ABD'de hanehalkı borcu yılın ilk çeyreğinde 17 trilyon doları aştı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:01
18 dk
SEÇİM ÖZEL
Radyo Sputnik Seçim Özel
00:20
190 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları şekillenmeye başladı!
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
5 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Seçim ikinci tura kalacak mı? Oy sayımı devam ediyor.
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Embriyoda genetik test nedir?
14:05
54 dk
ANLAT BANA
14 Mayıs Seçim sonuçları hangi mesajları veriyor?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Dünyanın kilitlendiği seçim
16:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Birinci turun analizi
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
İkinci tur
18:33
87 dk
Z RAPORU
Meclis dağılımı
20:45
41 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Aysel Alp'le Ankara'dan Haber Var
09:01
59 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
3 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
21 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
59 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230516/abdde-hanehalki-borcu-yilin-ilk-ceyreginde-17-trilyon-dolari-asti-1071146616.html
ABD'de hanehalkı borcu yılın ilk çeyreğinde 17 trilyon doları aştı
ABD'de hanehalkı borcu yılın ilk çeyreğinde 17 trilyon doları aştı
ABD'de hanehalkı borcu, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,9 artarak 17,05 trilyon dolara yükseldi. 16.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-16T00:26+0300
2023-05-16T00:26+0300
ekonomi
hanehalkı
abd
abd merkez bankası (fed)
amerika
amerikalı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/0d/1049795634_0:45:2000:1170_1920x0_80_0_0_61df7478c9fc673f10b72aaa01bb8f2a.jpg
ABD Merkez Bankası (Fed) New York şubesince hazırlanan 2023'ün ilk çeyreğine ilişkin Hanehalkı Borcu ve Kredi Raporu yayımlandı.Buna göre, Amerikalıların toplam hanehalkı borcu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,9 artarak 17,05 trilyon dolara ulaştı.Yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 148 milyar dolarlık artış kaydeden hanehalkı borcu, yıllık bazda ise 1,21 trilyon dolar arttı.Konut kredisi büyümesinde yavaşlamaAmerikalıların hanehalkı borcunda en yüksek payı konut kredileri almaya devam ederken, söz konusu borç kalemi ilk çeyrek itibarıyla 12,04 trilyon dolara yükseldi.Yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 121 milyar dolarlık artış kaydeden konut kredisi borcu, yıllık bazda ise 864 milyar arttı.Konut kredisi büyümesinde yavaşlama kaydedilirken, yeniden finansman dahil konut kredisi kullanımı bu yılın ilk çeyreğinde 324 milyar dolar ile 2014'ten bu yana en düşük seviyeye gerilediBu dönemde Amerikalıların en çok borçlandığı diğer kalemler ise 1,6 trilyon dolarla öğrenci kredileri, 1,56 trilyon dolarla otomobil kredileri ve 986 milyar dolarla kredi kartları olarak sıralandı.Söz konusu dönemde öğrenci kredileri kaynaklı borçlar 9 milyar dolar ve otomobil kredileri kaynaklı borçlar 10 milyar dolar arttı.Kredi kartı borçları ise bu yılın ilk çeyreğinde yatay seyretti.
https://sputniknews.com.tr/20230425/abd-hazine-bakani-yellen-borcumuzun-temerrude-dusmesi-ekonomik-felakete-yol-acar-1070185071.html
amerika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/0d/1049795634_190:0:1810:1215_1920x0_80_0_0_a0c1a266ab85a5e8bf98f52f1fcc1a1e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hanehalkı, abd, abd merkez bankası (fed), amerika, amerikalı
hanehalkı, abd, abd merkez bankası (fed), amerika, amerikalı

ABD'de hanehalkı borcu yılın ilk çeyreğinde 17 trilyon doları aştı

00:26 16.05.2023
© AAABD - Market - alışveriş
ABD - Market - alışveriş - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2023
© AA
Abone olTelegram
ABD'de hanehalkı borcu, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,9 artarak 17,05 trilyon dolara yükseldi.
ABD Merkez Bankası (Fed) New York şubesince hazırlanan 2023'ün ilk çeyreğine ilişkin Hanehalkı Borcu ve Kredi Raporu yayımlandı.
Buna göre, Amerikalıların toplam hanehalkı borcu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,9 artarak 17,05 trilyon dolara ulaştı.
Yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 148 milyar dolarlık artış kaydeden hanehalkı borcu, yıllık bazda ise 1,21 trilyon dolar arttı.

Konut kredisi büyümesinde yavaşlama

Amerikalıların hanehalkı borcunda en yüksek payı konut kredileri almaya devam ederken, söz konusu borç kalemi ilk çeyrek itibarıyla 12,04 trilyon dolara yükseldi.
Yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 121 milyar dolarlık artış kaydeden konut kredisi borcu, yıllık bazda ise 864 milyar arttı.
Konut kredisi büyümesinde yavaşlama kaydedilirken, yeniden finansman dahil konut kredisi kullanımı bu yılın ilk çeyreğinde 324 milyar dolar ile 2014'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi
Bu dönemde Amerikalıların en çok borçlandığı diğer kalemler ise 1,6 trilyon dolarla öğrenci kredileri, 1,56 trilyon dolarla otomobil kredileri ve 986 milyar dolarla kredi kartları olarak sıralandı.
Söz konusu dönemde öğrenci kredileri kaynaklı borçlar 9 milyar dolar ve otomobil kredileri kaynaklı borçlar 10 milyar dolar arttı.
Kredi kartı borçları ise bu yılın ilk çeyreğinde yatay seyretti.
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2023
EKONOMİ
ABD Hazine Bakanı Yellen: Borcumuzun temerrüde düşmesi ekonomik felakete yol açar
25 Nisan, 22:10
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала