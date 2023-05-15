https://sputniknews.com.tr/20230515/turkiyedeki-secim-sonuclariyla-ilgili-yunanistandan-ilk-degerlendirme-1071119819.html

Türkiye'deki seçim sonuçlarıyla ilgili Yunanistan'dan ilk değerlendirme

Türkiye'deki seçim sonuçlarıyla ilgili Yunanistan'dan ilk değerlendirme

Yunanistan Dışişleri Bakanı, 'Batı'nın tahminlerin aksine Erdoğan'ın saltanatının henüz bitmediğini' söyleyerek, ilişkilerdeki sorunun 'Ankara'daki neo-Osmanlı... 15.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-15T14:00+0300

2023-05-15T14:00+0300

2023-05-15T14:27+0300

2023 türkiye seçimleri

yunanistan

türkiye

nikos dendias

recep tayyip erdoğan

osmanlı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/07/1058426080_0:32:2994:1716_1920x0_80_0_0_798dab67d676fca87674ee1949e1f5fa.jpg

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ilk turda beklenenden daha iyi performans sergilediği, ama yüzde 50'yi tutturamayarak muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ikinci tura kaldığı Türkiye seçimleriyle ilgili Atina'dan ilk değerlendirme geldi.Alpha Radio'ya konuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, 'Batı'nın tahminlerin aksine Erdoğan'ın saltanatının henüz bitmediği' mesajını verdi. 'Türkiye'nin hatırı sayılır derinliği olan geniş bir ülke olduğunu ve bunun kamuoyu yoklamaları yoluyla nabzı isabetli ölçmeyi zorlaştırdığını' belirten Dendias, Ankara'nın bölgedeki emelleri ve arzuladığı rol sorulduğunda, şu yanıtı verdi:'Türkiye neo-Osmanlı ideolojisinden kopmalı''Müreffeh ve istikrarlı bir Türkiye'nin Yunanistan'ın da yararına olduğunu' dile getiren Dışişleri Bakanı, 'temel meselenin Türkiye'nin neo-Osmanlı hakimiyeti ideolojisinden kopmasında yattığını' vurgulayarak ekledi:

yunanistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yunanistan, türkiye, nikos dendias, recep tayyip erdoğan, osmanlı