzde 2.12 azalışla 4.405,99 puandan başladı. Ardından kayıplarını silerek 4.508 puana çıktı. Günlük yükselişi yüzde 0.12'ye ulaştı
Bankacılık endeksindeki düşüş ise sabah saatlerinde yüzde 7.9 oldu.
Bu arada seçim öncesi 19.58 seviyesinde olan ve dün 19.65'e yükselen dolar/TL sabah saatlerinde 19.70'in üzerine tırmandı.