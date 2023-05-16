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https://sputniknews.com.tr/20230516/almanyada-130-milyon-dolarlik-tarihi-muze-soygununda-5-kisiye-hapis-cezasi-1071175120.html
Almanya’da 130 milyon dolarlık tarihi müze soygununda 5 kişiye hapis cezası
Almanya’da 130 milyon dolarlık tarihi müze soygununda 5 kişiye hapis cezası
Almanya’da bir müzede yaklaşık 130 milyon dolarlık mücevherin çalındığı tarihi soyguna karışan 5 kişi, 4 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı. 16.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-16T15:29+0300
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dünya
almanya
müze
soygun
silahlı soygun
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Almanya’da, 2019’da ülke gündemine oturan tarihi soygunla ilgili mahkeme kararını verdi. Saksonya eyaletine bağlı Dresden kentindeki Green Vault Müzesinden yaklaşık 130 milyon dolar değerinde 18. yüzyıla ait mücevherleri çalan 5 çete üyesi mahkeme tarafından 4 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı. Dresden bölge mahkemesi 24-29 yaşlarındaki zanlıları, adam yaralama, silahlı hırsızlık, mala zarar verme ve delil karatmak için kundakçılık yapmaktan suçlu buldu. Davada yargılanan 6. sanık ise gerekçelerinin kabul edilmesinin ardından beraat etti.Tarihi soygun, Dresden Kraliyet Sarayı'ndaki Green Vault (Yeşil Kasa) Müzesinde 25 Kasım 2019’da meydana gelmişti. Hırsızlar, müzeye birkaç metre mesafedeki elektrik kutusunu ateşe verdikten sonra pencereden binaya girmiş, baltayla vitrini kırıp mücevherleri aldıktan sonra bir araca binip olay yerinden kaçmıştı. Yaklaşık 5 dakika süren soygunun ardından hırsızlar, kullandıkları aracı bir otoparkta yakmıştı.Polis, müzede elektriklerin kesilmesine rağmen soygun sırasında güvenlik kamerasının kayıtta olduğunu tespit etmiş ve hırsızların yakalanması için ülke çapında operasyon başlatmıştı. Soyguna karışanların bir kısmı başkent Berlin’de düzenlenen bir baskında aylar sonra yakalanabilmişti. Yetkililer olaya en az 40 kişinin karıştığını belirtirken, soygunda çalınan mücevherlerden bir kısmının bulunduğu açıklanmıştı. Titizlikle planlanan ve büyük yankı uyandıran soygunla ilgili birçok şüpheli ise henüz bulunamadı.Dresden’de 1723’te inşa edilen Green Vault, dünyanın en eski müzelerinden biri olarak biliniyor. Müzede yaklaşık 4 bin parça elmas, yakut, zümrüt gibi taşlarla işlenmiş mücevher bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20191125/almanyada-bir-milyar-euroluk-muze-soygunu-1040691584.html
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almanya, müze, soygun, silahlı soygun
almanya, müze, soygun, silahlı soygun

Almanya’da 130 milyon dolarlık tarihi müze soygununda 5 kişiye hapis cezası

15:29 16.05.2023 (güncellendi: 15:31 16.05.2023)
© İHAAlmanya’da 130 milyon dolarlık tarihi müze soygununda 5 kişiye hapis cezası
Almanya’da 130 milyon dolarlık tarihi müze soygununda 5 kişiye hapis cezası - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2023
© İHA
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Almanya’da bir müzede yaklaşık 130 milyon dolarlık mücevherin çalındığı tarihi soyguna karışan 5 kişi, 4 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı.
Almanya’da, 2019’da ülke gündemine oturan tarihi soygunla ilgili mahkeme kararını verdi. Saksonya eyaletine bağlı Dresden kentindeki Green Vault Müzesinden yaklaşık 130 milyon dolar değerinde 18. yüzyıla ait mücevherleri çalan 5 çete üyesi mahkeme tarafından 4 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı.
Dresden bölge mahkemesi 24-29 yaşlarındaki zanlıları, adam yaralama, silahlı hırsızlık, mala zarar verme ve delil karatmak için kundakçılık yapmaktan suçlu buldu. Davada yargılanan 6. sanık ise gerekçelerinin kabul edilmesinin ardından beraat etti.
Grünes Gewölbe - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2019
DÜNYA
Almanya'da 1 milyar euro'luk müze soygunu
25 Kasım 2019, 14:56
Tarihi soygun, Dresden Kraliyet Sarayı'ndaki Green Vault (Yeşil Kasa) Müzesinde 25 Kasım 2019’da meydana gelmişti.
Hırsızlar, müzeye birkaç metre mesafedeki elektrik kutusunu ateşe verdikten sonra pencereden binaya girmiş, baltayla vitrini kırıp mücevherleri aldıktan sonra bir araca binip olay yerinden kaçmıştı. Yaklaşık 5 dakika süren soygunun ardından hırsızlar, kullandıkları aracı bir otoparkta yakmıştı.
Almanya'nın Dresden kentindeki Grünes Gewölbe müzesi soyuldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2019
DÜNYA
Dresden'deki müze soygunu: Hırsızlar baltayla camları kırmış
26 Kasım 2019, 10:48
Polis, müzede elektriklerin kesilmesine rağmen soygun sırasında güvenlik kamerasının kayıtta olduğunu tespit etmiş ve hırsızların yakalanması için ülke çapında operasyon başlatmıştı. Soyguna karışanların bir kısmı başkent Berlin’de düzenlenen bir baskında aylar sonra yakalanabilmişti. Yetkililer olaya en az 40 kişinin karıştığını belirtirken, soygunda çalınan mücevherlerden bir kısmının bulunduğu açıklanmıştı. Titizlikle planlanan ve büyük yankı uyandıran soygunla ilgili birçok şüpheli ise henüz bulunamadı.
Dresden’de 1723’te inşa edilen Green Vault, dünyanın en eski müzelerinden biri olarak biliniyor. Müzede yaklaşık 4 bin parça elmas, yakut, zümrüt gibi taşlarla işlenmiş mücevher bulunuyor.
Alman polisi Noel pazarı Nürnberg - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2020
DÜNYA
Avrupa'nın en büyük koleksiyonunu içeren müze soygununda 1 yıl sonra 3 gözaltı
17 Kasım 2020, 12:55
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