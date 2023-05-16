https://sputniknews.com.tr/20230516/beyaz-saray-taleplerini-bariscil-sekilde-sandiga-yansitan-turk-halkini-tebrik-ediyoruz-1071146165.html
Beyaz Saray: Taleplerini barışçıl şekilde sandığa yansıtan Türk halkını tebrik ediyoruz
Beyaz Saray: Taleplerini barışçıl şekilde sandığa yansıtan Türk halkını tebrik ediyoruz
Beyaz Saray, Türkiye'de yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin, "Taleplerini barışçıl şekilde sandığa yansıtan Türk halkını... 16.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-16T00:13+0300
2023-05-16T00:13+0300
2023-05-16T00:18+0300
2023 türkiye seçimleri
beyaz saray
john kirby
abd
türkiye
joe biden
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, çevrim içi düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Kirby, Türkiye'de dün yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin sonuçlarını yakından takip ettiklerini belirterek "Taleplerini barışçıl şekilde sandığa yansıtan Türk halkını tebrik ediyoruz" ifadesini kullandı."Başkan (Joe) Biden, kazanan kim olursa olsun onunla çalışmayı dört gözle bekliyor" diyen Kirby, Türk halkının sandığa giderek vatandaşlık görevini ciddiye aldığına vurgu yaptı.Kirby, seçim sürecinin devam ettiğine işaret ederek konuya ilişkin erkenden bir açıklama yapmak istemediklerini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230513/beyaz-saraydan-14-mayis-secimleri-aciklamasi-karari-turk-milleti-verir-1071026109.html
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beyaz saray, john kirby, abd, türkiye, joe biden
Beyaz Saray: Taleplerini barışçıl şekilde sandığa yansıtan Türk halkını tebrik ediyoruz
00:13 16.05.2023 (güncellendi: 00:18 16.05.2023) Abone ol
Beyaz Saray, Türkiye'de yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin, "Taleplerini barışçıl şekilde sandığa yansıtan Türk halkını tebrik ediyoruz" açıklamasını yaptı.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, çevrim içi düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Kirby, Türkiye'de dün yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin sonuçlarını yakından takip ettiklerini belirterek "Taleplerini barışçıl şekilde sandığa yansıtan Türk halkını tebrik ediyoruz" ifadesini kullandı.
"Başkan (Joe) Biden, kazanan kim olursa olsun onunla çalışmayı dört gözle bekliyor" diyen Kirby, Türk halkının sandığa giderek vatandaşlık görevini ciddiye aldığına vurgu yaptı.
Kirby, seçim sürecinin devam ettiğine işaret ederek konuya ilişkin erkenden bir açıklama yapmak istemediklerini söyledi.