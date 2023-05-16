https://sputniknews.com.tr/20230516/abdulkadir-selvi-ikinci-tur-ne-olur-bakanlar-ne-yapacak-1071154837.html
Abdulkadir Selvi: İkinci tur ne olur, bakanlar ne yapacak?
Abdulkadir Selvi: İkinci tur ne olur, bakanlar ne yapacak?
Abdulkadir Selvi, 16 bakanın milletvekili olduğuna dikkat çekti ve "Milletvekili yemini edene kadar bakanlık görevine devam edecekler" dedi. 16.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-16T09:47+0300
2023-05-16T09:47+0300
2023-05-16T09:47+0300
2023 türkiye seçimleri
abdulkadir selvi
chp
ak parti
bakan
milletvekili
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugün kaleme aldığı yazısında milletvekili seçilen bakanların durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Selvi, "İkinci tur bitmeden Meclis’in toplanması beklenmiyor" dedi ve şu şekilde devam etti:
https://sputniknews.com.tr/20230516/chpde-2-tur-hazirligi-basladi--1071154195.html
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abdulkadir selvi, chp, ak parti, bakan, milletvekili
abdulkadir selvi, chp, ak parti, bakan, milletvekili
Abdulkadir Selvi: İkinci tur ne olur, bakanlar ne yapacak?
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Abdulkadir Selvi, 16 bakanın milletvekili olduğuna dikkat çekti ve "Milletvekili yemini edene kadar bakanlık görevine devam edecekler" dedi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugün kaleme aldığı yazısında
milletvekili seçilen bakanların durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Selvi, "İkinci tur bitmeden Meclis’in toplanması beklenmiyor" dedi ve şu şekilde devam etti:
"Bu durum şu açıdan önemli, 16 bakan milletvekili oldu. Milletvekili yemini edene kadar bakanlık görevine devam edecekler. Çünkü Meclis toplanıp yemin ederlerse bakanlık görevinden istifa etmeleri gerekecek. Erdoğan ikinci turu kazanırsa, seçimler yapıldıktan sonra Meclis toplanırsa milletvekili yemini etseler dahi aralarında bakan olacaklar daha sonra milletvekilliğinden istifa edip bakanlık görevine dönecekler. Bakanların tamamının değil ama bir kısmının yeniden bakanlık görevine dönmesi bekleniyor."