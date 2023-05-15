https://sputniknews.com.tr/20230515/tff-yeni-yabanci-kuralini-acikladi-1071137462.html

TFF yeni yabancı kuralını açıkladı

TFF yeni yabancı kuralını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda sahada en fazla 8 yabancı, A Takım listesine ise en fazla 14 yabancı futbolcu... 15.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-15T19:04+0300

2023-05-15T19:04+0300

2023-05-15T19:21+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

futbol

yabancı oyuncu

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda sahada en fazla 8 yabancı, A Takım listesinde ise en fazla 14 yabancı futbolcu bulunabileceğini açıkladı.TFF'den yapılan açıklamada, "2023-2024 futbol sezonunda Spor Toto Süper Lig'de kulüpler, sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu bulundurulması koşuluyla, müsabaka isim listesi ve A Takım listesine en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcu yazabileceklerdir." ifadeleri yer aldı.Spor Toto 1. Lig'deki yabancı oyuncu sayısı hakkında ise şu karar alındığı belirtildi:Söz konusu kararların detaylarının 1. Transfer ve Tescil döneminden önce açıklanacağı da duyuruldu.

https://sputniknews.com.tr/20230515/cenk-tosundan-transfer-aciklamasi-ayrilmam-icin-hicbir-sebep-yok-1071130752.html

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türkiye futbol federasyonu (tff), futbol, yabancı oyuncu