Milletvekili seçilemeyen ünlü isimler
11:06 15.05.2023 (güncellendi: 11:35 15.05.2023)
Dün gerçekleşen 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde pek çok ünlü isim de milletvekili adayı oldu. Bu isimlerden bazıları, partileri yeterli oy oranına ulaşamadığı için Meclis'e giremedi.
Mehmet Aslantuğ milletvekili seçildi mi? Türkiye İşçi Partisi (TİP) kaç vekil çıkardı? Hangi ünlüler seçilemedi?
© AATürkiye İşçi Partisi'nden milletvekili adayı olan sunucu ve gazeteci İrfan Değirmenci
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© AA
Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili adayı olan sunucu ve gazeteci İrfan Değirmenci
© Twitter / GokhanZanResmiİYİ Parti Hatay Milletvekili adayı Gökhan Zan
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© Twitter / GokhanZanResmi
İYİ Parti Hatay Milletvekili adayı Gökhan Zan
© Twitter/ STAR TVTürkiye İşçi Partisi'nden Muğla Milletvekili adayı oyuncu Mehmet Aslantuğ
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© Twitter/ STAR TV
Türkiye İşçi Partisi'nden Muğla Milletvekili adayı oyuncu Mehmet Aslantuğ
© Instagram/serhatsuhaozcanTürkiye İşçi Partisi'nin Balıkesr'den aday gösterdiği oyuncu Serhat Özcan
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© Instagram/serhatsuhaozcan
Türkiye İşçi Partisi'nin Balıkesr'den aday gösterdiği oyuncu Serhat Özcan
© AAYeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili adayı Davut Güloğlu
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© AA
Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili adayı Davut Güloğlu
© YouTube / 196SekizİYİ Parti Elazığ Milletvekili adayı Faik Öztürk
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© YouTube / 196Sekiz
İYİ Parti Elazığ Milletvekili adayı Faik Öztürk
© AATİP Antalya Milletvekili adayı Barış Atay
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© AA
TİP Antalya Milletvekili adayı Barış Atay
© Twitter/Kerem Fırtına Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili adayı oyuncu Kerem Fırtına
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© Twitter/Kerem Fırtına
Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili adayı oyuncu Kerem Fırtına