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ABD'de yine bir silahlı saldırı: 3 ölü
ABD'de yine bir silahlı saldırı: 3 ölü
ABD'nin New Mexico eyaletindeki silahlı saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybetti. 16.05.2023, Sputnik Türkiye
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ABD'de New Mexico eyaletinin Farmington şehrindeki silahlı saldırıda en az 3 kişinin öldüğü, 2 polisin de yaralandığı bildirildi.Farmington Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, şehirde silahlı saldırı meydana geldiği kaydedildi.Açıklamada, saldırıda en az 3 kişinin hayatını kaybettiği, saldırıya karşılık veren 2 polis memurunun da yaralandığı belirtildi.Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun stabil olduğu, silahlı saldırganın ise olay yerinde polis tarafından etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı.Saldırı nedeniyle Farmington Okul Bölgesi yönetiminin, şehirdeki tüm okullara giriş ve çıkışları bir süre durdurduğu, olayda öğrencilerin ve okul çalışanlarının herhangi bir zarar görmediği duyuruldu.Saldırganın kimliği ve olayın nedeni konusunda herhangi bir detay paylaşılmazken, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.Yaklaşık 46 bin nüfuslu Farmington, New Mexico eyaletinin başkenti Santa Fe'nin yaklaşık 320 kilometre kuzeybatısında yer alıyor.
https://sputniknews.com.tr/20220528/abd-ulusal-silah-birligi-silahli-okul-saldirisinin-ardindan-silahlanma-kongresi-duzenliyor-1056759622.html
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new mexico, abd, farmington
new mexico, abd, farmington

ABD'de yine bir silahlı saldırı: 3 ölü

04:35 16.05.2023
© AFP 2023ABD polisi
ABD polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2023
© AFP 2023
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ABD'nin New Mexico eyaletindeki silahlı saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybetti.
ABD'de New Mexico eyaletinin Farmington şehrindeki silahlı saldırıda en az 3 kişinin öldüğü, 2 polisin de yaralandığı bildirildi.
Farmington Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, şehirde silahlı saldırı meydana geldiği kaydedildi.
Açıklamada, saldırıda en az 3 kişinin hayatını kaybettiği, saldırıya karşılık veren 2 polis memurunun da yaralandığı belirtildi.
Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun stabil olduğu, silahlı saldırganın ise olay yerinde polis tarafından etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı.
Saldırı nedeniyle Farmington Okul Bölgesi yönetiminin, şehirdeki tüm okullara giriş ve çıkışları bir süre durdurduğu, olayda öğrencilerin ve okul çalışanlarının herhangi bir zarar görmediği duyuruldu.
Saldırganın kimliği ve olayın nedeni konusunda herhangi bir detay paylaşılmazken, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.
Yaklaşık 46 bin nüfuslu Farmington, New Mexico eyaletinin başkenti Santa Fe'nin yaklaşık 320 kilometre kuzeybatısında yer alıyor.
ABD’nin Ulusal Silah Birliği (NRA), 24 Mayıs'ta Teksas'ta yaşanan silahlı okul saldırısının ardından silahlanma kongresi düzenliyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2022
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ABD Ulusal Silah Birliği, silahlı ilkokul saldırısının ardından silahlanma kongresi düzenliyor
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