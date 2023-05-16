https://sputniknews.com.tr/20230516/almanyada-130-milyon-dolarlik-tarihi-muze-soygununda-5-kisiye-hapis-cezasi-1071175120.html
Almanya’da 130 milyon dolarlık tarihi müze soygununda 5 kişiye hapis cezası
Almanya’da 130 milyon dolarlık tarihi müze soygununda 5 kişiye hapis cezası
Almanya’da bir müzede yaklaşık 130 milyon dolarlık mücevherin çalındığı tarihi soyguna karışan 5 kişi, 4 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı. 16.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-16T15:29+0300
2023-05-16T15:29+0300
2023-05-16T15:31+0300
dünya
almanya
müze
soygun
silahlı soygun
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/10/1071174960_0:423:2890:2048_1920x0_80_0_0_46c8ed0c44a0f942dfe10770e55cd8dd.jpg
Almanya’da, 2019’da ülke gündemine oturan tarihi soygunla ilgili mahkeme kararını verdi. Saksonya eyaletine bağlı Dresden kentindeki Green Vault Müzesinden yaklaşık 130 milyon dolar değerinde 18. yüzyıla ait mücevherleri çalan 5 çete üyesi mahkeme tarafından 4 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı. Dresden bölge mahkemesi 24-29 yaşlarındaki zanlıları, adam yaralama, silahlı hırsızlık, mala zarar verme ve delil karatmak için kundakçılık yapmaktan suçlu buldu. Davada yargılanan 6. sanık ise gerekçelerinin kabul edilmesinin ardından beraat etti.Tarihi soygun, Dresden Kraliyet Sarayı'ndaki Green Vault (Yeşil Kasa) Müzesinde 25 Kasım 2019’da meydana gelmişti. Hırsızlar, müzeye birkaç metre mesafedeki elektrik kutusunu ateşe verdikten sonra pencereden binaya girmiş, baltayla vitrini kırıp mücevherleri aldıktan sonra bir araca binip olay yerinden kaçmıştı. Yaklaşık 5 dakika süren soygunun ardından hırsızlar, kullandıkları aracı bir otoparkta yakmıştı.Polis, müzede elektriklerin kesilmesine rağmen soygun sırasında güvenlik kamerasının kayıtta olduğunu tespit etmiş ve hırsızların yakalanması için ülke çapında operasyon başlatmıştı. Soyguna karışanların bir kısmı başkent Berlin’de düzenlenen bir baskında aylar sonra yakalanabilmişti. Yetkililer olaya en az 40 kişinin karıştığını belirtirken, soygunda çalınan mücevherlerden bir kısmının bulunduğu açıklanmıştı. Titizlikle planlanan ve büyük yankı uyandıran soygunla ilgili birçok şüpheli ise henüz bulunamadı.Dresden’de 1723’te inşa edilen Green Vault, dünyanın en eski müzelerinden biri olarak biliniyor. Müzede yaklaşık 4 bin parça elmas, yakut, zümrüt gibi taşlarla işlenmiş mücevher bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20191125/almanyada-bir-milyar-euroluk-muze-soygunu-1040691584.html
https://sputniknews.com.tr/20191126/dresdendeki-muze-soygunu-hirsizlar-baltayla-camlari-kirmis-1040696618.html
https://sputniknews.com.tr/20201117/avrupanin-en-buyuk-koleksiyonunu-iceren-muze-soygununda-bir-yil-sonra-3-yakalama-1043240630.html
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/10/1071174960_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_affe771678e2f836333d8d73a200f4cc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
almanya, müze, soygun, silahlı soygun
almanya, müze, soygun, silahlı soygun
Almanya’da 130 milyon dolarlık tarihi müze soygununda 5 kişiye hapis cezası
15:29 16.05.2023 (güncellendi: 15:31 16.05.2023) Abone ol
Almanya’da bir müzede yaklaşık 130 milyon dolarlık mücevherin çalındığı tarihi soyguna karışan 5 kişi, 4 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı.
Almanya’da, 2019’da ülke gündemine oturan tarihi soygunla ilgili mahkeme kararını verdi. Saksonya eyaletine bağlı Dresden kentindeki Green Vault Müzesinden yaklaşık 130 milyon dolar değerinde 18. yüzyıla ait mücevherleri çalan 5 çete üyesi mahkeme tarafından 4 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı.
Dresden bölge mahkemesi 24-29 yaşlarındaki zanlıları, adam yaralama, silahlı hırsızlık, mala zarar verme ve delil karatmak için kundakçılık yapmaktan suçlu buldu. Davada yargılanan 6. sanık ise gerekçelerinin kabul edilmesinin ardından beraat etti.
Tarihi soygun, Dresden Kraliyet Sarayı'ndaki Green Vault (Yeşil Kasa) Müzesinde 25 Kasım 2019’da meydana gelmişti.
Hırsızlar, müzeye birkaç metre mesafedeki elektrik kutusunu ateşe verdikten sonra pencereden binaya girmiş, baltayla vitrini kırıp mücevherleri aldıktan sonra bir araca binip olay yerinden kaçmıştı. Yaklaşık 5 dakika süren soygunun ardından hırsızlar, kullandıkları aracı bir otoparkta yakmıştı.
Polis, müzede elektriklerin kesilmesine rağmen soygun sırasında güvenlik kamerasının kayıtta olduğunu tespit etmiş ve hırsızların yakalanması için ülke çapında operasyon başlatmıştı. Soyguna karışanların bir kısmı başkent Berlin’de düzenlenen bir baskında aylar sonra yakalanabilmişti. Yetkililer olaya en az 40 kişinin karıştığını belirtirken, soygunda çalınan mücevherlerden bir kısmının bulunduğu açıklanmıştı. Titizlikle planlanan ve büyük yankı uyandıran soygunla ilgili birçok şüpheli ise henüz bulunamadı.
Dresden’de 1723’te inşa edilen Green Vault, dünyanın en eski müzelerinden biri olarak biliniyor. Müzede yaklaşık 4 bin parça elmas, yakut, zümrüt gibi taşlarla işlenmiş mücevher bulunuyor.