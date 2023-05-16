16 saat havalimanında mahsur kaldılar, havayolu firması başkanı özür dilemek için yanlarına uçtu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:01
18 dk
SEÇİM ÖZEL
Radyo Sputnik Seçim Özel
00:20
190 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları şekillenmeye başladı!
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
5 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Seçim ikinci tura kalacak mı? Oy sayımı devam ediyor.
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Prof. Türkçüoğlu: Kadınların iş hayatına girmesiyle tüp bebek uygulaması yaygınlaştı
14:05
54 dk
ANLAT BANA
14 Mayıs Seçim sonuçları hangi mesajları veriyor?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Dünyanın kilitlendiği seçim
16:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Birinci turun analizi
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
İkinci tur
18:33
87 dk
Z RAPORU
Meclis dağılımı
20:45
41 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
E-Fatura için süre 1 Temmuz'da sona eriyor
07:09
107 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
14 Mayıs seçimlerinde seçmen ne mesaj verdi?
09:02
55 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Adaylar ve siyasi partiler 2. turda hangi stratejileri izleyecek?
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Süper Lig'de yeniden hafta içi mesaisi
14:07
53 dk
ANKARA FARKI
İkinci tur sonrası CHP'yi ne bekliyor?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230516/16-saat-havalimaninda-mahsur-kaldilar-havayolu-firmasi-baskani-ozur-dilemek-icin-yanlarina-uctu--1071164035.html
16 saat havalimanında mahsur kaldılar, havayolu firması başkanı özür dilemek için yanlarına uçtu
16 saat havalimanında mahsur kaldılar, havayolu firması başkanı özür dilemek için yanlarına uçtu
Tayvanlı bir havayolu şirketinin kurucusu, uçuşlarda yaşanan üst üste gecikmeler nedeniyle Narita Havalimanı'nda mahsur kalan yolculardan yüz yüze özür dilemek... 16.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-16T12:57+0300
2023-05-16T12:59+0300
yaşam
japonya
havayolu
yolcu
havayolu şirketi
özür
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1e/1068954576_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_8ea7c45086bdd4edf7353342dd96e4b1.jpg
Taiwan News'e göre, Tayvan merkezli bir havayolu firmasının kurucu başkanı Chang Kuo-wei, üst üste yaşanan gecikmelerden etkilenen 308 yolcudan şahsen özür dilemek için 7 Mayıs Pazar günü Japonya'nın Narita Uluslararası Havalimanı'na uçtu.Söz konusu uçuşun olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendiğini belirten Kuo-wei, firmanın yolculara tam para iadesi yapacağını söyledi.Uçuşun üst üste 2 defa ertelendiği bildirilirken Kuo-wei, ikinci erteleme nedeninin ise uçağın bakım ve kontrolleri olduğunu ifade etti. Tayvan basınının aktardığına göre gecikmeler, yolcuların 6 Mayıs Cumartesi gecesini Narita'da geçirmelerine neden oldu. Herhangi bir açıklama yapmadığı için tepki çeken firmanı personeli, saat 17.30 civarında yolcuları başka bir uçağa taşıdı.Uçağa saat 19.00 civarında binildi ancak kalkış saat 23.00'e kadar ertelendi. Daha sonra ise yolcuların neredeyse gece yarısına kadar uçakta tutulmasının ardından uçuş iptal edildi.Geceyi havalimanında geçirmek zorunda kalan yolculara sabah saat 09.30 sıralarında anca yemek verildi.Daha sonra uçağın 7 Mayıs Pazar günü sabah 6'da kalkacağını duyuran firma, saati yeniden 8 olarak değiştirdi ve yolcular duruma sert tepki gösterdi. Tepkilerin ardından havayolu firmasının kurucusu Kuo-wei, Narita Havalimanı'na gelerek yolculardan bizzat özür diledi. Yolcuların ise ikna olmadığı ve duruma tepki göstermeye devam ettiği görüldü.Zorlu 16 saatin ardından nihayet kalkan uçakta yolculara ücretsiz yemek servisi yapılmaması da tepki çeken başka bir konu oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230327/ucak-turbulansi-sikligi-artiyor-arastirmacilara-gore-iklim-krizi-3-kat-artiracak-1068802160.html
japonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1e/1068954576_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_faf33b29e08a39fea4d5cbaeb2bf385e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
japonya, havayolu, yolcu, havayolu şirketi, özür
japonya, havayolu, yolcu, havayolu şirketi, özür

16 saat havalimanında mahsur kaldılar, havayolu firması başkanı özür dilemek için yanlarına uçtu

12:57 16.05.2023 (güncellendi: 12:59 16.05.2023)
© AFP 2023yolcu uçağı
yolcu uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2023
© AFP 2023
Abone olTelegram
Tayvanlı bir havayolu şirketinin kurucusu, uçuşlarda yaşanan üst üste gecikmeler nedeniyle Narita Havalimanı'nda mahsur kalan yolculardan yüz yüze özür dilemek için Japonya'ya gitti.
Taiwan News'e göre, Tayvan merkezli bir havayolu firmasının kurucu başkanı Chang Kuo-wei, üst üste yaşanan gecikmelerden etkilenen 308 yolcudan şahsen özür dilemek için 7 Mayıs Pazar günü Japonya'nın Narita Uluslararası Havalimanı'na uçtu.
Söz konusu uçuşun olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendiğini belirten Kuo-wei, firmanın yolculara tam para iadesi yapacağını söyledi.
Uçuşun üst üste 2 defa ertelendiği bildirilirken Kuo-wei, ikinci erteleme nedeninin ise uçağın bakım ve kontrolleri olduğunu ifade etti.
Tayvan basınının aktardığına göre gecikmeler, yolcuların 6 Mayıs Cumartesi gecesini Narita'da geçirmelerine neden oldu. Herhangi bir açıklama yapmadığı için tepki çeken firmanı personeli, saat 17.30 civarında yolcuları başka bir uçağa taşıdı.
Uçağa saat 19.00 civarında binildi ancak kalkış saat 23.00'e kadar ertelendi. Daha sonra ise yolcuların neredeyse gece yarısına kadar uçakta tutulmasının ardından uçuş iptal edildi.
Geceyi havalimanında geçirmek zorunda kalan yolculara sabah saat 09.30 sıralarında anca yemek verildi.
Daha sonra uçağın 7 Mayıs Pazar günü sabah 6'da kalkacağını duyuran firma, saati yeniden 8 olarak değiştirdi ve yolcular duruma sert tepki gösterdi.
Tepkilerin ardından havayolu firmasının kurucusu Kuo-wei, Narita Havalimanı'na gelerek yolculardan bizzat özür diledi. Yolcuların ise ikna olmadığı ve duruma tepki göstermeye devam ettiği görüldü.
Zorlu 16 saatin ardından nihayet kalkan uçakta yolculara ücretsiz yemek servisi yapılmaması da tepki çeken başka bir konu oldu.
Pilot rahatsızlandı, uçağı hiç deneyimi olmayan yolcu indirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2023
YAŞAM
Uçak türbülansı sıklaşıyor: Araştırmacılara göre iklim krizi 3 kat artıracak
27 Mart, 13:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала