Putin'den yeni kararname: Özel askeri harekatta 1 yıl görev yapan yabancılar vatandaşlık alabilecek
18:57 15.05.2023 (güncellendi: 18:58 15.05.2023)
© Sputnik / Михаил Климентьев/
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, özel askeri harekatın devam ettiği dönemde Rusya ordusuyla 1 yıllık profesyonel sözleşme imzalayan yabancılara vatandaşlık verilmesine karar verdi.
Rusya lideri Putin'in imzaladığı karara göre özel askeri harekat sırasında profesyonel sözleşme imzalayarak Rusya ordusunda en az 1 yıl görev yapan yabancı ülke vatandaşları, onların eş ve çocukları Rusya vatandaşlığı alabilecek.
Orduda görev yaparak Rusya vatandaşlığı alma hakkı kazanan yabancılar, Rusya İçişleri Bakanlığı'nın herhangi bir kurumuna dilekçe vererek vatandaşlık elde edebilecek.
Putin'in Eylül 2022'de imzaladığı kararnameye göre 5 yıllık sözleşme imzalayan, çatışmalarda en az 6 ay görev alıp bu sırada yaralanan ve görevine devam edemeyecek olan yabancılar ile onların aile bireyleri Rusya vatandaşlığına hak kazanabiliyordu.
Putin, imzaladığı yeni kararnameyle yabancıların vatandaşlık alma hakkı için yerine getirmesi gereken prosedürü kolaylaştırdı.
Orduda görev yaparak Rusya vatandaşlığı alma hakkı kazanan yabancılar, Rusya İçişleri Bakanlığı'nın herhangi bir kurumuna dilekçe vererek vatandaşlık elde edebilecek.
Putin'in Eylül 2022'de imzaladığı kararnameye göre 5 yıllık sözleşme imzalayan, çatışmalarda en az 6 ay görev alıp bu sırada yaralanan ve görevine devam edemeyecek olan yabancılar ile onların aile bireyleri Rusya vatandaşlığına hak kazanabiliyordu.
Putin, imzaladığı yeni kararnameyle yabancıların vatandaşlık alma hakkı için yerine getirmesi gereken prosedürü kolaylaştırdı.