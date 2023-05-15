https://sputniknews.com.tr/20230515/pasinyan-rusyayla-isbirligi-nedeniyle-ulkemize-yaptirim-uygulanmasindan-cekiniyoruz-1071140878.html
Paşinyan: Rusya’yla işbirliği nedeniyle ülkemize yaptırım uygulanmasından çekiniyoruz
Paşinyan: Rusya’yla işbirliği nedeniyle ülkemize yaptırım uygulanmasından çekiniyoruz
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Rusya’yla işbirliği nedeniyle ülkesine yaptırım uygulanma olasılığının olduğunu belirtti. 15.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-15T21:20+0300
2023-05-15T21:20+0300
2023-05-15T21:20+0300
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nikol paşinyan
rusya
ermenistan
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Çek dergisi Respekt’e demecinde, “Mümkün olduğunda, Rusya’nın talebini karşılamaktan mutluluk duyuyoruz. Yaptırımlar bizim kırmızı çizgimiz. Rusya’ya şunu çok net bir şekilde söylüyoruz, sizi incitmek istemiyoruz, ancak kendimize yaptırım uygulanmasını da göze alamayız. Burada bir sır yok” ifadelerine yer verdi.Ukrayna’daki olaylar nedeniyle lojistik zincirlerinin bozulduğunu veya hiç çalışmıyor hale geldiğini ve doğrudan Rusya’ya ulaştırılan birçok malın artık üçüncü ülkeler üzerinden götürmek zorunda olduklarını belirten Paşinyan, “Avrasya Ekonomik Birliği üyesiyiz ve Rusya’yla çok yakın ekonomik bağlara sahibiz ve Ermenistan’ın iş dünyası son zamanlarda oluşturulan programlarda yer almayı seviyor” dedi.Paşinyan, ülkesinin yaptırım uygulanan mallar konusunda şeffaf olmaya çalıştığını ve bu konuda Avrupa Birliği, ABD ve Rusya’yla çalıştığını da sözlerine ekledi.
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nikol paşinyan, rusya, ermenistan
nikol paşinyan, rusya, ermenistan
Paşinyan: Rusya’yla işbirliği nedeniyle ülkemize yaptırım uygulanmasından çekiniyoruz
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Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Rusya’yla işbirliği nedeniyle ülkesine yaptırım uygulanma olasılığının olduğunu belirtti.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Çek dergisi Respekt’e demecinde, “Mümkün olduğunda, Rusya’nın talebini karşılamaktan mutluluk duyuyoruz. Yaptırımlar bizim kırmızı çizgimiz. Rusya’ya şunu çok net bir şekilde söylüyoruz, sizi incitmek istemiyoruz, ancak kendimize yaptırım uygulanmasını da göze alamayız. Burada bir sır yok” ifadelerine yer verdi.
Ukrayna’daki olaylar nedeniyle lojistik zincirlerinin bozulduğunu veya hiç çalışmıyor hale geldiğini ve doğrudan Rusya’ya ulaştırılan birçok malın artık üçüncü ülkeler üzerinden götürmek zorunda olduklarını belirten Paşinyan, “Avrasya Ekonomik Birliği üyesiyiz ve Rusya’yla çok yakın ekonomik bağlara sahibiz ve Ermenistan’ın iş dünyası son zamanlarda oluşturulan programlarda yer almayı seviyor” dedi.
Paşinyan, ülkesinin yaptırım uygulanan mallar konusunda şeffaf olmaya çalıştığını ve bu konuda Avrupa Birliği, ABD ve Rusya’yla çalıştığını da sözlerine ekledi.