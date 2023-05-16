https://sputniknews.com.tr/20230516/annesini-kaybeden-yavru-ayi-koyluler-tarafindan-bulundu-cocugum-kacma-gel-1071190055.html

Annesini kaybeden yavru ayı, köylüler tarafından bulundu

Annesini kaybeden yavru ayı, köylüler tarafından bulundu

Giresun'da fındık bahçesinde yavru ayı bulan köylüler, ayıyı Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim etti. 16.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-16T22:28+0300

2023-05-16T22:28+0300

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yaşam

ayı

giresun

doğa koruma ve milli parklar (dkmp)

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Giresun'un Yağlıdere ilçesi Akdarı Mahallesi kırsalında köylüler tarafından bulunan yavru ayı Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim edildi. Yavru ayıyı fındık bahçesinde başıboş halde gezinirken gören köylüler, yavru ayıyı bir süre takip etti. Annesinin yavrusu için gelmediğini gören köylüler 'Bobo' ismini verdikleri yavru ayıyı Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim etti.

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ayı, giresun, doğa koruma ve milli parklar (dkmp)