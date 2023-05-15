https://sputniknews.com.tr/20230515/omer-celik-onumuzdeki-donemde-ayni-siyasi-degerlerle-kampanyalarimizi-yurutecegiz-1071141590.html
AK Parti Sözcüsü Çelik: Önümüzdeki dönemde aynı siyasi değerlerle kampanyalarımızı yürüteceğiz
AK Parti Sözcüsü Çelik: Önümüzdeki dönemde aynı siyasi değerlerle kampanyalarımızı yürüteceğiz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Seçimlerin 2. turuyla ilgili değerlendirmemizi yaptık. Önümüzdeki dönemde aynı siyasi değerlerle kampanyamızı yürüteceğiz" dedi. 15.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-15T21:47+0300
2023-05-15T21:47+0300
2023-05-15T22:04+0300
ömer çelik
2023 türkiye seçimleri
kemal kılıçdaroğlu
chp
seçim
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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:
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ömer çelik, kemal kılıçdaroğlu, chp, seçim
ömer çelik, kemal kılıçdaroğlu, chp, seçim
AK Parti Sözcüsü Çelik: Önümüzdeki dönemde aynı siyasi değerlerle kampanyalarımızı yürüteceğiz
21:47 15.05.2023 (güncellendi: 22:04 15.05.2023) Abone ol
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Seçimlerin 2. turuyla ilgili değerlendirmemizi yaptık. Önümüzdeki dönemde aynı siyasi değerlerle kampanyamızı yürüteceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:
"Cumhurbaşkanımız seçimi açık ara önde bitirdi. Muhalefet bütün antidemokratik refleksleri sergiledi. Bir CHP klasiği önümüze getirildi. Dün ekranlara çıktılar, AA verileri, partimizdeki verilerin manipülasyon olduğunu ifade ettiler.
Dün manipülasyon yapılan tek yer İmamoğlu ve Yavaş’ın açıklamalarıdır. Milletimize karşı yalan beyanda bulunmuşlardır ve bunun karşısında milletimize karşı özür borçlulardır.
Konuşurken '13. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu' adına konuşuyoruz dediler. Seçim bitmemiş, Cumhurbaşkanının kim olduğunu ilan etmeye çalışıyorlar.
Kampanya sürecinin başladığı günden bugüne kadar iki tane sembol ortaya çıktı. Bir tanesi karşımızdaki ittifakın genel başkanlarından biri kampanya sürecini sağa sola mermi kovanı atarak başlatmıştı. Bugün de yine bu ittifakın genel başkanlarından birisi ve adayları masa yumruklayarak süreci sürdürmeye çalıştı.