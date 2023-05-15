Prof. Aslanoğlu: Döviz kurlarında yeni bir dengelenmeye ihtiyaç var

“Mevcut ekonomik politika kurgusunda yapının zorlandığını, enflasyon ve bütçe açığı gibi sorunlarla mücadele ettiğini biliyoruz. Seçim öncesi Cumhur İttifakı temel ekonomi politikalarını sürdüreceklerini ifade etseler de bunun tersine yönelik bazı sinyaller de verdiler. Hangi ittifak kazanırsa kazansın döviz kurlarında yeni bir dengelenmeye ihtiyaç var çünkü gerek ihracat gerekse dış dengenin sürdürülebilir noktaya gelmesi gerekli. Eğer seçimler yinelenirse önümüzdeki 15 günlük süreçte yine kurlarla çok bir hareketlik olmaz ama sonrası için yukarı hareketli muhtemeldir.”