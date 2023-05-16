https://sputniknews.com.tr/20230516/abdde-ikinci-tur-icin-2-gun-oy-kullanilabilecek-1071155176.html

ABD'de ikinci tur için 2 gün oy kullanılabilecek

ABD'de ikinci tur için 2 gün oy kullanılabilecek

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, Türkiye'de ikinci tura kalan Cumhurbaşkanı seçimi için ABD'de bu hafta sonu 2 gün tekrar oy kullanılabileceğini duyurdu. 16.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-16T09:58+0300

2023-05-16T09:58+0300

2023-05-16T09:58+0300

2023 türkiye seçimleri

abd

seçim

oy

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Büyükelçiliğin yazılı açıklamasında, "Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu ABD'de sadece 20-21 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecektir" ifadesine yer verildi.Açıklamada, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) resmi kararı doğrultusunda yurt dışı seçmen kaydı bulunan vatandaşların, başkent Washington'daki büyükelçilik ile New York, Boston, Miami, Houston, Chicago ve Los Angeles'taki başkonsolosluklarda kurulacak sandıklarda, söz konusu tarihlerde, yerel saatle 08.00 - 22.00'de oy kullanabilecekleri belirtildi. Açıklamada, ayrıca ilk tur seçimlerinde olduğu gibi, New York Başkonsolosluğuna bağlı Long Island ve South Jersey'de yine aynı tarih ve saatlerde oy kullanılabileceği açıklandı.YSK Başkanı Ahmet Yener, dün yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde, hiçbir adayın seçilme yeterliliğini kazanamadığını, daha önceden ilan edilen Seçim Takvimi'ne göre, 28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına karar verildiğini açıklamıştı. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim takvimine göre, ikinci tur için yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemi 20 Mayıs'ta başlayıp 24 Mayıs'ta sona erecek.Anadolu Ajansı'nın açılan sandıkların yüzde 99.34'üne dayandırdığı verilere göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda ABD'de Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 80.38, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 16.21, Sinan Oğan yüzde 2.02 ve Muharrem İnce yüzde 1.39 oranında oy almıştı.

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