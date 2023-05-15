https://sputniknews.com.tr/20230515/rasim-ozan-kutahyali-iktidar-tarafi-cool-duruyor-1071105788.html

Rasim Ozan Kütahyalı: İktidar tarafı cool duruyor

Rasim Ozan Kütahyalı: İktidar tarafı cool duruyor

Rasim Ozan Kütahyalı, seçim sonuçlarının açıklanma sürecinde "İktidar tarafı cool duruyor" açıklamasında bulundu. 15.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-15T06:42+0300

2023-05-15T06:42+0300

2023-05-15T06:42+0300

2023 türkiye seçimleri

rasim ozan kütahyalı

buket aydın

seçimler

genel seçimler

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Buket Aydın'ın programına katılan Rasim Ozan Kütahyalı, "İktidar tarafı cool duruyor. Ekrem İmamoğlu çok telaşlı. Mansur Yavaş da İmamoğlu'nun yancısı gibi. Yüzde 49 Kılıçdaroğlu, yüzde 45 Erdoğan nasıl oluyor? O zaman Anadolu Ajansı da sahte veri açıklıyor" açıklamasında bulundu.

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2023

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Sputnik Türkiye

rasim ozan kütahyalı, buket aydın, seçimler, genel seçimler