https://sputniknews.com.tr/20230515/prof-yilmaz-son-2-3-aydir-butcede-isler-yolunda-gitmiyor-1071134259.html
Prof. Yılmaz: Son 2-3 aydır bütçede işler yolunda gitmiyor
Prof. Yılmaz: Son 2-3 aydır bütçede işler yolunda gitmiyor
Radyo Sputnik’te yayınlanan Meliha Okur’la Anlat Bana programına konuk olan Borsatek Genel Yayın Yönetmeni Kenan Sözbir ve Atılım Üniversitesi Öğretim üyesi... 15.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-15T18:19+0300
2023-05-15T18:19+0300
2023-05-15T18:19+0300
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Seçim sonuçları ile anketlerden elde edilen veriler arasında büyük fark oluşan kimi kamuoyu araştırma şirketlerinin yapay zeka teknolojisini neden etkin bir şekilde kullanamadığı sorusuna yanıt arayarak sözlerine başlayan Borsatek Genel Yayın Yönetmeni Kenan Sözbir, söz konusu firmalar için, “Sanırım sahada bazı problemleri var. Mesela biz seçim gecesi Anadolu Ajansı’nın 2018 verilerini baz alarak güvenilirlik üzerinden simülasyon çalışması yaptık ve seçimin sonucunu yüzde 48’e yüzde 46 biteceğini öngördük ve öyle de çıktı” ifadelerini kullandı.Seçim sonrası piyasaların verdiği tepkiye de değinen Sözbir devamında şunları söyledi:Prof. Yılmaz: Son 2-3 aydır bütçede işler yolunda gitmiyorAtılım Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Hakkı Hakan Yılmaz ise seçimin maliyetini ele aldı. Nisan sonu bütçe sonuçlarının açıklandığını hatırlatan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:
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MIA „Rosiya Segodnya“
Meliha Okur
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radyo, ekonomi, seçim, bütçe
radyo, ekonomi, seçim, bütçe
Prof. Yılmaz: Son 2-3 aydır bütçede işler yolunda gitmiyor
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Radyo Sputnik’te yayınlanan Meliha Okur’la Anlat Bana programına konuk olan Borsatek Genel Yayın Yönetmeni Kenan Sözbir ve Atılım Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Hakkı Hakan Yılmaz, 14 Mayıs seçimleri sonrası ekonomide piyasaların verdiği tepkiyi ve seçimin bütçeye maliyetini değerlendirdiler.
Seçim sonuçları ile anketlerden elde edilen veriler arasında büyük fark oluşan kimi kamuoyu araştırma şirketlerinin yapay zeka teknolojisini neden etkin bir şekilde kullanamadığı sorusuna yanıt arayarak sözlerine başlayan Borsatek Genel Yayın Yönetmeni Kenan Sözbir, söz konusu firmalar için, “Sanırım sahada bazı problemleri var. Mesela biz seçim gecesi Anadolu Ajansı’nın 2018 verilerini baz alarak güvenilirlik üzerinden simülasyon çalışması yaptık ve seçimin sonucunu yüzde 48’e yüzde 46 biteceğini öngördük ve öyle de çıktı” ifadelerini kullandı.
Seçim sonrası piyasaların verdiği tepkiye de değinen Sözbir devamında şunları söyledi:
“Piyasalar geçen hafta bazı pozisyonları almıştı. CDS’ler 500’ün altına düşmüş, faizde ise çok fazla hareket yoktu. Sabah saatlerinde seçim sonuçlarının piyasa beklentileri doğrultusunda olmadığı anlaşılınca Borsa kayıpla başladı. Çok büyük dalgalanmaların görülmediği piyasalar artık ikinci turu bekliyor. Bence döviz de ikinci turu bekliyor. Döviz o kadar sıkıştırıldı ki hareket edecek alan bırakılmadı. Bugün yüzde 0,6’lık bir hareket var. Piyasaların 28 mayıstaki seçimi beklediğini düşünüyorum. Gelecek hafta yeniden bir ön pozisyon alma olabilir ama seçime kadar dövizde bir hareketliliğe izin verilmeyecek gibi gözüküyor. Sonucun iki tarafa da açık olduğu gözüküyor. İlk turda siyasilerin birbirlerine sert üsluplarına rağmen çok sakin bir seçim geçirdik, sanırım ikinci turda da aynısı olacak. Katılım çok yüksek. Ama 7 milyon kişi sandığı gitmemiş. Sinan Oğan ve Muharrem İnce’ye verilen oylar ile beraber ortada önemli bir değere sahip 10 milyonluk oy var.”
Prof. Yılmaz: Son 2-3 aydır bütçede işler yolunda gitmiyor
Atılım Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Hakkı Hakan Yılmaz ise seçimin maliyetini ele aldı. Nisan sonu bütçe sonuçlarının açıklandığını hatırlatan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:
“Son 2-3 aydır bütçede işler yolunda gitmiyor. Bozulmanın derinleşmeye başladığını görüyorsunuz. Geçen yıl 19 milyar TL seviyelerinde çıkarak bütçe şu anda 382 milyar TL açık veriyor. Faiz dışı denge ve cari bütçe dengesi çok önemli. Bu iki dengede de işler yolunda gitmiyor. Mayıs ayındaki Kurumlar vergisi performansını bekliyoruz. Eğer iyi gelmezse, bütçe dikiş tutmayacak diyebiliriz. Seçime gelirsek; ekonomide hem depremden kaynaklanan bir baskı var, hem de seçim taahhütleri var. EYT’nin de kısmı bir baskısı var. Bu ilave borçlanma ihtiyacı demektir. Finansman arayışı yoğun bir şekilde devam edecek demektir. Seçimin mali yapıda yarattığı bozulma ve ikincisi deprem kritik bir konuyu gözler önüne seriyor. İçeride bütçede böyle bir açık yaşanırken, maalesef deprem artı seçim nedeniyle ağırlıklı olarak dış finansman ihtiyacı hissedilecektir. Eğer kaynak girişinde yavaşlama olursa daha kritik finansal sorunlara yol açabilir.”