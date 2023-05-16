https://sputniknews.com.tr/20230516/beyaz-saray-taleplerini-bariscil-sekilde-sandiga-yansitan-turk-halkini-tebrik-ediyoruz-1071146165.html

Beyaz Saray: Taleplerini barışçıl şekilde sandığa yansıtan Türk halkını tebrik ediyoruz

Beyaz Saray: Taleplerini barışçıl şekilde sandığa yansıtan Türk halkını tebrik ediyoruz

Beyaz Saray, Türkiye'de yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin, "Taleplerini barışçıl şekilde sandığa yansıtan Türk halkını... 16.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-16T00:13+0300

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2023 türkiye seçimleri

beyaz saray

john kirby

abd

türkiye

joe biden

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, çevrim içi düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Kirby, Türkiye'de dün yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin sonuçlarını yakından takip ettiklerini belirterek "Taleplerini barışçıl şekilde sandığa yansıtan Türk halkını tebrik ediyoruz" ifadesini kullandı."Başkan (Joe) Biden, kazanan kim olursa olsun onunla çalışmayı dört gözle bekliyor" diyen Kirby, Türk halkının sandığa giderek vatandaşlık görevini ciddiye aldığına vurgu yaptı.Kirby, seçim sürecinin devam ettiğine işaret ederek konuya ilişkin erkenden bir açıklama yapmak istemediklerini söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20230513/beyaz-saraydan-14-mayis-secimleri-aciklamasi-karari-turk-milleti-verir-1071026109.html

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beyaz saray, john kirby, abd, türkiye, joe biden