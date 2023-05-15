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Milletvekili seçilemeyen ünlü isimler
Milletvekili seçilemeyen ünlü isimler
Dün gerçekleşen 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde pek çok ünlü isim de milletvekili adayı oldu. Bu isimlerden bazıları, partileri yeterli oy oranına... 15.05.2023, Sputnik Türkiye
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Mehmet Aslantuğ milletvekili seçildi mi? Türkiye İşçi Partisi (TİP) kaç vekil çıkardı? Hangi ünlüler seçilemedi?
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seçim, milletvekili, irfan değirmenci, barış atay, fotoğraf, gökhan zan, фото, mehmet aslantuğ, türkiye işçi partisi (tip)
seçim, milletvekili, irfan değirmenci, barış atay, fotoğraf, gökhan zan, фото, mehmet aslantuğ, türkiye işçi partisi (tip)

Milletvekili seçilemeyen ünlü isimler

11:06 15.05.2023 (güncellendi: 11:35 15.05.2023)
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Dün gerçekleşen 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde pek çok ünlü isim de milletvekili adayı oldu. Bu isimlerden bazıları, partileri yeterli oy oranına ulaşamadığı için Meclis'e giremedi.
Mehmet Aslantuğ milletvekili seçildi mi? Türkiye İşçi Partisi (TİP) kaç vekil çıkardı? Hangi ünlüler seçilemedi?
© AATürkiye İşçi Partisi'nden milletvekili adayı olan sunucu ve gazeteci İrfan Değirmenci
Milletvekili seçilemeyen ünlü isimler - Sputnik Türkiye
1/8
© AA
Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili adayı olan sunucu ve gazeteci İrfan Değirmenci
© Twitter / GokhanZanResmiİYİ Parti Hatay Milletvekili adayı Gökhan Zan
Milletvekili seçilemeyen ünlü isimler - Sputnik Türkiye
2/8
© Twitter / GokhanZanResmi
İYİ Parti Hatay Milletvekili adayı Gökhan Zan
© Twitter/ STAR TVTürkiye İşçi Partisi'nden Muğla Milletvekili adayı oyuncu Mehmet Aslantuğ
Milletvekili seçilemeyen ünlü isimler - Sputnik Türkiye
3/8
© Twitter/ STAR TV
Türkiye İşçi Partisi'nden Muğla Milletvekili adayı oyuncu Mehmet Aslantuğ
© Instagram/serhatsuhaozcanTürkiye İşçi Partisi'nin Balıkesr'den aday gösterdiği oyuncu Serhat Özcan
Milletvekili seçilemeyen ünlü isimler - Sputnik Türkiye
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© Instagram/serhatsuhaozcan
Türkiye İşçi Partisi'nin Balıkesr'den aday gösterdiği oyuncu Serhat Özcan
© AAYeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili adayı Davut Güloğlu
Milletvekili seçilemeyen ünlü isimler - Sputnik Türkiye
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© AA
Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili adayı Davut Güloğlu
© YouTube / 196SekizİYİ Parti Elazığ Milletvekili adayı Faik Öztürk
Milletvekili seçilemeyen ünlü isimler - Sputnik Türkiye
6/8
© YouTube / 196Sekiz
İYİ Parti Elazığ Milletvekili adayı Faik Öztürk
© AATİP Antalya Milletvekili adayı Barış Atay
Milletvekili seçilemeyen ünlü isimler - Sputnik Türkiye
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© AA
TİP Antalya Milletvekili adayı Barış Atay
© Twitter/Kerem Fırtına Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili adayı oyuncu Kerem Fırtına
Milletvekili seçilemeyen ünlü isimler - Sputnik Türkiye
8/8
© Twitter/Kerem Fırtına
Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili adayı oyuncu Kerem Fırtına
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