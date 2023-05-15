Sabuncu: Elimizde Kılıçdaroğlu’nun yumruğunu masaya vurduğu video dışında bir ikinci tur planı yok

Gecenin ilerleyen saatlerinde 6 parti lideriyle birlikte ekrana çıkıp açıklama yapan Kılıçdaroğlu, 6 Mayıs 2019 günü yani seçimlerin iptal edildiği gün İmamoğlu ceketini çıkartıp kolları sıvayıp, ‘seçimlere doğru gideceğiz, haydi’ dediği o motivasyon anını yakalayabilselerdi iyiydi çünkü önümüzde daha 14 gün var. Şu an itibariyle partiler önümüzdeki 14 gün için tam olarak ne yapacaklarını planlamış değiller. Bu olmaz. Kılıçdaroğlu’nun son yayınladığı videoda yumruğunu masaya vurduğu gözüküyor. İttifak bileşenlerinden hiç kimse yok etrafta ve seçim adına önümüzde 14 gün var ve biz sadece Kılıçdaroğlu’nun eline masaya vurduğu bir video izliyoruz. Bu ittifaka 22 milyon oy vermiş bir kitlenin elindeki tek verisi bu. Tam tersi olup sabah saatlerinde bütün liderler bir arada açıklama yapıp önümüzdeki 14 gün ile ilgili hedeflerini söyleselerdi daha iyi olurdu. Bu şu anlamına geliyor, ikinci turla ilgili önlerine bir çalışma metni koymamışlar ki eğer koymuşlarsa ve bizlerin haberi yoksa büyük hayal kırıklığı yaşayan muhalefet seçmenine yanlış yapılıyor demektir."