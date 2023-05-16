https://sputniknews.com.tr/20230516/89-kisinin-yasamini-yitirdigi-galeria-sitesinde-calismalar-durduruldu-1071169654.html
89 kişinin yaşamını yitirdiği Galeria Sitesi'nde çalışmalar durduruldu
89 kişinin yaşamını yitirdiği Galeria Sitesi'nde çalışmalar durduruldu
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Diyarbakır’daki Galeria Sitesi’nde numune alınması için zemine inildi, çalışmalar geçici süreliğine durduruldu. 16.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-16T14:04+0300
2023-05-16T14:04+0300
2023-05-16T14:04+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
diyarbakır
enkaz
zemin
rapor
temel kazısı
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Kahramanmaraş’ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen iki yıkıcı depremde Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde çöken Galeria Sitesi'nin B Bloku 89 kişiye mezar oldu. Önceki haftalarda binanın yıkılma sebebinin ortaya konulduğu raporda bilgi sahibi olarak ifadesine başvurulan S.S.’nin “Bu site yapılmadan önce arazide Yıldız Otoparkı, Yıldız Yazlık Sinema ve Yıldız Havuzu vardı. Arazi o zaman bataklıktı” sözlerinin ardından zemin değerlendirilmesi için çalışmalarda temele inildi.Kentte yıkılan binalar, 'Deprem Soruşturma Bürosu'nda görevli bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve üç savcı tarafından yürütülüyor. Bu çerçevede Galeria Sitesi'nin zemin numunesi için Savcılık kararıyla temele inildi. Enkaz bölgesinde geçici süreliğine durdurulan çalışmada savcılığın numune alması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230508/depremde-yikilan-galeria-sitesine-iliskin-raporda-sorumlularin-kusur-oranlari-belirlendi-1070792158.html
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diyarbakır, enkaz, zemin, rapor, temel kazısı
diyarbakır, enkaz, zemin, rapor, temel kazısı
89 kişinin yaşamını yitirdiği Galeria Sitesi'nde çalışmalar durduruldu
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Diyarbakır’daki Galeria Sitesi’nde numune alınması için zemine inildi, çalışmalar geçici süreliğine durduruldu.
Kahramanmaraş’ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen iki yıkıcı depremde Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde çöken Galeria Sitesi'nin B Bloku 89 kişiye mezar oldu. Önceki haftalarda binanın yıkılma sebebinin ortaya konulduğu raporda bilgi sahibi olarak ifadesine başvurulan S.S.’nin “Bu site yapılmadan önce arazide Yıldız Otoparkı, Yıldız Yazlık Sinema ve Yıldız Havuzu vardı. Arazi o zaman bataklıktı” sözlerinin ardından zemin değerlendirilmesi için çalışmalarda temele inildi.
Kentte yıkılan binalar, 'Deprem Soruşturma Bürosu'nda görevli bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve üç savcı tarafından yürütülüyor. Bu çerçevede Galeria Sitesi'nin zemin numunesi için Savcılık kararıyla temele inildi. Enkaz bölgesinde geçici süreliğine durdurulan çalışmada savcılığın numune alması bekleniyor.