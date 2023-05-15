https://sputniknews.com.tr/20230515/turkiyedeki-secim-sonuclariyla-ilgili-yunanistandan-ilk-degerlendirme-1071119819.html
Türkiye'deki seçim sonuçlarıyla ilgili Yunanistan'dan ilk değerlendirme
Türkiye'deki seçim sonuçlarıyla ilgili Yunanistan'dan ilk değerlendirme
Yunanistan Dışişleri Bakanı, 'Batı'nın tahminlerin aksine Erdoğan'ın saltanatının henüz bitmediğini' söyleyerek, ilişkilerdeki sorunun 'Ankara'daki neo-Osmanlı... 15.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-15T14:00+0300
2023-05-15T14:00+0300
2023-05-15T14:27+0300
2023 türkiye seçimleri
yunanistan
türkiye
nikos dendias
recep tayyip erdoğan
osmanlı
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AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ilk turda beklenenden daha iyi performans sergilediği, ama yüzde 50'yi tutturamayarak muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ikinci tura kaldığı Türkiye seçimleriyle ilgili Atina'dan ilk değerlendirme geldi.Alpha Radio'ya konuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, 'Batı'nın tahminlerin aksine Erdoğan'ın saltanatının henüz bitmediği' mesajını verdi. 'Türkiye'nin hatırı sayılır derinliği olan geniş bir ülke olduğunu ve bunun kamuoyu yoklamaları yoluyla nabzı isabetli ölçmeyi zorlaştırdığını' belirten Dendias, Ankara'nın bölgedeki emelleri ve arzuladığı rol sorulduğunda, şu yanıtı verdi:'Türkiye neo-Osmanlı ideolojisinden kopmalı''Müreffeh ve istikrarlı bir Türkiye'nin Yunanistan'ın da yararına olduğunu' dile getiren Dışişleri Bakanı, 'temel meselenin Türkiye'nin neo-Osmanlı hakimiyeti ideolojisinden kopmasında yattığını' vurgulayarak ekledi:
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yunanistan, türkiye, nikos dendias, recep tayyip erdoğan, osmanlı
yunanistan, türkiye, nikos dendias, recep tayyip erdoğan, osmanlı
Türkiye'deki seçim sonuçlarıyla ilgili Yunanistan'dan ilk değerlendirme
14:00 15.05.2023 (güncellendi: 14:27 15.05.2023) Abone ol
Yunanistan Dışişleri Bakanı, 'Batı'nın tahminlerin aksine Erdoğan'ın saltanatının henüz bitmediğini' söyleyerek, ilişkilerdeki sorunun 'Ankara'daki neo-Osmanlı hakimiyeti ideolojisinden' kaynaklandığını öne sürdü.
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ilk turda beklenenden daha iyi performans sergilediği, ama yüzde 50'yi tutturamayarak muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ikinci tura kaldığı Türkiye seçimleriyle ilgili Atina'dan ilk değerlendirme geldi.
Alpha Radio'ya konuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, 'Batı'nın tahminlerin aksine Erdoğan'ın saltanatının henüz bitmediği' mesajını verdi.
'Türkiye'nin hatırı sayılır derinliği olan geniş bir ülke olduğunu ve bunun kamuoyu yoklamaları yoluyla nabzı isabetli ölçmeyi zorlaştırdığını' belirten Dendias, Ankara'nın bölgedeki emelleri ve arzuladığı rol sorulduğunda, şu yanıtı verdi:
"Türkiye'nin Yunanistan ile yakın ve dostane ilişki sürdürmenin önemini fark etmesini umuyorum. Yunanistan ile güçlü ve dostane ilişki önemli olmasının yanısıra Türkiye'nin emellerine ulaşması için gerekli bir koşuldur."
'Türkiye neo-Osmanlı ideolojisinden kopmalı'
'Müreffeh ve istikrarlı bir Türkiye'nin Yunanistan'ın da yararına olduğunu' dile getiren Dışişleri Bakanı, 'temel meselenin Türkiye'nin neo-Osmanlı hakimiyeti ideolojisinden kopmasında yattığını' vurgulayarak ekledi:
"Her zaman en iyi sonuç için umutlu kalırız, ancak kendimizi en kötüsüne de hazırlarız."