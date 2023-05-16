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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230516/agit-turkiye-secimlerinde-yapilan-oy-sayiminda-herhangi-bir-manipulasyon-gormedik-1071165744.html
AGİT: Türkiye seçimlerinde yapılan oy sayımında herhangi bir manipülasyon görmedik
AGİT: Türkiye seçimlerinde yapılan oy sayımında herhangi bir manipülasyon görmedik
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’ndan (AGİT) yapılan açıklamada, Türkiye’de Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri... 16.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-16T12:54+0300
2023-05-16T12:54+0300
2023 türkiye seçimleri
agit
avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit)
avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (osce)
seçimler
genel seçimler
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AGİT Gözlem Masası Koordinatörü Michael Georg Link’in yaptığı açıklamaya göre, teşkilatın gözlemcileri Türkiye’de Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kapsamındaki oy sayımında manipülasyona işaret edebilecek herhangi bir emareye rastlamadı.AGİT’in basın toplantısında seçim ve sonrasındaki süreçlere ilişkin bilgi paylaşan Link, “Bildiğiniz üzere her zaman seçim sonuçlarına ilişkin itiraz süreci tamamlandıktan sonra nihai raporlar olur. Bu, süper ideal anlamda kesinlikle asla net olmayan bir şeydir, ancak diğer yandan oy sayımı sürecinde herhangi bir manipülasyon emaresi görmüyoruz” ifadelerini kullandı.
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agit, avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit), avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (osce), seçimler, genel seçimler
agit, avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit), avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (osce), seçimler, genel seçimler

AGİT: Türkiye seçimlerinde yapılan oy sayımında herhangi bir manipülasyon görmedik

12:54 16.05.2023
© AASeçim
Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2023
© AA
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Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’ndan (AGİT) yapılan açıklamada, Türkiye’de Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kapsamındaki oy sayımında herhangi bir manipülasyon görülmediği belirtildi.
AGİT Gözlem Masası Koordinatörü Michael Georg Link’in yaptığı açıklamaya göre, teşkilatın gözlemcileri Türkiye’de Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kapsamındaki oy sayımında manipülasyona işaret edebilecek herhangi bir emareye rastlamadı.
AGİT’in basın toplantısında seçim ve sonrasındaki süreçlere ilişkin bilgi paylaşan Link, “Bildiğiniz üzere her zaman seçim sonuçlarına ilişkin itiraz süreci tamamlandıktan sonra nihai raporlar olur. Bu, süper ideal anlamda kesinlikle asla net olmayan bir şeydir, ancak diğer yandan oy sayımı sürecinde herhangi bir manipülasyon emaresi görmüyoruz” ifadelerini kullandı.
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