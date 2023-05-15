https://sputniknews.com.tr/20230515/selvi-kilicdaroglu-kadinlar-ve-cocuklarimiz-icin-basarmaliyiz-1071130607.html
Selvi Kılıçdaroğlu: Kadınlar ve çocuklarımız için başarmalıyız
Selvi Kılıçdaroğlu: Kadınlar ve çocuklarımız için başarmalıyız
14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçiminde kesin olmayan sonuçlar ikinci tura kalırken Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi... 15.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-15T16:49+0300
2023-05-15T16:49+0300
2023-05-15T16:49+0300
politika
selvi kılıçdaroğlu
chp
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Selvi Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları yazdı:“Ülkemiz için, halkımız için umudumuzu diri tutacağız. “Kadınlar ve çocuklarımız için başarmalıyız”
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selvi kılıçdaroğlu, chp
Selvi Kılıçdaroğlu: Kadınlar ve çocuklarımız için başarmalıyız
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14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçiminde kesin olmayan sonuçlar ikinci tura kalırken Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, paylaştığı tweet'te, “Kadınlar ve çocuklarımız için başarmalıyız” dedi.
Selvi Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları yazdı:
“Ülkemiz için, halkımız için umudumuzu diri tutacağız. “Kadınlar ve çocuklarımız için başarmalıyız”