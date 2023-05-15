https://sputniknews.com.tr/20230515/pasinyan-rusyayla-isbirligi-nedeniyle-ulkemize-yaptirim-uygulanmasindan-cekiniyoruz-1071140878.html

Paşinyan: Rusya’yla işbirliği nedeniyle ülkemize yaptırım uygulanmasından çekiniyoruz

Paşinyan: Rusya’yla işbirliği nedeniyle ülkemize yaptırım uygulanmasından çekiniyoruz

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Rusya’yla işbirliği nedeniyle ülkesine yaptırım uygulanma olasılığının olduğunu belirtti. 15.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-15T21:20+0300

2023-05-15T21:20+0300

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dünya

nikol paşinyan

rusya

ermenistan

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Çek dergisi Respekt’e demecinde, “Mümkün olduğunda, Rusya’nın talebini karşılamaktan mutluluk duyuyoruz. Yaptırımlar bizim kırmızı çizgimiz. Rusya’ya şunu çok net bir şekilde söylüyoruz, sizi incitmek istemiyoruz, ancak kendimize yaptırım uygulanmasını da göze alamayız. Burada bir sır yok” ifadelerine yer verdi.Ukrayna’daki olaylar nedeniyle lojistik zincirlerinin bozulduğunu veya hiç çalışmıyor hale geldiğini ve doğrudan Rusya’ya ulaştırılan birçok malın artık üçüncü ülkeler üzerinden götürmek zorunda olduklarını belirten Paşinyan, “Avrasya Ekonomik Birliği üyesiyiz ve Rusya’yla çok yakın ekonomik bağlara sahibiz ve Ermenistan’ın iş dünyası son zamanlarda oluşturulan programlarda yer almayı seviyor” dedi.Paşinyan, ülkesinin yaptırım uygulanan mallar konusunda şeffaf olmaya çalıştığını ve bu konuda Avrupa Birliği, ABD ve Rusya’yla çalıştığını da sözlerine ekledi.

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