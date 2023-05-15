Türkeş: Netice olarak bu seçimin tek ve gerçek galibi Türk milliyetçiliğidir
"Türkiye 14 Mayıs 2023 seçimlerine hazırlanırken ki son yılında, hatta son 6 ayında, Türk Siyaset sahnesinde 2 güçlü ittifak olarak tasvir edilen her 2 yapı da bu gerçeği yadsıyarak; dışarının önerdikleri veya üzerine spot tutulan veya günlük sokak siyasetindeki popülaritelere bakılarak “niş” yapılardan medet umdu. Bir veya birkaç önceki seçimde alınan seçim neticeleri ya yanlış yorumlandı ya da etnik ayrımcılığın “Ehven-i Şer“i olarak addedilen yapılarla işbirliği iyi bir fikirmiş gibi algılandı. Kendilerince; günlük siyasetlerinde derin tavizler vermeksizin bu yapılara Meclis koltukları ve/veya seçim sonrası olası başarılardan pay önerdiler. Bu, Türkiye’deki gerçek ana akım seçmeni üzüp küstürürken bu eğilimin tamamı ile dışında bulunan bu “niş” yapıların ağzını sulandırdı."
"Her iki başka görüşe sahip İttifak Grubu; önem veriyor “muş” gibi yaptıkları Milliyetçiliğe gerektiği önemi vermemeleri ve Türk Milliyetçiliğinin konjonktürel gücünü göz ardı etmeleri sebebiyle sandık sonuçlarına itirazları ve bulunabilen buçuklu oylarla siyasi konumlarını geliştirmeye çalışıyorlar. “Niş” gruplara verilen tavizler, küstürülen büyük seçmen kitleleri ve bu esnada yapılan fahiş hatalar hala anlaşılamamış görünmekte.
Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’ın aldığı oylar veriliş gerekçeleri ve verenler açısından dikkat çekicidir. Keza; Milliyetçi Hareket Partisi ve İyi Parti’ye giden oylar da yapılan bütün hatalara ve dikkat eksikliklerine rağmen buralarda toplanmıştır. Netice olarak bu seçimin tek ve gerçek galibi Türk Milliyetçiliğidir.
Her iki başka görüşe sahip İttifak Grubu; önem veriyor “muş” gibi yaptıkları Milliyetçiliğe gerektiği önemi vermemeleri ve Türk Milliyetçiliğinin konjonktürel gücünü göz ardı etmeleri sebebiyle sandık sonuçlarına itirazları ve bulunabilen buçuklu oylarla siyasi konumlarını geliştirmeye çalışıyorlar. “Niş” gruplara verilen tavizler, küstürülen büyük seçmen kitleleri ve bu esnada yapılan fahiş hatalar hala anlaşılamamış görünmekte.
Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’ın aldığı oylar veriliş gerekçeleri ve verenler açısından dikkat çekicidir. Keza; Milliyetçi Hareket Partisi ve İyi Parti’ye giden oylar da yapılan bütün hatalara ve dikkat eksikliklerine rağmen buralarda toplanmıştır. Netice olarak bu seçimin tek ve gerçek galibi Türk Milliyetçiliğidir.
Bu resmetmeye çalıştığımız yapılar derlenip toparlanabilirlerse ki, bu örneğin bir “Lig” çatısı altında olabilir, bundan sonraki seçimlerde birinci parti ve seçimin galibi Türk Milliyetçiliğine değer veren, önemseyen ve onun temiz kadrolarına imkan sağlayan yapı olacaktır. Velhasıl bir sonraki seçimin galibi Türk Milliyetçiliğidir"
Parlatılan “Niş”ler, “Miş” Gibi Yapmak ve Bir Seçimin Ardından “Türk Milliyetçiliği”— Y. Tuğrul TÜRKEŞ (@TugrulTurkes) May 15, 2023
İyi okumalar. pic.twitter.com/gcr1A32nVw