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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230516/agiralioglundan-secim-yorumu-itirazlarimizi-kamuoyuyla-paylasmistik-serhlerimizin-hakli-cikti-1071148403.html
Ağıralioğlu'ndan seçim yorumu: İtirazlarımızı kamuoyuyla paylaşmıştık, şerhlerimizin haklı çıktı
Ağıralioğlu'ndan seçim yorumu: İtirazlarımızı kamuoyuyla paylaşmıştık, şerhlerimizin haklı çıktı
İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ağıralioğlu, hesabından bir paylaşımda bulunarak, "Biz, tenkitlerimizi ve itirazlarımızı kamuoyuyla... 16.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-16T02:09+0300
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2023 türkiye seçimleri
yavuz ağıralioğlu
iyi parti
sosyal medya
cumhur ittifakı
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İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Cumhur İttifakı'nın milletvekili seçimlerindeki başarısı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti. Millet iradesinin ilk aşamasının tecelli ettiğini belirten Ağıralioğlu, ikinci turun Türkiye'deki demokrasi ve seçimlerle ilgili yurtdışından olumsuz algı yapanlara karşı cevap mahiyetinde olacağına inandığını vurguladı. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Ağıralioğlu, şu ifadeleri kullandı:
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yavuz ağıralioğlu, iyi parti, sosyal medya, cumhur ittifakı, recep tayyip erdoğan
yavuz ağıralioğlu, iyi parti, sosyal medya, cumhur ittifakı, recep tayyip erdoğan

Ağıralioğlu'ndan seçim yorumu: İtirazlarımızı kamuoyuyla paylaşmıştık, şerhlerimizin haklı çıktı

02:09 16.05.2023 (güncellendi: 02:10 16.05.2023)
© AAİYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, partisinin Başkanlık Divanı Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklama yaptı.
İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, partisinin Başkanlık Divanı Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklama yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2023
© AA
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İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ağıralioğlu, hesabından bir paylaşımda bulunarak, "Biz, tenkitlerimizi ve itirazlarımızı kamuoyuyla paylaşmıştık. Bu şerhlerimizin haklı çıktığı; terör örgütlerine mesafesizliğin, dayatma ve baskıların Türk Milleti nezdinde güvensizliğe, tepkiye sebep olduğu bir seçim sonucu ortaya çıkmıştır" dedi.
İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Cumhur İttifakı'nın milletvekili seçimlerindeki başarısı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.
Millet iradesinin ilk aşamasının tecelli ettiğini belirten Ağıralioğlu, ikinci turun Türkiye'deki demokrasi ve seçimlerle ilgili yurtdışından olumsuz algı yapanlara karşı cevap mahiyetinde olacağına inandığını vurguladı.
Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Ağıralioğlu, şu ifadeleri kullandı:
Millet iradesinin ilk aşaması tecelli etti.
Vatana, millete hayırlı olsun. Bu ekonomik zorluğa rağmen; Türk Milleti'nin, parlamento çoğunluğunu teslim ettiği Cumhur İttifakı'nı ve ilk turu birincilikle bitiren Sayın Cumhurbaşkanını tebrik ediyorum.
İkinci turun, hem demokrasimiz hem de seçimlerimiz ile alakalı yurt dışından olumsuz algı yapanlara karşı, çok ciddi bir imkân ve cevap mahiyetinde olacağına inanıyorum. Yeni tecrübe edeceğimiz bir süreç olması itibarıyla da milletin dertlerinin daha iyi duyulması, milletin önceliklerinin daha iyi görülmesi adına, yanlışlardan ders çıkarmak ve doğruları kuvvetlendirmek imkânını da doğuracaktır. Bu da milletimiz için hayırlıdır. Muhalefet partilerinin durumunu değerlendirirken; muhalif seçmenin rencide edilmemesi, memleket ile alakalı endişe ve temennilerinin duyulması, gayretlerinin görülmesi de iktidarın sorumluluk alanındadır. Buna dikkat etmek açısından da toparlayıcı olabilir. Süreç, Türk Milleti’nin terazisindedir. Sonuçlar şimdiden hayırlı olsun.
Milletini duyanlar, istişareye açık olanlar ve milletinin değerleriyle çatışmayanlar, seçimlerde milletinin desteğine mazhar olurlar!
Biz, tenkitlerimizi ve itirazlarımızı kamuoyuyla paylaşmıştık. Bu şerhlerimizin haklı çıktığı; terör örgütlerine mesafesizliğin, dayatma ve baskıların Türk Milleti nezdinde güvensizliğe, tepkiye sebep olduğu bir seçim sonucu ortaya çıkmıştır.
Milletimizin kırmızı çizgilerinin ve hassasiyetlerinin dikkate alınmadığı takdirde neticenin ne olacağını, bilhassa yanlışta ısrarla direten muhalefet partileri de görmüştür ve gereken dersi de çıkarmışlardır diye temenni ediyorum!
Bundan sonra, daha çok; bir parti kavgasından ziyade, bir memleket mücadelesi ve milletimizin birikmiş problemlerinin, ekonomik zorluklarının çözüleceği, memleket yükü çekecek bir siyasi iklim lâzımdır.
Allah, devletimize ve milletimize zeval vermesin.
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