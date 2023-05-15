https://sputniknews.com.tr/20230515/sinan-ogan-hicbir-taraf-korsan-balkon-konusmasi-yapmaya-kalkismasin-1071098808.html

Oğan: Hiçbir taraf 'korsan' balkon konuşması yapmaya kalkışmasın

Oğan: Hiçbir taraf 'korsan' balkon konuşması yapmaya kalkışmasın

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, diğer cumhurbaşkanı adaylarına seslenerek, "Hiç bir taraf seçimleri bir oldu bittiye getirip 'korsan' balkon... 15.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-15T00:19+0300

2023-05-15T00:19+0300

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2023 türkiye seçimleri

sinan oğan

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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Oğan, "Buradan tüm taraflara çağrıda bulunmak istiyorum. Hiç bir taraf seçimleri bir oldu bittiye getirip “korsan” balkon konuşması yapmaya kalkışmasın. Tüm sandıklar açılıp netice net bir şekilde ortaya konmalıdır. Toplumu germeye kimsenin. Hakkı yoktur" ifadelerini kullandı.

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2023

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Sputnik Türkiye

sinan oğan