https://sputniknews.com.tr/20230515/umit-ozdag-sizleri-zafere-goturemedigim-icin-hepinizden-ozur-dilerim-1071106723.html

Ümit Özdağ: Sizleri zafere götüremediğim için hepinizden özür dilerim

Ümit Özdağ: Sizleri zafere götüremediğim için hepinizden özür dilerim

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin seçim performansı nedeniyle partililerden özür diledi. 15.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-15T08:20+0300

2023-05-15T08:20+0300

2023-05-15T08:20+0300

2023 türkiye seçimleri

ümit özdağ

zafer partisi

sinan oğan

özür

özür dilemek

resmi özür

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Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Özdağ, şunları söyledi:"Sevgili Zafer Partililer, Cumhuriyetimizin 100. Yılında Atatürk’ün ruhunu şad edecek bir sonuç alamadığım ve sizleri zafere götüremediğim için hepinizden özür dilerim. Evet, seçimlerin 2. Tura kalmasını sağladık. Ancak bu sonucu bir başarı olarak görmüyorum. 13 milyon sığınmacı ve kaçağın yaşadığı bir ülkede daha fazla oy almalıydık. Ve artık ne yazdık ki, bu 13 milyon sığınmacı ve kaçağın vatanlarına dönmesi çok daha zor hale gelmiştir. Hepinize çok ağır şartlar altında göstermiş olduğunuz çaba ve sizin değil benim uğramış olduğum mağlubiyete rağmen açıkladığımız destek mesajları için teşekkür ediyorum. 2. Turda Türkiye’nin ve Türk Milleti’nin güvenliği için gereken adımları Dr. Sinan Oğan bey ile birlikte gereken adımları yetkili kurullarımızda görüşerek atacağız."

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ümit özdağ, zafer partisi, sinan oğan, özür, özür dilemek, resmi özür