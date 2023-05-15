https://sputniknews.com.tr/20230515/myanmarda-mocha-kasirgasinda-5-kisi-oldu-1071129236.html

Myanmar’da Mocha Kasırgası'nda 5 kişi öldü

Myanmar’da Mocha Kasırgası'nda 5 kişi öldü

Myanmar’da etkili olan Mocha Kasırgası'nda 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. 15.05.2023, Sputnik Türkiye

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dünya

kasırga

eyalet

sel

video

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Myanmar ve Bangladeş’in kıyı kesimlerini dün Mocha Kasırgası vurdu. İki ülkede kurtarma ekipleri, şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde mahsur kalanları tahliye etmeye devam ediyor. Deniz seviyesinin yükselmesinin ardından mahsur kalan en az bin kişinin kurtarıldığı Myanmar’da Arakan eyaletinin başkenti Sittwe'de 700 kişinin yaralandığı ifade edildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, ülkede kasırganın etkili olduğu bölgelerde en az 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Sel sularının 1.5 metreye ulaştığı 10’dan fazla bölgede insanların çatılara ve yüksek katlara çıkarak yardım beklediği öğrenildi. Kasırga nedeniyle elektrik ve telefon hatlarında hasar meydana gelirken, evlerin çatıları uçtu. Ekipler, barınma noktalarında yeterli yiyecek olmadığı gerekçesiyle yardım çağrısında bulundu.

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Myanmar’da Mocha Kasırgası'nda 5 kişi öldü Myanmar’da Mocha Kasırgası'nda 5 kişi öldü 2023-05-15T16:17+0300 true PT1M35S

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kasırga, eyalet, sel, video, видео