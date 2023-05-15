https://sputniknews.com.tr/20230515/selvi-kilicdaroglu-kadinlar-ve-cocuklarimiz-icin-basarmaliyiz-1071130607.html

Selvi Kılıçdaroğlu: Kadınlar ve çocuklarımız için başarmalıyız

Selvi Kılıçdaroğlu: Kadınlar ve çocuklarımız için başarmalıyız

14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçiminde kesin olmayan sonuçlar ikinci tura kalırken Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi... 15.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-15T16:49+0300

2023-05-15T16:49+0300

2023-05-15T16:49+0300

politika

selvi kılıçdaroğlu

chp

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Selvi Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları yazdı:“Ülkemiz için, halkımız için umudumuzu diri tutacağız. “Kadınlar ve çocuklarımız için başarmalıyız”

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