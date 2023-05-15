Dün gerçekleşen 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde pek çok ünlü isim de milletvekili adayı oldu. Bu isimlerden bazıları, partileri yeterli oy oranına... 15.05.2023, Sputnik Türkiye

Milletvekili seçilemeyen ünlü isimler

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Dün gerçekleşen 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde pek çok ünlü isim de milletvekili adayı oldu. Bu isimlerden bazıları, partileri yeterli oy oranına ulaşamadığı için Meclis'e giremedi.