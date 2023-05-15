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Prof. Aslanoğlu: Döviz kurlarında yeni bir dengelenmeye ihtiyaç var
Prof. Aslanoğlu: Döviz kurlarında yeni bir dengelenmeye ihtiyaç var
Türkiye 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine giderken sandıklardan gelen oylar yüksek oranda belli olmaya başladı. Prof. Dr. Erhan... 15.05.2023, Sputnik Türkiye
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Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programına konuk olarak katılan Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinden gelen sonuçların piyasalara olası etkilerini şöyle anlattı:‘Dövizin yukarı hareketliliği borsanın aşırı düşmesini engeller’Piyasalardaki en kritik noktanın borsadaki hareketliliğin olduğunu vurgulayan Prof. Erhan Aslanoğlu, piyasanın mevcut ekonomik kurgu planını sorgulayacağını ifade ederek cümlelerini şöyle sürdürdü:
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radyo, ekonomi, dolar, borsa, döviz
radyo, ekonomi, dolar, borsa, döviz

Prof. Aslanoğlu: Döviz kurlarında yeni bir dengelenmeye ihtiyaç var

23:50 15.05.2023
© SputnikAli Çağatay ile Seyir Hali
Ali Çağatay ile Seyir Hali - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2023
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Türkiye 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine giderken sandıklardan gelen oylar yüksek oranda belli olmaya başladı. Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu seçim sonuçlarının piyasalara olası etkilerini anlatarak, “Hangi ittifak kazanırsa kazansın döviz kurlarında yeni bir dengelenmeye ihtiyaç var” dedi.
Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programına konuk olarak katılan Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinden gelen sonuçların piyasalara olası etkilerini şöyle anlattı:
“Mevcut ekonomik politika kurgusunda yapının zorlandığını, enflasyon ve bütçe açığı gibi sorunlarla mücadele ettiğini biliyoruz. Seçim öncesi Cumhur İttifakı temel ekonomi politikalarını sürdüreceklerini ifade etseler de bunun tersine yönelik bazı sinyaller de verdiler. Hangi ittifak kazanırsa kazansın döviz kurlarında yeni bir dengelenmeye ihtiyaç var çünkü gerek ihracat gerekse dış dengenin sürdürülebilir noktaya gelmesi gerekli. Eğer seçimler yinelenirse önümüzdeki 15 günlük süreçte yine kurlarla çok bir hareketlik olmaz ama sonrası için yukarı hareketli muhtemeldir.”

‘Dövizin yukarı hareketliliği borsanın aşırı düşmesini engeller’

Piyasalardaki en kritik noktanın borsadaki hareketliliğin olduğunu vurgulayan Prof. Erhan Aslanoğlu, piyasanın mevcut ekonomik kurgu planını sorgulayacağını ifade ederek cümlelerini şöyle sürdürdü:
“Borsa tarafına bakınca sermaye piyasasında en kritik nokta zaten orası. Borsanın çok zorlandığını biliyorduk ve önümüzdeki süreçte ekonomik kurgu planında bir değişiklik olup olmayacağı sorgulanacak. Fakat dövizin yukarı doğru hareketliliğini görürsek bu hareket borsanın aşırı düşmesi engelleyecektir.”
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