https://sputniknews.com.tr/20230516/abdulkadir-selvi-ikinci-tur-ne-olur-bakanlar-ne-yapacak-1071154837.html

Abdulkadir Selvi: İkinci tur ne olur, bakanlar ne yapacak?

Abdulkadir Selvi: İkinci tur ne olur, bakanlar ne yapacak?

Abdulkadir Selvi, 16 bakanın milletvekili olduğuna dikkat çekti ve "Milletvekili yemini edene kadar bakanlık görevine devam edecekler" dedi. 16.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-16T09:47+0300

2023-05-16T09:47+0300

2023-05-16T09:47+0300

2023 türkiye seçimleri

abdulkadir selvi

chp

ak parti

bakan

milletvekili

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugün kaleme aldığı yazısında milletvekili seçilen bakanların durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Selvi, "İkinci tur bitmeden Meclis’in toplanması beklenmiyor" dedi ve şu şekilde devam etti:

https://sputniknews.com.tr/20230516/chpde-2-tur-hazirligi-basladi--1071154195.html

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abdulkadir selvi, chp, ak parti, bakan, milletvekili