https://sputniknews.com.tr/20230516/annesini-kaybeden-yavru-ayi-koyluler-tarafindan-bulundu-cocugum-kacma-gel-1071190055.html
Annesini kaybeden yavru ayı, köylüler tarafından bulundu
Annesini kaybeden yavru ayı, köylüler tarafından bulundu
Giresun'da fındık bahçesinde yavru ayı bulan köylüler, ayıyı Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim etti. 16.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-16T22:28+0300
2023-05-16T22:28+0300
2023-05-16T22:31+0300
yaşam
ayı
giresun
doğa koruma ve milli parklar (dkmp)
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Giresun'un Yağlıdere ilçesi Akdarı Mahallesi kırsalında köylüler tarafından bulunan yavru ayı Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim edildi. Yavru ayıyı fındık bahçesinde başıboş halde gezinirken gören köylüler, yavru ayıyı bir süre takip etti. Annesinin yavrusu için gelmediğini gören köylüler 'Bobo' ismini verdikleri yavru ayıyı Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim etti.
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ayı, giresun, doğa koruma ve milli parklar (dkmp)
ayı, giresun, doğa koruma ve milli parklar (dkmp)
Annesini kaybeden yavru ayı, köylüler tarafından bulundu
22:28 16.05.2023 (güncellendi: 22:31 16.05.2023) Abone ol
Giresun'da fındık bahçesinde yavru ayı bulan köylüler, ayıyı Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim etti.
Giresun'un Yağlıdere ilçesi Akdarı Mahallesi kırsalında köylüler tarafından bulunan yavru ayı Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim edildi.
Yavru ayıyı fındık bahçesinde başıboş halde gezinirken gören köylüler, yavru ayıyı bir süre takip etti. Annesinin yavrusu için gelmediğini gören köylüler 'Bobo' ismini verdikleri yavru ayıyı Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim etti.