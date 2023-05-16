https://sputniknews.com.tr/20230516/barack-obama-beyaz-saraydan-uzak-olmanin-evliligine-iyi-geldigini-soyledi-1071186634.html
Barack Obama, Beyaz Saray'dan uzak olmanın evliliğine iyi geldiğini söyledi
Barack Obama, Beyaz Saray'dan uzak olmanın evliliğine iyi geldiğini söyledi
Eski ABD Başkanı Barack Obama, Beyaz Saray'daki görevinin sona ermesinin evliliğine iyi geldiğini ifade etti. 16.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-16T20:10+0300
2023-05-16T20:10+0300
2023-05-16T20:12+0300
dünya
barack obama
michelle obama
evlilik
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CBS Mornings programına verdiği bir röportajda sunucu Barack Obama'ya, eşi Michelle Obama'nın, çocuklarının küçük olduğu ve Obama'nın başkanlık dönemine denk gelen 10 yıl boyunca 'kendisine katlanamadığı' yönündeki açıklamasıyla ilgili, "(Eşinizin) gözüne yeniden nasıl giriyorsunuz?" sorusunu yöneltti.Obama, buna karşılık gülerek, "Şunu söylememe izin verin; Beyaz Saray'dan uzak olmak ve onunla biraz daha zaman geçirmek kesinlikle yardımcı oluyor" yanıtını verdi.Çocuklarını büyütürken eşinin mücadele etmek zorunda olduğu gerginlik ve stresi tam olarak fark edip eşinin kıymetini bilemediğini kabul eden Obama, çocuklarının 'normal olmayan' bir ortamda büyüdüğüne dikkati çekti.Obama, "Çocuklar artık iyi durumdalar. (Eşim de) Tüm kusurlarıma karşı daha hoşgörülü" ifadesini kullandı
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barack obama, michelle obama, evlilik
barack obama, michelle obama, evlilik
Barack Obama, Beyaz Saray'dan uzak olmanın evliliğine iyi geldiğini söyledi
20:10 16.05.2023 (güncellendi: 20:12 16.05.2023) Abone ol
Eski ABD Başkanı Barack Obama, Beyaz Saray'daki görevinin sona ermesinin evliliğine iyi geldiğini ifade etti.
CBS Mornings programına verdiği bir röportajda sunucu Barack Obama'ya, eşi Michelle Obama'nın, çocuklarının küçük olduğu ve Obama'nın başkanlık dönemine denk gelen 10 yıl boyunca 'kendisine katlanamadığı' yönündeki açıklamasıyla ilgili, "(Eşinizin) gözüne yeniden nasıl giriyorsunuz?" sorusunu yöneltti.
Obama, buna karşılık gülerek, "Şunu söylememe izin verin; Beyaz Saray'dan uzak olmak ve onunla biraz daha zaman geçirmek kesinlikle yardımcı oluyor" yanıtını verdi.
Çocuklarını büyütürken eşinin mücadele etmek zorunda olduğu gerginlik ve stresi tam olarak fark edip eşinin kıymetini bilemediğini kabul eden Obama, çocuklarının 'normal olmayan' bir ortamda büyüdüğüne dikkati çekti.
Obama, "Çocuklar artık iyi durumdalar. (Eşim de) Tüm kusurlarıma karşı daha hoşgörülü" ifadesini kullandı