https://sputniknews.com.tr/20230515/nebenzya-tahil-anlasmasinin-rusyayla-ilgili-bolumunun-uygulanmasinda-hicbir-ilerleme-yok-1071138877.html

Nebenzya: Tahıl anlaşmasının Rusya'yla ilgili bölümünün uygulanmasında hiçbir ilerleme yok

Nebenzya: Tahıl anlaşmasının Rusya'yla ilgili bölümünün uygulanmasında hiçbir ilerleme yok

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, tahıl anlaşmasının Rusya'yla ilgili bölümünün uygulanmasında hiçbir ilerleme görmediklerini söyledi. 15.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-15T19:36+0300

2023-05-15T19:36+0300

2023-05-15T19:36+0300

ukrayna krizi

ukrayna krizi

ukrayna

vasiliy nebenzya

tahıl

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BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Nebenzya, Batı'nın yaptırımlarının Rus tarım ürünleri tedarikini engellemeye devam ettiğini ve yaptırımların yumuşatılması konusunda umutlu olmadıklarını kaydetti.Rus tarım ürünlerinin ihracatı alanında hizmet veren Rosselhozbank'ın SWIFT'ten ihraç edildiğini anımsatan Nebenzya, ABD ve AB'nin 'cömertçe' önerdiği tek seferlik işlemleri sorunun çözümü olarak önermesinin gülünç olduğunu belirtti.'Karnı tok Batı, Ukrayna'nın tarımsal rezervlerini tüketiyor'4 Mayıs itibarıyla tahıl anlaşması kapsamında açılan insani koridor üzerinden sevk edilen tüm ürünlerin yüzde 40'ının AB ülkelerine gittiğinin altını çizen Nebenzya, en yoksul ürünlerin bunların yüzde 3'ünü dahi alamadığını vurguladı.Anlaşmanın üçüncü döneminin başladığı 18 Mart tarihinden itibaren Afrika ülkelerine sevkiyatın İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde görev yapan Rus ekip sayesinde yüzde 54 arttığını belirten Nebenzya, Rusya'nın Afrika kıtasına gönderilecek gemilerin başvurularının öncelikli olarak ele alınması için tek başına mücadele ettiğini söyledi.Rus diplomat, karnı tok Batılı ülkelerin Ukrayna'nın tarımsal rezervlerini tükettiği mesajını verdi.

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ukrayna krizi, ukrayna, vasiliy nebenzya, tahıl