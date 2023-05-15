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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230515/tbmm-ne-zaman-calismaya-baslayacak-1071120395.html
TBMM ne zaman çalışmaya başlayacak?
TBMM ne zaman çalışmaya başlayacak?
Cumhurbaşkanlığı seçimi ile birlikte gerçekleşen 28’inci dönem milletvekilleri seçiminin sonuçlarının açıklanmasının ardından TBMM çalışmaya başlayacak... 15.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-15T14:04+0300
2023-05-15T14:04+0300
2023 türkiye seçimleri
tbmm
tbmm başkanlığı
milletvekili
cumhur ittifakı
millet ittifakı
emek, demokrasi ve özgürlük bloku
tbmm genel kurulu
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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 28 dönem üyeleri 14 Mayıs seçimleri ile birlikte netleşmeye başladı. Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı 321, Millet İttifakı 213, Emek ve Özgürlük İttifakı ise 66 milletvekili ile mecliste temsil edilecek.TBMM çalışmaya başlamak için Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunu beklemeyecek. Milletvekilleri YSK’nın sonuçları açıklaması sonrasında mazbatalarını alarak Ankara’ya gelecek. Milletvekillerinin TBMM’de kayıt işlemlerini gerçekleştirecekler.İlk olarak vekiller yemin edecek28. Dönem Milletvekili Genel Seçimin kesin sonuçlarının YSK tarafından ilanını takip eden üçüncü günde TBMM saat 14.00'te açılacak ve 28’nci dönem resmen başlamış olacak. Meclisin ilk gündemi yemin töreni olacak. İlk oturumda milletvekilleri yemin ederek resmen göreve başlamış olacak.En yaşlı üye başkanlık edecekMeclisin ilk oturumunu meclisin en yaşlı üyesi yönetecek. Yeşil Sol Parti listesinden Diyarbakır 3. sırada aday gösterilen ve milletvekili seçilen 75 yaşındaki gazeteci Cengiz Çandar’ın, ilk oturumda en yaşlı üye sıfatıyla TBMM'ye başkanlık etmesi bekleniyor.Meclis Başkanı seçilecekYemin törenin ardından meclisin bir diğer gündemi ise meclis başkanın seçimi olacak. Adaylar, başvurularını 5 gün içinde Meclis Başkanlığı'na başvurularını yapacak. Anayasa hükümlerine göre, başkanlık için bir yasama döneminde iki seçim gerçekleştirilecek İlk seçilenin görev süresi iki, ikinci devre için seçilenin görev süresi o yasama döneminin sonuna kadar devam edecek.Dört turluk bir seçimTBMM Başkanlığı seçimi gizli oyla yapılacak. Birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Üçüncü turda hiçbir aday 301’i geçemez ise üçüncü turda en çok oy alan iki aday dördüncü turda en çok oyu almak için yarışacak.29 başkan görev yaptıTBMM Başkanlığını bugüne kadar 29 milletvekili üstlendi. TBMM’nin ilk başkanlığını Mustafa Kemal Atatürk yaparken, 29’uncu Meclis Başkanlığı’nı Mustafa Şentop yaptı. Meclisin 28’ncı dönemde başkanlık görevini üstlenecek olan kişi aynı zamanda TBMM’nin 30’ncu Başkanı olma unvanını taşıyacak. TBMM'nin ilk başkanı ve Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ten bu yana görev yapan başkanlar arasında en uzun süre görevde kalan Mustafa Abdülhalik Renda oldu. İlk kez 1935'te başkan seçilen Renda, 1946'ya kadar kesintisiz yeniden seçilerek 11 yıl görev yaptı.
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tbmm, tbmm başkanlığı, milletvekili, cumhur ittifakı, millet ittifakı, emek, demokrasi ve özgürlük bloku, tbmm genel kurulu
tbmm, tbmm başkanlığı, milletvekili, cumhur ittifakı, millet ittifakı, emek, demokrasi ve özgürlük bloku, tbmm genel kurulu

TBMM ne zaman çalışmaya başlayacak?

14:04 15.05.2023
© AASanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2023
© AA
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Osman Nuri Cerit
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Cumhurbaşkanlığı seçimi ile birlikte gerçekleşen 28’inci dönem milletvekilleri seçiminin sonuçlarının açıklanmasının ardından TBMM çalışmaya başlayacak. TBMM'de ilk olarak yemin töreni düzenlenecek ardından da Meclis Başkanı seçilecek.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 28 dönem üyeleri 14 Mayıs seçimleri ile birlikte netleşmeye başladı. Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı 321, Millet İttifakı 213, Emek ve Özgürlük İttifakı ise 66 milletvekili ile mecliste temsil edilecek.
TBMM çalışmaya başlamak için Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunu beklemeyecek. Milletvekilleri YSK’nın sonuçları açıklaması sonrasında mazbatalarını alarak Ankara’ya gelecek. Milletvekillerinin TBMM’de kayıt işlemlerini gerçekleştirecekler.

İlk olarak vekiller yemin edecek

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimin kesin sonuçlarının YSK tarafından ilanını takip eden üçüncü günde TBMM saat 14.00'te açılacak ve 28’nci dönem resmen başlamış olacak. Meclisin ilk gündemi yemin töreni olacak. İlk oturumda milletvekilleri yemin ederek resmen göreve başlamış olacak.

En yaşlı üye başkanlık edecek

Meclisin ilk oturumunu meclisin en yaşlı üyesi yönetecek. Yeşil Sol Parti listesinden Diyarbakır 3. sırada aday gösterilen ve milletvekili seçilen 75 yaşındaki gazeteci Cengiz Çandar’ın, ilk oturumda en yaşlı üye sıfatıyla TBMM'ye başkanlık etmesi bekleniyor.

Meclis Başkanı seçilecek

Yemin törenin ardından meclisin bir diğer gündemi ise meclis başkanın seçimi olacak. Adaylar, başvurularını 5 gün içinde Meclis Başkanlığı'na başvurularını yapacak. Anayasa hükümlerine göre, başkanlık için bir yasama döneminde iki seçim gerçekleştirilecek İlk seçilenin görev süresi iki, ikinci devre için seçilenin görev süresi o yasama döneminin sonuna kadar devam edecek.

Dört turluk bir seçim

TBMM Başkanlığı seçimi gizli oyla yapılacak. Birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Üçüncü turda hiçbir aday 301’i geçemez ise üçüncü turda en çok oy alan iki aday dördüncü turda en çok oyu almak için yarışacak.

29 başkan görev yaptı

TBMM Başkanlığını bugüne kadar 29 milletvekili üstlendi. TBMM’nin ilk başkanlığını Mustafa Kemal Atatürk yaparken, 29’uncu Meclis Başkanlığı’nı Mustafa Şentop yaptı. Meclisin 28’ncı dönemde başkanlık görevini üstlenecek olan kişi aynı zamanda TBMM’nin 30’ncu Başkanı olma unvanını taşıyacak.
TBMM'nin ilk başkanı ve Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ten bu yana görev yapan başkanlar arasında en uzun süre görevde kalan Mustafa Abdülhalik Renda oldu. İlk kez 1935'te başkan seçilen Renda, 1946'ya kadar kesintisiz yeniden seçilerek 11 yıl görev yaptı.
İstanbul Havalimanı’nda oy sayımı başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2023
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