https://sputniknews.com.tr/20230516/89-kisinin-yasamini-yitirdigi-galeria-sitesinde-calismalar-durduruldu-1071169654.html

89 kişinin yaşamını yitirdiği Galeria Sitesi'nde çalışmalar durduruldu

89 kişinin yaşamını yitirdiği Galeria Sitesi'nde çalışmalar durduruldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Diyarbakır’daki Galeria Sitesi’nde numune alınması için zemine inildi, çalışmalar geçici süreliğine durduruldu. 16.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-16T14:04+0300

2023-05-16T14:04+0300

2023-05-16T14:04+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

diyarbakır

enkaz

zemin

rapor

temel kazısı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/10/1071169498_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ab669e0f8da1a1b37e9a935a51b4affb.jpg

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen iki yıkıcı depremde Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde çöken Galeria Sitesi'nin B Bloku 89 kişiye mezar oldu. Önceki haftalarda binanın yıkılma sebebinin ortaya konulduğu raporda bilgi sahibi olarak ifadesine başvurulan S.S.’nin “Bu site yapılmadan önce arazide Yıldız Otoparkı, Yıldız Yazlık Sinema ve Yıldız Havuzu vardı. Arazi o zaman bataklıktı” sözlerinin ardından zemin değerlendirilmesi için çalışmalarda temele inildi.Kentte yıkılan binalar, 'Deprem Soruşturma Bürosu'nda görevli bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve üç savcı tarafından yürütülüyor. Bu çerçevede Galeria Sitesi'nin zemin numunesi için Savcılık kararıyla temele inildi. Enkaz bölgesinde geçici süreliğine durdurulan çalışmada savcılığın numune alması bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20230508/depremde-yikilan-galeria-sitesine-iliskin-raporda-sorumlularin-kusur-oranlari-belirlendi-1070792158.html

diyarbakır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

diyarbakır, enkaz, zemin, rapor, temel kazısı