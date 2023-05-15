https://sputniknews.com.tr/20230515/myanmarda-mocha-kasirgasinda-5-kisi-oldu-1071129236.html
Myanmar’da Mocha Kasırgası'nda 5 kişi öldü
Myanmar’da Mocha Kasırgası'nda 5 kişi öldü
Myanmar’da etkili olan Mocha Kasırgası'nda 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. 15.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-15T16:17+0300
2023-05-15T16:17+0300
2023-05-15T16:17+0300
dünya
kasırga
eyalet
sel
video
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0f/1071128949_0:14:1318:755_1920x0_80_0_0_8780b0e3d77a8d610a963e3d69e12565.png
Myanmar ve Bangladeş’in kıyı kesimlerini dün Mocha Kasırgası vurdu. İki ülkede kurtarma ekipleri, şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde mahsur kalanları tahliye etmeye devam ediyor. Deniz seviyesinin yükselmesinin ardından mahsur kalan en az bin kişinin kurtarıldığı Myanmar’da Arakan eyaletinin başkenti Sittwe'de 700 kişinin yaralandığı ifade edildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, ülkede kasırganın etkili olduğu bölgelerde en az 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Sel sularının 1.5 metreye ulaştığı 10’dan fazla bölgede insanların çatılara ve yüksek katlara çıkarak yardım beklediği öğrenildi. Kasırga nedeniyle elektrik ve telefon hatlarında hasar meydana gelirken, evlerin çatıları uçtu. Ekipler, barınma noktalarında yeterli yiyecek olmadığı gerekçesiyle yardım çağrısında bulundu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0f/1071128949_147:0:1171:768_1920x0_80_0_0_76be58ef66eb6a6edd663516818468a7.png
Myanmar’da Mocha Kasırgası'nda 5 kişi öldü
Myanmar’da Mocha Kasırgası'nda 5 kişi öldü
2023-05-15T16:17+0300
true
PT1M35S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kasırga, eyalet, sel, video, видео
kasırga, eyalet, sel, video, видео
Myanmar’da Mocha Kasırgası'nda 5 kişi öldü
Abone ol
Myanmar’da etkili olan Mocha Kasırgası'nda 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Myanmar ve Bangladeş’in kıyı kesimlerini dün Mocha Kasırgası vurdu. İki ülkede kurtarma ekipleri, şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde mahsur kalanları tahliye etmeye devam ediyor. Deniz seviyesinin yükselmesinin ardından mahsur kalan en az bin kişinin kurtarıldığı Myanmar’da Arakan eyaletinin başkenti Sittwe'de 700 kişinin yaralandığı ifade edildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, ülkede kasırganın etkili olduğu bölgelerde en az 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Sel sularının 1.5 metreye ulaştığı 10’dan fazla bölgede insanların çatılara ve yüksek katlara çıkarak yardım beklediği öğrenildi. Kasırga nedeniyle elektrik ve telefon hatlarında hasar meydana gelirken, evlerin çatıları uçtu. Ekipler, barınma noktalarında yeterli yiyecek olmadığı gerekçesiyle yardım çağrısında bulundu.