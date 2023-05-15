https://sputniknews.com.tr/20230515/sabuncu-elimizde-kilicdaroglunun-yumrugunu-masaya-vurdugu-video-disinda-bir-ikinci-tur-plani-yok--1071145098.html
Sabuncu: Elimizde Kılıçdaroğlu’nun yumruğunu masaya vurduğu video dışında bir ikinci tur planı yok
Sabuncu: Elimizde Kılıçdaroğlu’nun yumruğunu masaya vurduğu video dışında bir ikinci tur planı yok
Gazeteci Murat Sabuncu, "Kılıçdaroğlu’nın son yayınladığı videoda yumruğunu masaya vurduğu gözüküyor. İttifak bileşenlerinden hiç kimse yok etrafta ve seçim... 15.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-15T23:39+0300
2023-05-15T23:39+0300
2023-05-15T23:40+0300
radyo
akşam postasi
seçim
yumruk
kemal kılıçdaroğlu
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Gazeteci Murat Sabuncu, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na seçim sonuçlarını değerlendirdi. Sabuncu’nun açıklamalarından detaylar şöyle:"Kılıçdaroğu ve 6’lı masanın liderlerinin başta iletişim ekibi ve kampanya kadrosunun seçimin ikinci tura kalma ihtimalini neredeyse hiç düşünmediklerini gördüm. Kılıçdaroğlu dün açıklama yaptığında yüzü asıktı. Gece boyunca Mansur Yavaş ve Ekrem İmmaoğlu medyayı bilgilendirdi ama onların da, ‘önde gözüküyoruz, kazanacağız’ denmesi bence yanlış oldu çünkü önden kazanıyoruz deyip sonrasında %3-4 puan geride kalmak ister CHP’nin vermiş olduğu verilerin yanlış olduğu ister aceleci davranma deyin.. Bence hataydı.'14 gün var plan yok'
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Atilla Güner
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Atilla Güner
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
radyo, seçim, yumruk, kemal kılıçdaroğlu
radyo, seçim, yumruk, kemal kılıçdaroğlu
Sabuncu: Elimizde Kılıçdaroğlu’nun yumruğunu masaya vurduğu video dışında bir ikinci tur planı yok
23:39 15.05.2023 (güncellendi: 23:40 15.05.2023) Abone ol
Gazeteci Murat Sabuncu, "Kılıçdaroğlu’nın son yayınladığı videoda yumruğunu masaya vurduğu gözüküyor. İttifak bileşenlerinden hiç kimse yok etrafta ve seçim adına önümüzde 14 gün var. Biz sadece Kılıçdaroğlu’nun eline masaya vurduğu bir video izliyoruz" dedi.
Gazeteci Murat Sabuncu, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na seçim sonuçlarını değerlendirdi.
Sabuncu’nun açıklamalarından detaylar şöyle:
"Kılıçdaroğu ve 6’lı masanın liderlerinin başta iletişim ekibi ve kampanya kadrosunun seçimin ikinci tura kalma ihtimalini neredeyse hiç düşünmediklerini gördüm. Kılıçdaroğlu dün açıklama yaptığında yüzü asıktı. Gece boyunca Mansur Yavaş ve Ekrem İmmaoğlu medyayı bilgilendirdi ama onların da, ‘önde gözüküyoruz, kazanacağız’ denmesi bence yanlış oldu çünkü önden kazanıyoruz deyip sonrasında %3-4 puan geride kalmak ister CHP’nin vermiş olduğu verilerin yanlış olduğu ister aceleci davranma deyin.. Bence hataydı.
'14 gün var plan yok'
Gecenin ilerleyen saatlerinde 6 parti lideriyle birlikte ekrana çıkıp açıklama yapan Kılıçdaroğlu, 6 Mayıs 2019 günü yani seçimlerin iptal edildiği gün İmamoğlu ceketini çıkartıp kolları sıvayıp, ‘seçimlere doğru gideceğiz, haydi’ dediği o motivasyon anını yakalayabilselerdi iyiydi çünkü önümüzde daha 14 gün var. Şu an itibariyle partiler önümüzdeki 14 gün için tam olarak ne yapacaklarını planlamış değiller. Bu olmaz. Kılıçdaroğlu’nun son yayınladığı videoda yumruğunu masaya vurduğu gözüküyor. İttifak bileşenlerinden hiç kimse yok etrafta ve seçim adına önümüzde 14 gün var ve biz sadece Kılıçdaroğlu’nun eline masaya vurduğu bir video izliyoruz. Bu ittifaka 22 milyon oy vermiş bir kitlenin elindeki tek verisi bu. Tam tersi olup sabah saatlerinde bütün liderler bir arada açıklama yapıp önümüzdeki 14 gün ile ilgili hedeflerini söyleselerdi daha iyi olurdu. Bu şu anlamına geliyor, ikinci turla ilgili önlerine bir çalışma metni koymamışlar ki eğer koymuşlarsa ve bizlerin haberi yoksa büyük hayal kırıklığı yaşayan muhalefet seçmenine yanlış yapılıyor demektir."