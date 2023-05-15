https://sputniknews.com.tr/20230515/muharrem-inceden-secim-sonrasi-ilk-paylasim-kendinizi-uzmeyin-asla-umutsuzluga-kapilmayin-1071140654.html

Muharrem İnce'den seçim sonrası ilk paylaşım: Kendinizi üzmeyin, asla umutsuzluğa kapılmayın

Muharrem İnce'den seçim sonrası ilk paylaşım: Kendinizi üzmeyin, asla umutsuzluğa kapılmayın

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, seçimin ikinci tura kalmasının ardından, "Kendinizi üzmeyin, asla umutsuzluğa kapılmayın" dedi. 15.05.2023, Sputnik Türkiye

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muharrem ince

seçim

memleket partisi

2023 türkiye seçimleri

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Seçimlere üç gün kala cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, sosyal medya hesabından ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası ilk açıklamasını yaptı.İnce'nin paylaşımı şöyle:"Gençler, evlatlarım, biz 'Umutsuz durumlar yoktur. Umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim.' diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan gidenleriz. Kendinizi üzmeyin, asla umutsuzluğa kapılmayın. Umut her zaman vardır."

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muharrem ince, seçim, memleket partisi