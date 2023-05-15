https://sputniknews.com.tr/20230515/sahan-gokbakardan-millet-ittifakina-ciktilar-ama-bir-sey-soylemediler-1071105871.html

Şahan Gökbakar'dan Millet İttifakı'na: Çıktılar ama bir şey söylemediler

Şahan Gökbakar'dan Millet İttifakı'na: Çıktılar ama bir şey söylemediler

Oyuncu Şahan Gökbakar, "Çıktılar ama bir şey söylemediler" ifadeleriyle Millet İttifakı liderlerinin yaptığı açıklamayı eleştirdi. 15.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-15T06:46+0300

2023-05-15T06:46+0300

2023-05-15T06:46+0300

2023 türkiye seçimleri

şahan gökbakar

millet ittifakı

eleştiri

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14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nde oy sayımı devam ediyor. Yüzde 99 açılan sandıklardan AA'nın açıkladığı verilere göre cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kalırken, komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar Millet İttifakı liderlerine tepki gösterdi.Twitter paylaşımında Kemal Kılıçdaroğlu'nun ittifak liderlerini de yanına alarak yaptığı açıklamaya atıf yapan Gökbakar "Kimse çıkıp birşey söylemiyor diye yazmıştım.... Çıktılar ama bir şey söylemediler..." ifadelerini kullandı.

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şahan gökbakar, millet ittifakı, eleştiri