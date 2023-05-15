https://sputniknews.com.tr/20230515/rasim-ozan-kutahyali-iktidar-tarafi-cool-duruyor-1071105788.html
Rasim Ozan Kütahyalı: İktidar tarafı cool duruyor
Rasim Ozan Kütahyalı: İktidar tarafı cool duruyor
Rasim Ozan Kütahyalı, seçim sonuçlarının açıklanma sürecinde "İktidar tarafı cool duruyor" açıklamasında bulundu. 15.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-15T06:42+0300
2023-05-15T06:42+0300
2023-05-15T06:42+0300
2023 türkiye seçimleri
rasim ozan kütahyalı
buket aydın
seçimler
genel seçimler
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Buket Aydın'ın programına katılan Rasim Ozan Kütahyalı, "İktidar tarafı cool duruyor. Ekrem İmamoğlu çok telaşlı. Mansur Yavaş da İmamoğlu'nun yancısı gibi. Yüzde 49 Kılıçdaroğlu, yüzde 45 Erdoğan nasıl oluyor? O zaman Anadolu Ajansı da sahte veri açıklıyor" açıklamasında bulundu.
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rasim ozan kütahyalı, buket aydın, seçimler, genel seçimler
rasim ozan kütahyalı, buket aydın, seçimler, genel seçimler
Rasim Ozan Kütahyalı: İktidar tarafı cool duruyor
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Rasim Ozan Kütahyalı, seçim sonuçlarının açıklanma sürecinde "İktidar tarafı cool duruyor" açıklamasında bulundu.
Buket Aydın'ın programına katılan Rasim Ozan Kütahyalı, "İktidar tarafı cool duruyor. Ekrem İmamoğlu çok telaşlı. Mansur Yavaş da İmamoğlu'nun yancısı gibi. Yüzde 49 Kılıçdaroğlu, yüzde 45 Erdoğan nasıl oluyor? O zaman Anadolu Ajansı da sahte veri açıklıyor" açıklamasında bulundu.