https://sputniknews.com.tr/20230515/sinan-ogan-hicbir-taraf-korsan-balkon-konusmasi-yapmaya-kalkismasin-1071098808.html
Oğan: Hiçbir taraf 'korsan' balkon konuşması yapmaya kalkışmasın
Oğan: Hiçbir taraf 'korsan' balkon konuşması yapmaya kalkışmasın
ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, diğer cumhurbaşkanı adaylarına seslenerek, "Hiç bir taraf seçimleri bir oldu bittiye getirip 'korsan' balkon... 15.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-15T00:19+0300
2023-05-15T00:19+0300
2023-05-15T00:43+0300
2023 türkiye seçimleri
sinan oğan
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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Oğan, "Buradan tüm taraflara çağrıda bulunmak istiyorum. Hiç bir taraf seçimleri bir oldu bittiye getirip “korsan” balkon konuşması yapmaya kalkışmasın. Tüm sandıklar açılıp netice net bir şekilde ortaya konmalıdır. Toplumu germeye kimsenin. Hakkı yoktur" ifadelerini kullandı.
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sinan oğan
Oğan: Hiçbir taraf 'korsan' balkon konuşması yapmaya kalkışmasın
00:19 15.05.2023 (güncellendi: 00:43 15.05.2023) Abone ol
ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, diğer cumhurbaşkanı adaylarına seslenerek, "Hiç bir taraf seçimleri bir oldu bittiye getirip 'korsan' balkon konuşması yapmaya kalkışmasın" dedi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Oğan, "Buradan tüm taraflara çağrıda bulunmak istiyorum. Hiç bir taraf seçimleri bir oldu bittiye getirip “korsan” balkon konuşması yapmaya kalkışmasın. Tüm sandıklar açılıp netice net bir şekilde ortaya konmalıdır. Toplumu germeye kimsenin. Hakkı yoktur" ifadelerini kullandı.