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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230516/beyaz-saray-taleplerini-bariscil-sekilde-sandiga-yansitan-turk-halkini-tebrik-ediyoruz-1071146165.html
Beyaz Saray: Taleplerini barışçıl şekilde sandığa yansıtan Türk halkını tebrik ediyoruz
Beyaz Saray: Taleplerini barışçıl şekilde sandığa yansıtan Türk halkını tebrik ediyoruz
Beyaz Saray, Türkiye'de yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin, "Taleplerini barışçıl şekilde sandığa yansıtan Türk halkını... 16.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-16T00:13+0300
2023-05-16T00:18+0300
2023 türkiye seçimleri
beyaz saray
john kirby
abd
türkiye
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, çevrim içi düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Kirby, Türkiye'de dün yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin sonuçlarını yakından takip ettiklerini belirterek "Taleplerini barışçıl şekilde sandığa yansıtan Türk halkını tebrik ediyoruz" ifadesini kullandı."Başkan (Joe) Biden, kazanan kim olursa olsun onunla çalışmayı dört gözle bekliyor" diyen Kirby, Türk halkının sandığa giderek vatandaşlık görevini ciddiye aldığına vurgu yaptı.Kirby, seçim sürecinin devam ettiğine işaret ederek konuya ilişkin erkenden bir açıklama yapmak istemediklerini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230513/beyaz-saraydan-14-mayis-secimleri-aciklamasi-karari-turk-milleti-verir-1071026109.html
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beyaz saray, john kirby, abd, türkiye, joe biden
beyaz saray, john kirby, abd, türkiye, joe biden

Beyaz Saray: Taleplerini barışçıl şekilde sandığa yansıtan Türk halkını tebrik ediyoruz

00:13 16.05.2023 (güncellendi: 00:18 16.05.2023)
© İHA / MICHAEL REYNOLDSBeyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2023
© İHA / MICHAEL REYNOLDS
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Beyaz Saray, Türkiye'de yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin, "Taleplerini barışçıl şekilde sandığa yansıtan Türk halkını tebrik ediyoruz" açıklamasını yaptı.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, çevrim içi düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Kirby, Türkiye'de dün yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin sonuçlarını yakından takip ettiklerini belirterek "Taleplerini barışçıl şekilde sandığa yansıtan Türk halkını tebrik ediyoruz" ifadesini kullandı.
"Başkan (Joe) Biden, kazanan kim olursa olsun onunla çalışmayı dört gözle bekliyor" diyen Kirby, Türk halkının sandığa giderek vatandaşlık görevini ciddiye aldığına vurgu yaptı.
Kirby, seçim sürecinin devam ettiğine işaret ederek konuya ilişkin erkenden bir açıklama yapmak istemediklerini söyledi.
Türkiye- ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2023
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