AK Parti Sözcüsü Çelik: Önümüzdeki dönemde aynı siyasi değerlerle kampanyalarımızı yürüteceğiz

Dün manipülasyon yapılan tek yer İmamoğlu ve Yavaş’ın açıklamalarıdır. Milletimize karşı yalan beyanda bulunmuşlardır ve bunun karşısında milletimize karşı özür borçlulardır.

Kampanya sürecinin başladığı günden bugüne kadar iki tane sembol ortaya çıktı. Bir tanesi karşımızdaki ittifakın genel başkanlarından biri kampanya sürecini sağa sola mermi kovanı atarak başlatmıştı. Bugün de yine bu ittifakın genel başkanlarından birisi ve adayları masa yumruklayarak süreci sürdürmeye çalıştı.