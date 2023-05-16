https://sputniknews.com.tr/20230516/bakanlarin-oy-kullandigi-sandiklardan-en-yuksek-oy-kime-cikti-1071151078.html

Bakanların oy kullandığı sandıklardan en yüksek oy kime çıktı?

Bakanların oy kullandığı sandıklardan en yüksek oy kime çıktı?

AK Parti'nin 15'i büyükşehir olmak üzere 16 seçim bölgesinde birinci sıra adayı gösterilen kabine üyeleri, 28. yasama döneminde TBMM'de olacak. 16.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-16T04:15+0300

2023-05-16T04:15+0300

2023-05-16T04:15+0300

2023 türkiye seçimleri

seçim

recep tayyip erdoğan

mahmut özer

kemal kılıçdaroğlu

sinan oğan

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 16 üyesi, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti'den milletvekili seçildi.TRT Haber'in aktardığına göre Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Vakıfbank Ortaokulu'nda oyunu kullandı.325 oyun 196'sını Recep Tayyip Erdoğan aldı.Sandıktan Kemal Kılıçdaroğlu'na 110, Sinan Oğan'a ise 19 oy çıktı.Şanlıurfa'dan aday gösterilen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın oyunu kullandığı sandıkta ise yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üstünlüğü vardı.Geçerli sayılan 292 oydan 192'si Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verildi.Kemal Kılıçdaroğlu ise 87 oyda kaldıTicaret Bakanı Mehmet Muş'un aday olduğu Samsun'da da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üstünlüğü vardı.288 oyun kullanıldığı sandıktan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 177, Kılıçdaroğlu'na 72, Sinan Oğan'a ise 28 oy çıktı.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank seçim bölgesi Bursa'da oy kullandı.6 Nisan Anadolu Lisesi'ndeki 2 bin 53 numaralı sandıkta kullanılan 343 oydan 188'i Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 117'si ise Kemal Kılıçdaroğlu'na verildi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun oy kullandığı sandıkta da yine Cumhurbaşkanı Erdoğan birinci oldu.327 oyun 148'ini Cumhurbaşkanı Erdoğan kazandı.Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati oyunu Mersin'de kullandı, sandığında yarış başa baş gitti.Sandıktan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 153 oy çıkarken, Kemal Kılıçdaroğlu 146, Sinan Oğan 19 oy aldı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye'de oyunu kullandı.313 oyun 183'ü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 98'i ise Kemal Kılıçdaroğlu'na verildi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Eskişehir'deki sandığında 318 oy kullanıldı.Sayımda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na fark attı. 203 oyu Cumhurbaşkanı Erdoğan alırken, Kemal Kılıçdaroğlu'na ise 80 oy çıktı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, oyunu İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan Dobruca Ortaokulunda kullandı.Soylu'nun sandığından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 144 oy CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 159 oy çıktı.Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, oyunu depremde ağır hasar gören Kahramanmaraş'ta verdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan 259 oy alırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 23 oyda kaldı.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun İzmir'de oy kullandığı sandıkta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 50, Kemal Kılıçdaroğlu'na ise 293 oy çıktı.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, oyunu seçim bölgesi Antalya'da kullandı.Çavuşoğlu'nun sandığından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 136 oy çıkarken, Kemal Kılıçdaroğlu 120 oy aldı.

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seçim, recep tayyip erdoğan, mahmut özer, kemal kılıçdaroğlu, sinan oğan