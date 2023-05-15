Türkeş: Netice olarak bu seçimin tek ve gerçek galibi Türk milliyetçiliğidir

"Her iki başka görüşe sahip İttifak Grubu; önem veriyor “muş” gibi yaptıkları Milliyetçiliğe gerektiği önemi vermemeleri ve Türk Milliyetçiliğinin konjonktürel gücünü göz ardı etmeleri sebebiyle sandık sonuçlarına itirazları ve bulunabilen buçuklu oylarla siyasi konumlarını geliştirmeye çalışıyorlar. “Niş” gruplara verilen tavizler, küstürülen büyük seçmen kitleleri ve bu esnada yapılan fahiş hatalar hala anlaşılamamış görünmekte.

Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’ın aldığı oylar veriliş gerekçeleri ve verenler açısından dikkat çekicidir. Keza; Milliyetçi Hareket Partisi ve İyi Parti’ye giden oylar da yapılan bütün hatalara ve dikkat eksikliklerine rağmen buralarda toplanmıştır. Netice olarak bu seçimin tek ve gerçek galibi Türk Milliyetçiliğidir.

Her iki başka görüşe sahip İttifak Grubu; önem veriyor “muş” gibi yaptıkları Milliyetçiliğe gerektiği önemi vermemeleri ve Türk Milliyetçiliğinin konjonktürel gücünü göz ardı etmeleri sebebiyle sandık sonuçlarına itirazları ve bulunabilen buçuklu oylarla siyasi konumlarını geliştirmeye çalışıyorlar. “Niş” gruplara verilen tavizler, küstürülen büyük seçmen kitleleri ve bu esnada yapılan fahiş hatalar hala anlaşılamamış görünmekte.

Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’ın aldığı oylar veriliş gerekçeleri ve verenler açısından dikkat çekicidir. Keza; Milliyetçi Hareket Partisi ve İyi Parti’ye giden oylar da yapılan bütün hatalara ve dikkat eksikliklerine rağmen buralarda toplanmıştır. Netice olarak bu seçimin tek ve gerçek galibi Türk Milliyetçiliğidir.

Bu resmetmeye çalıştığımız yapılar derlenip toparlanabilirlerse ki, bu örneğin bir “Lig” çatısı altında olabilir, bundan sonraki seçimlerde birinci parti ve seçimin galibi Türk Milliyetçiliğine değer veren, önemseyen ve onun temiz kadrolarına imkan sağlayan yapı olacaktır. Velhasıl bir sonraki seçimin galibi Türk Milliyetçiliğidir"