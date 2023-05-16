https://sputniknews.com.tr/20230516/ahmet-hakan-secimin-en-buyuk-kazanani-erdogan-1071153654.html

Ahmet Hakan: Seçimin en büyük kazananı Erdoğan

Ahmet Hakan: Seçimin en büyük kazananı Erdoğan

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin en büyük kazananın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu... 16.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-16T07:14+0300

2023-05-16T07:14+0300

2023-05-16T07:14+0300

2023 türkiye seçimleri

ahmet hakan

recep tayyip erdoğan

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Hakan, seçim sonuçlarına ilişkin yazdığı yazıda, "Ekonominin durumu biliniyor. Deprem felaketi yaşanmış. Pandeminin olumsuzlukları hâlâ sürüyor. 21 yılın getirdiği yorgunluk var, bir değişim beklentisi oluşturulmuş. Batı, tüm hatlarıyla muhalefete destek olmuş. Sosyal medya Erdoğan nefreti yaymış. Altı parti bir araya gelmiş. Yetmemiş, HDP’nin de desteği alınmış. Ve bütün bunlara rağmen. Recep Tayyip Erdoğan, zaferi minnacık bir farkla kaybetmiş" dedi.Hakan konuyla ilgili şöyle devam etti:"İlk turda kazanacağı söylenen Kemal Kılıçdaroğlu ise Recep Tayyip Erdoğan’ın epey gerisinde kalmış.Eğri oturup doğru konuşalım:Bu şartlar altında...Recep Tayyip Erdoğan, bu seçimin en büyük kazananıdır."

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ahmet hakan, recep tayyip erdoğan