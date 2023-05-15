https://sputniknews.com.tr/20230515/rusya-bati-ukraynaya-silah-pompalayarak-krizin-sorumlulugundan-kendini-kurtarmaya-calisiyor-1071144013.html
Rusya: Batı, Ukrayna’ya silah pompalayarak krizin sorumluluğundan kendini kurtarmaya çalışıyor
Rusya: Batı, Ukrayna’ya silah pompalayarak krizin sorumluluğundan kendini kurtarmaya çalışıyor
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, Batı’nın Ukrayna’ya silah pompalayarak mevcut krizin sorumluluğundan kendini kurtarmaya çalıştığını belirtti. 15.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-15T23:07+0300
2023-05-15T23:07+0300
2023-05-15T23:08+0300
aleksandr gruşko
ukrayna krizi
ukrayna krizi
ukrayna
silah
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko’nun yazılı açıklamasında, “Faşist Kiev rejimine pervasızca silah pompalanması, komşuları birbirine düşürme yönündeki düşüncesiz politikalarıyla birçok ülke ve bölgeyi içine çektikleri krizin sorumluluğundan kurtulmanın tek yolu. Zira böyle bir jeopolitik öngörüsüzlükten vazgeçmek, onlar için hatalarını kabul etmek anlamına gelir, oysa Batı bunu hiçbir şekilde yapmaz” ifadeleri yer aldı.Batı ülkelerinin, 'Kiev rejiminin zaferinin kaçınılmaz olduğu, Rus ekonomisinin yaptırımlar karşısında çöktüğü ve Rusya’nın uluslararası arenada tecrit edildiği' yönündeki iddiaları duymaya artık alışık olduğunu söyleyen Gruşkov, sözlerini şöyle sürdürdü:
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aleksandr gruşko, ukrayna krizi, ukrayna, silah
aleksandr gruşko, ukrayna krizi, ukrayna, silah
Rusya: Batı, Ukrayna’ya silah pompalayarak krizin sorumluluğundan kendini kurtarmaya çalışıyor
23:07 15.05.2023 (güncellendi: 23:08 15.05.2023) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, Batı’nın Ukrayna’ya silah pompalayarak mevcut krizin sorumluluğundan kendini kurtarmaya çalıştığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko’nun yazılı açıklamasında, “Faşist Kiev rejimine pervasızca silah pompalanması, komşuları birbirine düşürme yönündeki düşüncesiz politikalarıyla birçok ülke ve bölgeyi içine çektikleri krizin sorumluluğundan kurtulmanın tek yolu. Zira böyle bir jeopolitik öngörüsüzlükten vazgeçmek, onlar için hatalarını kabul etmek anlamına gelir, oysa Batı bunu hiçbir şekilde yapmaz” ifadeleri yer aldı.
Batı ülkelerinin, 'Kiev rejiminin zaferinin kaçınılmaz olduğu, Rus ekonomisinin yaptırımlar karşısında çöktüğü ve Rusya’nın uluslararası arenada tecrit edildiği' yönündeki iddiaları duymaya artık alışık olduğunu söyleyen Gruşkov, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Batılı ortaklar dahil dünyada herkes artık bunun hüsnükuruntudan başka bir şey olmadığını anlıyor. Bu türden ‘büyüleri’ sıkça duymamız, Avrupalı siyasi seçkinlerin, gerçekliğin baskısı altında, kendi vatandaşlarına yönelik ajitasyon telkinlerinden, bölgesel ve uluslararası güvenliğin temellerini yıkma yönünde benimsedikleri çatışmacı rotanın doğruluğuna kendilerini ikna etmeye yöneldiklerini ortaya koyuyor.”