https://sputniknews.com.tr/20230516/bati-basini-rusya-natonun-ukraynadaki-agir-toplarini-sert-vuruyor-1071146060.html
Batı basını: Rusya, NATO’nun Ukrayna’daki ağır toplarını sert vuruyor
Batı basını: Rusya, NATO’nun Ukrayna’daki ağır toplarını sert vuruyor
Forbes, Rusya’nın, Batı ülkelerinin verdikleri dahil Ukrayna ordusunun sahip olduğu topları aktif biçimde yok ettiğini belirtti. 16.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-16T00:10+0300
2023-05-16T00:10+0300
2023-05-16T00:10+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
abd
rusya
ingiliz
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Forbes’un Craig Hooper imzalı yazısında, “Ukrayna’nın kayıpları çok acımasız. Halihazırda, Ukrayna’ya “resmen” gelen yaklaşık 152 büyük M777 155 mm çekili obüslerin üçte birinden fazlası hasar görmüş veya imha edilmiş durumda” ifadesine yer verildi.Rusya’nın motorlu topları da etkisiz hale getirdiği, özellikle de İngiliz yapımı AHS Krab ve ABD yapımı M109’lerin zarar gördüğü kaydedildi.Hooper, “Kayıplar yüzde 18 ilâ 21 arasında değişiyor. Teslim edilen 180'den fazla toptan en az 36’sı hasar gördü veya imha edildi” diye yazdı.
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forbes, ukrayna, abd, rusya, ingiliz
forbes, ukrayna, abd, rusya, ingiliz
Batı basını: Rusya, NATO’nun Ukrayna’daki ağır toplarını sert vuruyor
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Forbes, Rusya’nın, Batı ülkelerinin verdikleri dahil Ukrayna ordusunun sahip olduğu topları aktif biçimde yok ettiğini belirtti.
Forbes’un Craig Hooper imzalı yazısında,
“Ukrayna’nın kayıpları çok acımasız. Halihazırda, Ukrayna’ya “resmen” gelen yaklaşık 152 büyük M777 155 mm çekili obüslerin üçte birinden fazlası hasar görmüş veya imha edilmiş durumda” ifadesine yer verildi.
Rusya’nın motorlu topları da etkisiz hale getirdiği, özellikle de İngiliz yapımı AHS Krab ve ABD yapımı M109’lerin zarar gördüğü kaydedildi.
Hooper, “Kayıplar yüzde 18 ilâ 21 arasında değişiyor. Teslim edilen 180'den fazla toptan en az 36’sı hasar gördü veya imha edildi” diye yazdı.