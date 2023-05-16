https://sputniknews.com.tr/20230516/abd-stratejik-petrol-rezervi-icin-3-milyon-varil-petrol-satin-alacak-1071148857.html

ABD, stratejik petrol rezervi için 3 milyon varil petrol satın alacak

ABD, stratejik petrol rezervi için 3 milyon varil petrol satın alacak

ABD yönetimi, stratejik petrol rezervi için ağustos ayında teslim edilmek üzere 3 milyon varile kadar ham petrol alacağını duyurdu. 16.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-16T02:32+0300

2023-05-16T02:32+0300

2023-05-16T02:37+0300

dünya

benzin

rusya

abd enerji bakanlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/05/1060823665_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_00c6e7d634f227240b578137a5f7be81.jpg

Benzin fiyatlarını düşürmeye yardımcı olmak için geçen yıl stratejik petrol rezervinden ham petrol satışı gerçekleştiren ABD, rezervlerini doldurmak için ham petrol alımlarına devam ediyor.ABD Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ağustos ayında teslim edilmek üzere 3 milyon varile kadar ham petrol alınacağı bildirildi.Açıklamada, yeni alımların Teksas'taki Big Hill Stratejik Petrol Rezervi için yapılacağı kaydedildi.ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna krizin ardından ABD'de hızla artan benzin fiyatları karşısında geçen yıl mart ayında, ülkenin stratejik petrol rezervinden toplamda 180 milyon varilin üzerinde petrolün piyasaya sürülmesine izin vermişti.Ülkenin rezervlerinden yapılan petrol satışlarıyla ABD'nin stratejik rezervindeki ham petrol oranı 1983'ten bu yana en düşük seviyeye inmiş ve enerji güvenliğine ilişkin endişeleri artırmıştı.ABD yönetimi, geçen yıl aralıkta da stratejik petrol rezervi için şubat ayında teslim edilmek üzere 3 milyon varil ham petrol alınacağını açıklamıştı.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

benzin, rusya, abd enerji bakanlığı