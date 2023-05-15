https://sputniknews.com.tr/20230515/muharrem-inceden-secim-sonrasi-ilk-paylasim-kendinizi-uzmeyin-asla-umutsuzluga-kapilmayin-1071140654.html
Muharrem İnce'den seçim sonrası ilk paylaşım: Kendinizi üzmeyin, asla umutsuzluğa kapılmayın
Muharrem İnce'den seçim sonrası ilk paylaşım: Kendinizi üzmeyin, asla umutsuzluğa kapılmayın
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, seçimin ikinci tura kalmasının ardından, "Kendinizi üzmeyin, asla umutsuzluğa kapılmayın" dedi. 15.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-15T21:11+0300
2023-05-15T21:11+0300
2023-05-15T21:11+0300
muharrem ince
seçim
memleket partisi
2023 türkiye seçimleri
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Seçimlere üç gün kala cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, sosyal medya hesabından ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası ilk açıklamasını yaptı.İnce'nin paylaşımı şöyle:"Gençler, evlatlarım, biz 'Umutsuz durumlar yoktur. Umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim.' diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan gidenleriz. Kendinizi üzmeyin, asla umutsuzluğa kapılmayın. Umut her zaman vardır."
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muharrem ince, seçim, memleket partisi
muharrem ince, seçim, memleket partisi
Muharrem İnce'den seçim sonrası ilk paylaşım: Kendinizi üzmeyin, asla umutsuzluğa kapılmayın
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, seçimin ikinci tura kalmasının ardından, "Kendinizi üzmeyin, asla umutsuzluğa kapılmayın" dedi.
Seçimlere üç gün kala cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, sosyal medya hesabından ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası ilk açıklamasını yaptı.
İnce'nin paylaşımı şöyle:
"Gençler, evlatlarım, biz 'Umutsuz durumlar yoktur. Umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim.' diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan gidenleriz. Kendinizi üzmeyin, asla umutsuzluğa kapılmayın. Umut her zaman vardır."