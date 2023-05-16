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'Artık ekmeğin de iyisini ayılar yiyor': Kış uykusundan uyanan ayılara özel fırın
'Artık ekmeğin de iyisini ayılar yiyor': Kış uykusundan uyanan ayılara özel fırın
Türkiye'nin tek ayı barınağındaki 74 ayı, barınakta özel olarak inşa edilen fırında hazırlanan ekmekle beslenmeye başladı. 16.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-16T11:54+0300
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ayı, fırın, barınak, fotoğraf, ekmek, фото
ayı, fırın, barınak, fotoğraf, ekmek, фото

'Artık ekmeğin de iyisini ayılar yiyor': Kış uykusundan uyanan ayılara özel fırın

11:54 16.05.2023
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Türkiye'nin tek ayı barınağındaki 74 ayı, barınakta özel olarak inşa edilen fırında hazırlanan ekmekle beslenmeye başladı.
© İHABurunlarına halka takılarak zorla sokaklarda dans ettirilirken devlet korumasına alınan ayılar Bursa'nın Karacabey ilçesinde doğal ortamda hayatlarını sürdürmeye başlamıştı.
Ayılara özel ekmek fırını - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Burunlarına halka takılarak zorla sokaklarda dans ettirilirken devlet korumasına alınan ayılar Bursa'nın Karacabey ilçesinde doğal ortamda hayatlarını sürdürmeye başlamıştı.
© İHAOvakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki ayıların, beslenme ve özel bakım programlarıyla ‘keyiflerine diyecek yok’.
Ayılara özel ekmek fırını - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki ayıların, beslenme ve özel bakım programlarıyla ‘keyiflerine diyecek yok’.
© İHA10 hektar alandaki merkezde, yurdun dört bir tarafından getirilen ayılar, armut, elma, farklı meyve ve sebzelerin yanı sıra hazır mama ile besleniyordu. Aralıklarla balık, tavuk ve benzeri gıdaları da tüketen ayıların bu aralar çok mutlu.
Ayılara özel ekmek fırını - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
10 hektar alandaki merkezde, yurdun dört bir tarafından getirilen ayılar, armut, elma, farklı meyve ve sebzelerin yanı sıra hazır mama ile besleniyordu. Aralıklarla balık, tavuk ve benzeri gıdaları da tüketen ayıların bu aralar çok mutlu.
© İHAYaklaşık 2 hafta önce faaliyete geçen odun fırınında pişen ekmeklerle beslenen ayılar, 'armudun iyisini ayılar yer' ata sözünü akıllara getirdi.
Ayılara özel ekmek fırını - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Yaklaşık 2 hafta önce faaliyete geçen odun fırınında pişen ekmeklerle beslenen ayılar, 'armudun iyisini ayılar yer' ata sözünü akıllara getirdi.
© İHAEn kaliteli unla, içerisine fıstık, armut, pekmez ve dut katılan ekmekler, pişirilip taze olarak ayılara servis ediliyor. Artık armudun değil, ekmeğin de iyisini ayıların yediğini esprili bir şekilde dile getiren Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürü Ali Bozkurt, "Ayı rehabilitasyon merkezimizde sadece ayılara, meyve ve mama gibi gıdalar vermiyoruz. Bir de özel karışım yaptığımız ekmeklerden de veriyoruz. Fırınımızı kuralı 2 hafta oldu. İçerisinde fıstık, dut, armut ve pekmez karışımıyla hazırladığımız ekmekler yapıyoruz. Ayılarımızın iyi beslenmesi ve sağlıklı hayat sürmeleri için bu gıda takviyelerini yapıyoruz. Biliyorsunuz eskiden armudun iyisini ayılar yer diyorduk. Artık ekmeğin de iyisini ayılar yiyor. Günlük 300 tane ekmek üretiliyor. 74 tane ayımız var" dedi.
Ayılara özel ekmek fırını - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
En kaliteli unla, içerisine fıstık, armut, pekmez ve dut katılan ekmekler, pişirilip taze olarak ayılara servis ediliyor. Artık armudun değil, ekmeğin de iyisini ayıların yediğini esprili bir şekilde dile getiren Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürü Ali Bozkurt, "Ayı rehabilitasyon merkezimizde sadece ayılara, meyve ve mama gibi gıdalar vermiyoruz. Bir de özel karışım yaptığımız ekmeklerden de veriyoruz. Fırınımızı kuralı 2 hafta oldu. İçerisinde fıstık, dut, armut ve pekmez karışımıyla hazırladığımız ekmekler yapıyoruz. Ayılarımızın iyi beslenmesi ve sağlıklı hayat sürmeleri için bu gıda takviyelerini yapıyoruz. Biliyorsunuz eskiden armudun iyisini ayılar yer diyorduk. Artık ekmeğin de iyisini ayılar yiyor. Günlük 300 tane ekmek üretiliyor. 74 tane ayımız var" dedi.
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