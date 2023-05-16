https://sputniknews.com.tr/20230516/28-mayista-ilk-defa-oy-kullanacak-genclerin-basvuru-yapmasina-gerek-var-mi-1071165893.html
28 Mayıs’ta ilk defa oy kullanacak gençlerin başvuru yapmasına gerek var mı?
28 Mayıs’ta ilk defa oy kullanacak gençlerin başvuru yapmasına gerek var mı?
14 Mayıs’ta oy kullanamayıp, 28 Mayıs’ta ilk defa oy kullanmaya hak kazanan gençlerin herhangi bir başvuru yapması gerekmiyor. Yaklaşık 50 bin seçmen otomatik... 16.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-16T12:59+0300
2023-05-16T12:59+0300
2023-05-16T12:59+0300
2023 türkiye seçimleri
seçim
seçim yasası
seçim barajı
genel seçim
genel seçim
oy
oy kullanma
oy hakkı
oy sayımı
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14 Mayıs seçimlerinde bu yıl 6 milyona yakın genç ilk defa oy kullandı. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, 18 yaşına girecek yaklaşık 50 bin yeni seçmen bulunuyor. Seçmenler nerede oy kullanacağını YSK'nın internet sitesi ve e-devlet üzerinden görebilecek.YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde adayların seçilme yeterliliğini kazanamadığını, 28 Mayıs Pazar günü ikinci tur seçimin yapılmasına karar verildiğini açıkladı. 14 Mayıs’ta oy kullanamayan ama ikinci turda oy verecek olan gençlerin nereye başvuracağı sorusu akıllara geldi.YSK ikinci turda oy kullanacak olan gençlerin kayıtlarını otomatik olarak gerçekleştirdi. Yaklaşık 50 bin gencin oy kullanabilmesi için yeni bir başvuru yapmasına gerek bulunmuyor. Seçmenler bilgilerini YSK’nın sitesi üzerinden kontrol ederek oylarını nerede kullanacaklarını görecekler. Yeni seçmenlerin seçmen kartları da muhtarlıklara gönderilecek.Adayların ikinci turda hedef kitleleri arasında bu genç seçmen kitlesi olması bekleniyor. Cumhurbaşkanı adayları yeni genç seçmen kitlesini kazanmak için çalışmalarını yoğunlaştıracak. 28 Mayıs tarihine kadar olan süreçte gençlere yönelik etkinliklere daha da ağırlık verilecek.
https://sputniknews.com.tr/20230505/prof-tayfun-uzbay-genclerin-uc-onemli-talebi-olmali-bilim-medya-ve-hukuk-1070692077.html
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Osman Nuri Cerit
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seçim, seçim yasası, seçim barajı, genel seçim, genel seçim, oy, oy kullanma, oy hakkı, oy sayımı
seçim, seçim yasası, seçim barajı, genel seçim, genel seçim, oy, oy kullanma, oy hakkı, oy sayımı
28 Mayıs’ta ilk defa oy kullanacak gençlerin başvuru yapmasına gerek var mı?
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14 Mayıs’ta oy kullanamayıp, 28 Mayıs’ta ilk defa oy kullanmaya hak kazanan gençlerin herhangi bir başvuru yapması gerekmiyor. Yaklaşık 50 bin seçmen otomatik olarak seçmen kütüklerine eklendi. Bu seçmenler nerede oy kullanacaklarını YSK’nın sitesinden öğrenebilecek.
14 Mayıs seçimlerinde bu yıl 6 milyona yakın genç ilk defa oy kullandı. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, 18 yaşına girecek yaklaşık 50 bin yeni seçmen bulunuyor. Seçmenler nerede oy kullanacağını YSK'nın internet sitesi ve e-devlet üzerinden görebilecek.
YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde adayların seçilme yeterliliğini kazanamadığını, 28 Mayıs Pazar günü ikinci tur seçimin yapılmasına karar verildiğini açıkladı. 14 Mayıs’ta oy kullanamayan ama ikinci turda oy verecek olan gençlerin nereye başvuracağı sorusu akıllara geldi.
YSK ikinci turda oy kullanacak olan gençlerin kayıtlarını otomatik olarak gerçekleştirdi. Yaklaşık 50 bin gencin oy kullanabilmesi için yeni bir başvuru yapmasına gerek bulunmuyor. Seçmenler bilgilerini YSK’nın sitesi üzerinden kontrol ederek oylarını nerede kullanacaklarını görecekler. Yeni seçmenlerin seçmen kartları da muhtarlıklara gönderilecek.
Adayların ikinci turda hedef kitleleri arasında bu genç seçmen kitlesi olması bekleniyor. Cumhurbaşkanı adayları yeni genç seçmen kitlesini kazanmak için çalışmalarını yoğunlaştıracak. 28 Mayıs tarihine kadar olan süreçte gençlere yönelik etkinliklere daha da ağırlık verilecek.