Prof. Yılmaz: Son 2-3 aydır bütçede işler yolunda gitmiyor

“Piyasalar geçen hafta bazı pozisyonları almıştı. CDS’ler 500’ün altına düşmüş, faizde ise çok fazla hareket yoktu. Sabah saatlerinde seçim sonuçlarının piyasa beklentileri doğrultusunda olmadığı anlaşılınca Borsa kayıpla başladı. Çok büyük dalgalanmaların görülmediği piyasalar artık ikinci turu bekliyor. Bence döviz de ikinci turu bekliyor. Döviz o kadar sıkıştırıldı ki hareket edecek alan bırakılmadı. Bugün yüzde 0,6’lık bir hareket var. Piyasaların 28 mayıstaki seçimi beklediğini düşünüyorum. Gelecek hafta yeniden bir ön pozisyon alma olabilir ama seçime kadar dövizde bir hareketliliğe izin verilmeyecek gibi gözüküyor. Sonucun iki tarafa da açık olduğu gözüküyor. İlk turda siyasilerin birbirlerine sert üsluplarına rağmen çok sakin bir seçim geçirdik, sanırım ikinci turda da aynısı olacak. Katılım çok yüksek. Ama 7 milyon kişi sandığı gitmemiş. Sinan Oğan ve Muharrem İnce’ye verilen oylar ile beraber ortada önemli bir değere sahip 10 milyonluk oy var.”