https://sputniknews.com.tr/20230515/rusya-bati-ukraynaya-silah-pompalayarak-krizin-sorumlulugundan-kendini-kurtarmaya-calisiyor-1071144013.html

Rusya: Batı, Ukrayna’ya silah pompalayarak krizin sorumluluğundan kendini kurtarmaya çalışıyor

Rusya: Batı, Ukrayna’ya silah pompalayarak krizin sorumluluğundan kendini kurtarmaya çalışıyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, Batı’nın Ukrayna’ya silah pompalayarak mevcut krizin sorumluluğundan kendini kurtarmaya çalıştığını belirtti. 15.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-15T23:07+0300

2023-05-15T23:07+0300

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aleksandr gruşko

ukrayna krizi

ukrayna krizi

ukrayna

silah

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko’nun yazılı açıklamasında, “Faşist Kiev rejimine pervasızca silah pompalanması, komşuları birbirine düşürme yönündeki düşüncesiz politikalarıyla birçok ülke ve bölgeyi içine çektikleri krizin sorumluluğundan kurtulmanın tek yolu. Zira böyle bir jeopolitik öngörüsüzlükten vazgeçmek, onlar için hatalarını kabul etmek anlamına gelir, oysa Batı bunu hiçbir şekilde yapmaz” ifadeleri yer aldı.Batı ülkelerinin, 'Kiev rejiminin zaferinin kaçınılmaz olduğu, Rus ekonomisinin yaptırımlar karşısında çöktüğü ve Rusya’nın uluslararası arenada tecrit edildiği' yönündeki iddiaları duymaya artık alışık olduğunu söyleyen Gruşkov, sözlerini şöyle sürdürdü:

ukrayna

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aleksandr gruşko, ukrayna krizi, ukrayna, silah