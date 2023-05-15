https://sputniknews.com.tr/20230515/tff-yeni-yabanci-kuralini-acikladi-1071137462.html
TFF yeni yabancı kuralını açıkladı
TFF yeni yabancı kuralını açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda sahada en fazla 8 yabancı, A Takım listesine ise en fazla 14 yabancı futbolcu... 15.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-15T19:04+0300
2023-05-15T19:04+0300
2023-05-15T19:21+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
futbol
yabancı oyuncu
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda sahada en fazla 8 yabancı, A Takım listesinde ise en fazla 14 yabancı futbolcu bulunabileceğini açıkladı.TFF'den yapılan açıklamada, "2023-2024 futbol sezonunda Spor Toto Süper Lig'de kulüpler, sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu bulundurulması koşuluyla, müsabaka isim listesi ve A Takım listesine en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcu yazabileceklerdir." ifadeleri yer aldı.Spor Toto 1. Lig'deki yabancı oyuncu sayısı hakkında ise şu karar alındığı belirtildi:Söz konusu kararların detaylarının 1. Transfer ve Tescil döneminden önce açıklanacağı da duyuruldu.
https://sputniknews.com.tr/20230515/cenk-tosundan-transfer-aciklamasi-ayrilmam-icin-hicbir-sebep-yok-1071130752.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), futbol, yabancı oyuncu
türkiye futbol federasyonu (tff), futbol, yabancı oyuncu
TFF yeni yabancı kuralını açıkladı
19:04 15.05.2023 (güncellendi: 19:21 15.05.2023) Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda sahada en fazla 8 yabancı, A Takım listesine ise en fazla 14 yabancı futbolcu bulunabileceğini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda sahada en fazla 8 yabancı, A Takım listesinde ise en fazla 14 yabancı futbolcu bulunabileceğini açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamada, "2023-2024 futbol sezonunda Spor Toto Süper Lig'de kulüpler, sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu bulundurulması koşuluyla, müsabaka isim listesi ve A Takım listesine en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcu yazabileceklerdir." ifadeleri yer aldı.
Spor Toto 1. Lig'deki yabancı oyuncu sayısı hakkında ise şu karar alındığı belirtildi:
"2023-2024 futbol sezonunda Spor Toto 1. Lig'de kulüpler, sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 5 yabancı uyruklu futbolcu bulundurulması koşuluyla, müsabaka isim listesi ve A Takım listesine en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu yazabileceklerdir."
Söz konusu kararların detaylarının 1. Transfer ve Tescil döneminden önce açıklanacağı da duyuruldu.