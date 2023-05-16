https://sputniknews.com.tr/20230516/2023-kpss-basvurulari-basladi-mi-1071156621.html

2023 KPSS başvuruları başladı mı?

2023 KPSS başvuruları başladı mı?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimine göre, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT başvuruları bugün başlayacak. 16.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-16T10:42+0300

2023-05-16T10:42+0300

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2023 KPSS başvuruları için geri sayım başladı. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavları için başvurular bugün alınmaya başlayacak. KPSS başvuru tarihleri, 2023 ÖSYM sınav takviminin yayımlanmasıyla birlikte belli oldu.Buna göre; 2023-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT başvuruları, 16 Mayıs 2023 Salı günü (bugün) başlayacak ve 29 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek.KPSS başvurusu nasıl yapılacak?KPSS başvuruları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından alınacak.Adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM AİS üzerinden tamamlayacak.2023 KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?2023 KPSS başvuru kılavuzu, ÖSYM tarafından henüz yayınlamadı. KPSS başvuru kılavuzunun erişime açılmasıyla beraber başvuru ücreti de netlik kazanacak.Geçtiğimiz KPSS başvuru ücretleri şu şekildeydi;KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu: 115,00 TLKPSS Alan Bilgisi Sınavları: 80,00 TLÖABT: 115,00 TLKPSS ne zaman?Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Bakanı Ersoy, 2023 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Ersoy açıklamasında, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) oturumları için tarihleri açıkladı.İşte ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 KPSS sınav takvimi;Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da yapılacak.Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak.KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek.KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta duyurulacak.

https://sputniknews.com.tr/20230103/osym-kpss-20222-yerlestirme-sonuclari-aciklandi-1065336550.html

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