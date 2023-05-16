https://sputniknews.com.tr/20230516/16-saat-havalimaninda-mahsur-kaldilar-havayolu-firmasi-baskani-ozur-dilemek-icin-yanlarina-uctu--1071164035.html

16 saat havalimanında mahsur kaldılar, havayolu firması başkanı özür dilemek için yanlarına uçtu

16 saat havalimanında mahsur kaldılar, havayolu firması başkanı özür dilemek için yanlarına uçtu

Tayvanlı bir havayolu şirketinin kurucusu, uçuşlarda yaşanan üst üste gecikmeler nedeniyle Narita Havalimanı'nda mahsur kalan yolculardan yüz yüze özür dilemek... 16.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-16T12:57+0300

2023-05-16T12:57+0300

2023-05-16T12:59+0300

yaşam

japonya

havayolu

yolcu

havayolu şirketi

özür

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Taiwan News'e göre, Tayvan merkezli bir havayolu firmasının kurucu başkanı Chang Kuo-wei, üst üste yaşanan gecikmelerden etkilenen 308 yolcudan şahsen özür dilemek için 7 Mayıs Pazar günü Japonya'nın Narita Uluslararası Havalimanı'na uçtu.Söz konusu uçuşun olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendiğini belirten Kuo-wei, firmanın yolculara tam para iadesi yapacağını söyledi.Uçuşun üst üste 2 defa ertelendiği bildirilirken Kuo-wei, ikinci erteleme nedeninin ise uçağın bakım ve kontrolleri olduğunu ifade etti. Tayvan basınının aktardığına göre gecikmeler, yolcuların 6 Mayıs Cumartesi gecesini Narita'da geçirmelerine neden oldu. Herhangi bir açıklama yapmadığı için tepki çeken firmanı personeli, saat 17.30 civarında yolcuları başka bir uçağa taşıdı.Uçağa saat 19.00 civarında binildi ancak kalkış saat 23.00'e kadar ertelendi. Daha sonra ise yolcuların neredeyse gece yarısına kadar uçakta tutulmasının ardından uçuş iptal edildi.Geceyi havalimanında geçirmek zorunda kalan yolculara sabah saat 09.30 sıralarında anca yemek verildi.Daha sonra uçağın 7 Mayıs Pazar günü sabah 6'da kalkacağını duyuran firma, saati yeniden 8 olarak değiştirdi ve yolcular duruma sert tepki gösterdi. Tepkilerin ardından havayolu firmasının kurucusu Kuo-wei, Narita Havalimanı'na gelerek yolculardan bizzat özür diledi. Yolcuların ise ikna olmadığı ve duruma tepki göstermeye devam ettiği görüldü.Zorlu 16 saatin ardından nihayet kalkan uçakta yolculara ücretsiz yemek servisi yapılmaması da tepki çeken başka bir konu oldu.

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