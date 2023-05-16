Berlin'deki 9 Mayıs resepsiyonuna katılan Schröder'in eşi, Alman devlet şirketindeki işinden kovuldu

Batı'nın özel askeri harekat başladıktan sonra Rusya'ya yoğun yaptırımlar uyguladığı dönemde Rus Gazprom şirketindeki görevine devam etmesi nedeniyle hedef tahtasına oturtulan Schröder'e yönelik Berlin yönetiminin hasmane tutumu devam ediyor.



Eski Başbakan Schröder, Sol Parti ve Almanya İçin Alternatif Partisi (AfD) temsilcileriyle birlikte Rusya Büyükelçiliği'ndeki 9 Mayıs Zafer Günü resepsiyonuna katılması nedeniyle bir kez daha gündeme geldi.



Alman medyasının büyük bir kızgınlıkla sayfalarına taşıdığı resepsiyona katılım haberlerinin ardından Schröder'in Güney Kore asıllı eşi Schröder-Kim'in Alman devlet şirketi NRW.Global Business'teki işinden kovulduğu ortaya çıktı.



Kuzey Ren-Vestfalya Ekonomi Bakanı'nın Sözcüsü Mona Neubaur, Alman basınına yaptığı açıklamada, Schröder-Kim'in iş akdinin herhangi bir bildirim yapılmadan sonlandırıldığını belirtti.



Neubaur, Schröder-Kim'e özellikle Ukrayna konusunda olmak üzere hassas siyasi konularda kamuoyuna demeç vermemesi konusunda defaatle uyarı yapıldığını aktardı.



Schröder-Kim, Alman devlet şirketi NRW.Global Business'in Güney Kore Temsilcisi olarak çalışıyordu.